من العالم.. مآسي ووداع النجوم وإنجازات ملهمة

شهد العالم مؤخرًا أحداثًا مأساوية وإنجازات ملهمة على حد سواء؛ ففي الهند قُتلت امرأة بزعم الضغط على الزواج، بينما رحل نجم بوليوود دارمندرا ديول عن عمر 89 عامًا. وفي الولايات المتحدة، توفي مقاتل MMA إسحاق جونسون والممثل الألماني أودو كير، فيما فقدت روسيا أسطورتها الرياضية نيكيتا سيمونيان. ووسط قصص الإصرار، أتمّت السعودية السبعينية حمدة الغامدي حفظ القرآن الكريم، بينما أحالت مصر قاتل صديقه لفحص قواه العقلية، وأكدت أستراليا أن حرق كنيس لم يكن بدافع كراهية، وعُثر في العراق على جثة فتاة تعرضت للتعذيب، مذكّرةً العالم بالتحديات الإنسانية المستمرة.

مقتل امرأة في أوتار براديش على يد رجل بزعم الضغط على الزواج

أقدَم رجل في ولاية أوتار براديش الهندية على قتل امرأة خنقًا، بزعم أنها كانت تضغط عليه للزواج، وفق ما أعلنت الشرطة.

وألقت السلطات القبض على الرجل يوم الأحد، بينما كانت الضحية تبلغ من العمر 60 عامًا.

وقالت الشرطة إن جثة المرأة المجهولة الهوية عُثر عليها يوم 14 نوفمبر بالقرب من الطريق عند تقاطع ناجلا بوس في منطقة تشاندبا، حسب وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وأوضحت الشرطة أنها شكلت عشر فرق لتحديد هوية الضحية وتعقب الجاني، في إطار تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤول.

نهاية مأساوية في الحلبة.. وفاة نجم MMA عن عمر 31 عامًا بعد انهياره أثناء النزال

توفي نجم الفنون القتالية المختلطة، إسحاق جونسون، عن عمر 31 عامًا بعد ساعات قليلة من انهياره خلال نزال في شيكاغو.

وكان جونسون يشارك في تحدي مقاتلي ماتادور في ملعب “سيسيرو” عندما سقط قرب نهاية نزاله. وتم استدعاء فرق الطوارئ في الساعة 8:38 مساءً يوم الجمعة، ونُقل إلى مركز لويولا الطبي الجامعي، حيث أعلن عن وفاته في الساعة 12 صباحًا.

فتحت الشرطة تحقيقًا في الوفاة، ولا يزال التشريح قيد البحث، وكان من المقرر أن يواجه جونسون خصمه كوري نيويل في مباراة ملاكمة تايلاندية للوزن الثقيل ضمن الحدث، الذي وصف بأنه “أبرز الأحداث في رياضة فنون القتال المختلطة والتايلاندية”.

وقال المروج جو جويتيا في منشور على فيسبوك: “هذا منشور كنت آمل ألا أنشره أبدًا… الليلة الماضية إنهار أحد المقاتلين، إسحاق جونسون، قرب نهاية نزاله، وتم نقله إلى المستشفى، ثم أبلغت بأنه لم ينجُ”.

وأضاف: “خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه، سنوافيكم بالمزيد مع صدور التقرير الطبي”.

وانتشرت التعازي على الإنترنت، حيث وصفه أحد المعلقين بأنه “محارب حقيقي حتى النهاية”، فيما عبر آخر عن صدمته وحزنه العميق.

وكان جونسون مقيماً في شيكاغو وكان يسعى أيضًا لممارسة مهنة موسيقية. ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، مع انتظار نتائج التشريح والتحقيقات الرسمية.

سعودية سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم بعد رحلة مثابرة

أتمّت السيدة حمدة أحمد الغامدي، البالغة من العمر 70 عامًا، حفظ القرآن الكريم كاملاً في “دار الفتاة” بالظفير التابعة لجمعية “ترتيل” لتحفيظ القرآن بمنطقة الباحة السعودية.

وجاء هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت قرابة عقدين، تميّزت خلالها بالمواظبة والعزيمة على الحفظ، وتلقّت خلالها تعليمها على يد عدد من معلمات القرآن.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن الغامدي “سطّرت خلال رحلتها مثالًا يُحتذى به في المثابرة والجد والاجتهاد، متجاوزة التحديات الصحية والظروف المرتبطة بالعمر، لتؤكد أن تعلم القرآن وحفظه لا يرتبط بسن معين أو مرحلة زمنية محددة”.

ونظمت “دار الفتاة” حفلاً بسيطًا بهذه المناسبة، فيما أكدت جمعية “ترتيل” أن هذا الإنجاز “يبعث رسالة واضحة مفادها أن القرآن حياة ونور، وأن من أقبل عليه أدركه في أي عمر كان”.

وفاة أسطورة نادي سبارتاك موسكو نيكيتا سيمونيان عن عمر 99 عامًا

توفي نيكيتا سيمونيان، الهداف التاريخي لنادي سبارتاك موسكو، عن عمر يناهز 99 عامًا.

وأفاد ألكسندر ميرزويان، رئيس اتحاد قدامى لاعبي كرة القدم في روسيا، بأن سيمونيان شعر بتوعك في 20 نوفمبر، ودخل المستشفى، لكنه فارق الحياة اليوم الأحد.

وقبل أسابيع قليلة، تحديدًا في 10 أكتوبر، منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيمونيان لقب “بطل العمل في روسيا”، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير كرة القدم الروسية ونشرها.

ويعد سيمونيان أحد أبرز رموز نادي سبارتاك، حيث توج بلقب الدوري السوفيتي أربع مرات وسجل 160 هدفًا مع الفريق، ما يجعله الهداف التاريخي للنادي حتى اليوم.

مصر.. إحالة قاتل صديقه بالإسكندرية إلى مستشفى العباسية لفحص قواه العقلية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة المتهم بقتل صديقه المهندس الكيميائي، بإطلاق 7 رصاصات في الشارع، إلى مستشفى العباسية لتحديد مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وحددت المحكمة جلسة 28 ديسمبر القادم لاستكمال المرافعة وسماع شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

وكانت نيابة كرموز قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بعد قتله صديقه وزميله في الدراسة، حيث أعد خطته بدقة، واستأجر شقة قرب مسكن المجني عليه، وامتلك سلاحًا ناريًا وذخيرة، ثم انتظره ليقوم بإطلاق النار عليه وإزهاقه.

وأدت الجريمة إلى جدل واسع بعد أن أُشيع أن المجني عليه مهندس نووي، فيما أوضحت نقابة المهندسين أن القتيل والمتهم تخصصا في الهندسة الكيميائية ضمن شعبة الكيمياء والنووية، لكنهما لا يعملان في المجال النووي، وكان القتيل يعمل بوظيفة إدارية بأحد توكيلات السيارات.

وأظهرت التحقيقات أن سبب الجريمة خلافات شخصية بين الطرفين تعود إلى علاقة صداقة سابقة منذ الدراسة، ولم تكن لها أي علاقة بمجال عمل المجني عليه، كما أن المتهم سبق وأن تعدى لفظيًا على زوجة القتيل.

أستراليا: مرض عقلي وراء حرق كنيس يهودي في ملبورن وليس معاداة للسامية

أعلن قاضٍ أسترالي اليوم الاثنين أن دافع أنجيلو لوراس، البالغ من العمر 35 عامًا، الذي أضرم النار في كنيس يهودي بشرق ملبورن في 4 يوليو، كان نتيجة مرض عقلي وليس من مظاهر معاداة السامية.

وكان لوراس قد أقر بالذنب في تهمة الحرق العمد وتعريض حياة الآخرين للخطر بعد أن سكب سائلاً قابلاً للاشتعال على باب الكنيس وأشعل النار فيه، بينما كان حوالي 20 مصليًا داخل الكنيس يتشاركون وجبة السبت، دون أن يصاب أحد بأذى.

وكانت السلطات والخبراء قد اشتبهوا في البداية بأن الهجوم قد يكون جريمة كراهية، خاصة في ظل ارتفاع البلاغات عن حوادث معادية للسامية والمعادية للإسلام في أستراليا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.

غير أن القاضي مالكولم توماس أوضح أن لوراس كان يعاني من وهم شديد ناتج عن فشله في تناول دواء الفصام، وأن الهجوم لم يكن بدافع معاداة السامية.

وقضى القاضي بالسجن لمدة أربعة أشهر على لوراس، وهي مدة أقل من الـ138 يومًا التي قضاها بالفعل في الحجز.

وفاة الممثل الألماني الشهير أودو كير عن عمر 81 عامًا

نعى الوسط الفني الممثل الألماني وأحد نجوم هوليوود، أودو كير، الذي توفي اليوم الاثنين في مدينة بالم سبرينجز بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن عمر يناهز 81 عامًا، وفق ما أعلنت إدارة أعماله. ولم تُكشف أسباب الوفاة حتى الآن.

يُعد كير من أبرز الممثلين الألمان الذين امتدت مسيرتهم الفنية في هوليوود لعقود، حيث عاش في الولايات المتحدة منذ عام 1991. وشارك خلال مسيرته في أكثر من 270 فيلمًا ومشروعًا تلفزيونيًا، وقد صنف كشخصية أسطورية في السينما العالمية.

وكان كير مشهورًا بأداء أدوار الشخصيات الشريرة، بما في ذلك المسيح الدجال ومنتمي الطبقة البوهيمية ومصاصي الدماء، وهو ما عزاه النقاد إلى نظراته الحادة وعينيه الخضراوين غير المعتادتين، من أشهر أعماله: ختم الشيطان (1970)، ولحم من أجل فرانكشتاين (1973)، وإيس فينتورا: محقق الحيوانات الأليفة (1994)، وأرماغيدون (1998).

العثور على جثة فتاة تعرضت للتعذيب في ساحة مهجورة ببغداد

أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين بالعثور على جثة فتاة تتراوح أعمارها بين 20 و22 عامًا في إحدى الساحات المهجورة ضمن منطقة حي أور بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لقناة “السومرية نيوز” إن الجثة ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة في مناطق متفرقة من الجسم.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورًا برفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، والشروع في تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية والجناة.

ولا تزال التفاصيل حول دوافع الجريمة وظروفها قيد التحقيق.

وفاة نجم بوليوود دارمندرا ديول عن عمر 89 عامًا

توفي نجم بوليوود وواحد من أبرز رموزها التاريخيين، دارمندرا ديول، اليوم الاثنين عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأفادت التقارير بأن سيارة إسعاف شوهدت تغادر مقر إقامته وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد نقله إلى المستشفى في أوائل نوفمبر بسبب معاناته من ضيق في التنفس، لاحقًا تم إعادته إلى المنزل بعد تحسن حالته، وكانت قد انتشرت سابقًا أخبار كاذبة عن وفاته قبل يوم واحد من خروجه، لتصدر عائلته بيانًا طالبت فيه وسائل الإعلام باحترام خصوصيتهم.

ترك دارمندرا بصمة كبيرة في السينما الهندية من خلال أكثر من 300 عمل، أبرزها أفلام “فول أور باتثار” و”تشوبكيه تشوبكيه” و”أنخين”، ويظل دوره في فيلم “شولاي” عام 1975 محفورًا في تاريخ السينما، وهو الدور الذي أكسبه لقب “هي-مان”.

وسيشهد آخر ظهور له على الشاشة في فيلم الحرب “إيكيس” للمخرج شريام راغافان، المقرر عرضه في الهند يوم 25 ديسمبر 2025.