من العالم.. لعبة «PUBG» تنتهي بـ«فاجعة» والعثور على جثة قاضية أمريكية

شهدت قرية “الحالة” في مديرية “وادي عمد” بمحافظة حضرموت في اليمن ،جريمة مروعة، “حيث أقدم رجل خمسيني على قتل شقيقين بسبب خلاف نشب بينهما وبين نجله حول لعبة “PUBG” الإلكترونية”.

وذكر موقع “المشهد اليمني”، “أن ماجد (17) وعلي محمد باصليب (20 عاما)، رفضا السماح لنجل الجاني باللعب معهما، مما أدى إلى تصاعد الخلاف”.

وأضاف “أنه وفي لحظة غضب تدخل الأب وأطلق النار عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور، ثم سلم نفسه للشرطة”.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المدعو “أ. م. ع. ب” (55 عاما) بتهمة قتل شخصين، وفتحت تحقيقا في الحادثة”.

أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو

أفادت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، “بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون في حادث إطلاق نار وقع في أحد المتنزهات بمدينة لاس كروسيس”.

وذكر بيان للشرطة أنها “طلبت من المارة مشاركة مقاطع الفيديو وأي معلومات قد تساعد في التحقيق، بينما تواصل البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم في الهجوم، الذي وقع في منتزه يونج بالمدينة، وهو مكان مخصص للموسيقى والترفيه”.

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة في منزلها

أعلنت الشرطة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، “العثور على جيسيكا آبر، المدعية العامة السابقة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، متوفاة في منزلها بمدينة ألكسندريا”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة بيانا قالت فيه “إنه تم تلقي بلاغ عن امرأة فاقدة للوعي في منزل بشارع بيفرلي درايف في ضواحي واشنطن العاصمة، وذلك في الساعة 9:18 صباحًا، حيث عثرت الشرطة على آبر متوفاة داخل المنزل”.

وأكدت الشرطة أن “تحقيقًا جارٍ لتحديد ملابسات الوفاة، فيما سيتولى مكتب الطب الشرعي تحديد سبب الوفاة وطريقتها”.

ووصف المدعي العام الحالي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، وفاة آبر بأنها “خسارة لا تعوض”، مشيدًا “بقيادتها وتأثيرها كمدعية ومحامية”.

وقال: “لقد كانت نموذجًا في الاحتراف والرقي القانوني، وسنظل نستلهم من إرثها لمواصلة العمل وفق معاييرها الرفيعة”.

من جانبه، أعرب المدعي العام لولاية فيرجينيا، جيسون ميياريس، عن “حزنه العميق لوفاتها”، مشيرًا إلى أن “عملها في برنامج “أوقفي إطلاق النار فيرجينيا” ساهم في إنقاذ العديد من الأرواح”، وأضاف: “قلوبنا وصلواتنا مع أسرتها خلال هذا الأسبوع الحزين”.

هذا “وكانت آبر، البالغة من العمر 43 عامًا، قد شغلت منصب المدعية العامة من أكتوبر 2021 حتى يناير2025، إذ تم تعيينها خلال إدارة الرئيس جو بايدن، واستقالت من منصبها في يناير الماضي عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب”، وبدأت عملها في مكتب المدعي العام عام 2009 كمساعدة للمدعي العام، حيث تولت قضايا الاحتيال المالي، والفساد العام، والجريمة العنيفة، واستغلال الأطفال، وخلال فترة عملها، أشرفت على فريق يضم 300 مدعٍ وموظف، وتعاملت مع قضايا فيدرالية بارزة داخل الولاية، كما حصلت على شهادة القانون من جامعة ويليام آند ماري عام 2006.

مصر.. حريق يلتهم معرض “أهلا رمضان” للسلع الغذائية

اندلع حريق هائل في معرض “أهلا رمضان”، بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا في مصر، مخلفا خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل إصابات بشرية، ووصف شهود عيان من سكان المنطقة المشهد بـ”الكارثي”، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف ليغطي سماء الحي، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “اندلع الحريق في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد) في المعرض، والتهمت النيران جميع محتويات المعرض، بما في ذلك السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية التي كانت معدة لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم”.

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن “سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي وجار التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.

وكانت “الحماية المدنية قد نجحت في السيطرة على حريق مماثل في نفس المعرض يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2023، مما يجعله الحريق الثاني الذي يتعرض له هذا المعرض”.

وفاة معمرة صينية انتظرت زوجها 80 عاما!

توفيت المعمرة الصينية دو هوتشن، “عن عمر ناهز 103 أعوام، في منزلها بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين”.

هذا وقبل وفاتها، “كانت “دو” تحمل غطاء وسادة قديما استخدمته في يوم زفافها عام 1940، وهو ما يعتبر رمزا لوفائها وحنينها إلى زوجها هوانغ جونفو، الذي كانت تكبره بثلاث سنوات، وبعد زواجهما بفترة قصيرة، انضم هوانغ إلى جيش الكومينتانغ وشارك في معارك في أنحاء الصين، وفي عام 1943، تمكنت دو من العثور عليه والبقاء معه أثناء خدمته العسكرية، وأنجبت ابنهما الوحيد، هوانغ فاشانغ، في يناير 1944، لكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ غادر هوانغ المنزل بعد ذلك بوقت قصير ولم يعد أبدا. وكانت آخر رسالة تلقتها دو منه بتاريخ 15 يناير 1952، كتب فيها: “من أجل تعليم فاشانغ، يجب أن تهتمي بدراسته مهما كانت ظروف الأسرة صعبة، سيأتي يوم نلتقي فيه مجددا”.

ستة جرحى في إطلاق نار “بملهى ليلي” في ولاية تكساس الأمريكية

أفادت شبكة “إيه بي سي”، “بوقوع ستة إصابات جراء إطلاق نار بملهى ليلي في هيوستن، أكبر مدينة في ولاية تكساس الأمريكية”.

وأوضحت “إيه بي سي”، أن “إطلاق النار وقع في الساعة الثالثة من ليلة 23 مارس في ملهى لاتيناس سبورتس، فيما تم نقل الضحايا إلى المستشفى في حالة حرجة من مكان الحادث”.

وقالت الشرطة إن “سبب إطلاق النار لم يتم تحديده بعد، كما يبحث رجال إنفاذ القانون عن رجلين من أصل إسباني ربما هربا في سيارة تويوتا كورولا أو كامري سوداء اللون”.

وأضافت الشرطة أن “شجارا وقع بينهما تطور إلى تبادل لإطلاق النار”.

وأشارت “إيه بي سي”، إلى أن الملهى”كان يقدم المشروبات الكحولية في وقت متأخر، وهو أمر غير قانوني في ولاية تكساس بعد الساعة الثانية صباحا ما لم يكن لدى النادي تصريح بشأن ذلك”.

WANTED: These 2 male suspects are sought in this morning’s shooting incident at 6419 Hillcroft Ave.



They were seen in the black Toyota Corolla pictured below.



TIPS: HPD Major Assaults at 713-308-8800 or @CrimeStopHOU for a reward up to $5K.#Hounews https://t.co/bEuG7wIZMJ pic.twitter.com/v0C5qAtBOL — Houston Police (@houstonpolice) March 23, 2025

مسلحون صوماليون يقتلون 6 من قوات الاحتياط في الشرطة الكينية وينهبون معسكرهم الحدودي

قالت الشرطة الكينية، إن “مسلحين من الصومال هاجموا معسكرا للشرطة الكينية قرب الحدود مما أسفر عن مقتل 6 من قوات الاحتياط والاستيلاء على أسلحة”.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة مايكل موشيري، بأن “أربعة من أفراد الاحتياط في الشرطة أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على معسكر في مقاطعة غاريسا الذي شنه مسلحو “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة”.

وأوضح موتشيري، “أن المسلحين أطلقوا النار على أفراد قوات الاحتياط وطعنوهم، ثم نهبوا المعسكر واستولوا على أسلحة”.

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن “عددا غير معلن من المسلحين لقوا مصرعهم أيضا خلال الهجوم”.

الجزائر.. العثور على الطفل المفقود “ميتا” بعد 9 أيام من إختفائه بولاية بومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، في دائرة “خميس الخشنة” بولاية بومرداس، من “العثور على الطفل المفقود إبراهيم عبد الغني جثة هامدة”.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه “تم العثور على الطفل عبد الغني البالغ من العمر 8 سنوات ميتا، بأحد المنحدرات الشعبية المحاذي لمقر سكناه”.

وكانت مصالح الحماية المدنية، في ولاية بومرداس، “باشرت عملية البحث عن الطفل المفقود ذي 8 سنوات، بقرية أولاد علي ببلدية ودائرة خميس الخشنة”.

وأوضحت عائلة الطفل المفقود، أنه “اختفى منذ مساء يوم الجمعة الماضي، حيث خرج من المنزل عند الساعة 16:00 مساء، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الوفاة”.

باكستان.. قوات الأمن تقتل 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود مع أفغانستان

قتلت قوات الأمن الباكستانية، 16 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة “غلام خان كالاي” بإقليم وزيرستان الشمالية.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني: “رصدت قوات الأمن تحركات مجموعة من الخوارج أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الباكستانية- الأفغانية، وذلك في منطقة غلام خان كالاي العامة، بإقليم وزيرستان الشمالية”.

وأضافت: “قواتنا اشتبكت بفعالية مع عناصر المجموعة وأحبطت محاولتهم للتسلل”.

وذكرت أنه “وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار، تم قتل جميع الخوارج الـ 16”.

وطالبت باكستان “باستمرار الحكومة الأفغانية المؤقتة بضمان إدارة فعالة للحدود من جانب أفغانستان”.