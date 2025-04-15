من العالم.. مأساة بمدرسة تونسية وإحباط مخططات تخريبية بالأردن وحريق مروّع بالإمارات

لقي ثلاثة تلاميذ تونسيين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء انهيار سور المعهد الثانوي الذي يدرسون فيه في حادث أعاد إثارة النقاش حول تدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في تونس.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية”دب أ” أن “الحادث وقع، اليوم الاثنين، في المعهد الثانوي بمدينة المزونة بمحافظة سيدي بوزيد، وسط تونس”، وكان التلاميذ يمارسون حصّة التربية البدنية في ساحة المدرسة عندما تفاجأوا بانهيار الجدار بسبب قوة الرياح”.

وأعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، “عن عظيم ألمه لحادث وفاة عدد من الطلاب بمدينة المزونة بولاية سيدي بوزيد نتيجة انهيار جدار كان متداعيا للسقوط منذ وقت طويل في معهد ثانوي”.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: “شاءت الأقدار ألا يسقط الجدار بزلزال قوته 4 درجات يوم 14 فبراير من السنة الجارية، ولم يكن هذا الجدار على غرار غيره من الجدران في حاجة لا إلى خبراء ولا إلى لجان، بل فقط إلى إعادة بناء من جديد”.

وأضاف أن “الأمر لا يتعلق بالتشريع فقط بل يتصل بمن هو مدعو إلى السهر على تنفيذه، فالثورة التشريعية لن تنجح إلا إذا كانت مصحوبة بثورة في الفكر”.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس التونسي أصدر تعليماته بتحميل المسؤولية لكل من قصر في أداء واجبه، داعيا إلى “التحسب مستقبلا من تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة والإسراع بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة لكل المؤسسات التربوية التي تستوجب وضعيتها ذلك”.

بدوره، النائب بالبرلمان، بدرالدين القمودي، “حمّل المسؤولية عن الحادث لإدارة الشأن التعليمي في محافظة سيدي بوزيد”، مشيرًا إلى أن “الجدار كان قديمًا وآيلًا للسقوط بعد الهزة الأرضية التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي”. وأضاف القمودي “أن هناك دعوات متكررة لإعادة صيانة السور وبنائه، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعلية”.

في أعقاب الحادث، “تجمّع تلاميذ المعهد وأهاليهم في حالة من الصدمة والاستياء، مطالبين بفتح تحقيق في الحادث وتحميل المسؤولية لمن تسبب في هذا الإهمال. كما طالبوا بمراجعة جميع المباني المدرسية والمؤسسات التعليمية، التي تم بناء غالبيتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، للتأكد من استيفائها لشروط السلامة والأمان”.

هذا الحادث يضاف إلى “سلسلة من الحوادث المأساوية التي تعكس الواقع المتردي للبنية التحتية التعليمية في تونس، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات لتفادي المزيد من الكوارث”.

الإمارات.. حريق برج سكني في الشارقة يودي بحياة 5 أشخاص

أعلنت شرطة الشارقة في الإمارات “مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء حريق اندلع صباح اليوم في أحد الأبراج السكنية بالإمارة”.

وأصدرت شرطة الشارقة بيانا، وجاء فيه مايلي: “تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للدفاع المدني والجهات المعنية متابعة تداعيات الحريق الذي اندلع صباح يوم الأحد بتاريخ 13 أبريل في أحد الأبراج السكنية بالإمارة، والمكون من 52 طابقا ويقطنه أكثر من 1500 شخص من مختلف الجنسيات”.

وأضاف البيان “في حينه تلقت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغا عند الساعة 11:31 صباحا (التوقيت المحلي) مفاده اندلاع حريق في شقة بالطابق العلوي لأحد الأبراج السكنية في الإمارة، وعليه باشرت الفرق الأمنية والشرطية والمساندة تحركها الفوري نحو الموقع، إذ جرى تأمين المنطقة وفتح المسارات لمركبات الدفاع المدني والإسعاف الوطني وتنظيم حركة السير في محيط البرج، وأسهمت سرعة الاستجابة في إخلاء المئات من السكان فيما أسفر الحريق عن خمس حالات وفاة، وإصابة 19 شخصا نقلوا لتلقي العلاج اللازم”.

وأعرب العميد أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني “عن بالغ أسفه لوقوع حالات الوفاة”، وقال الناعور: “إن جهود التنسيق الميداني المشترك بين فرق الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى جانب الدعم اللوجستي الذي قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أسهمت في تسريع الاستجابة، والحد من عدد الإصابات”.

وأضاف أن “فريق المختبر الجنائي بشرطة الشارقة باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته”.

السعودية وزارة الداخلية تعلن إعدام سوداني

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا “بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة بمنطقة تبوك، كاشفة عن جريمته”.

وجاء في بيان الداخلية السعودية: “أقدم عبد المجيد السيد جمعة إبراهيم (سوداني الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور”.

وأشارت الوزارة إلى أن “التحقيق مع المتهم أسفر عن “توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة”، مضيفة: “بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأوضحت الوزارة أن “تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” بالجاني عبد المجيد السيد جمعة إبراهيم تم اليوم الاثنين 16 شوال 1446 هجري الموافق 14 أبريل 2025 بمنطقة تبوك”.

وبحسب وكالة “واس”، جاء في ختام البيان: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

حصيلة نهاىية لقتلى انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان

“ارتفعت حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان في الثامن من أبريل، إلى 231 قتيلا”، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية فريدة رفول.

ويعد انهيار سقف الملهى “أكبر مأساة خلال قرن في جمهورية الدومينيكان، إذ فاقت خسائرها البشرية تلك الناتجة عن الحريق الذي اندلع عام 2005 في سجن بشرق البلاد وأودى بحياة 136 سجينا”.

وانهار سقف ملهى “جيت سيت” “في الثامن من أبريل، بينما كان مغني الميرينغي الشهير روبي بيريز يؤدي على المسرح، وكان بيريز من بين الضحايا ولقي حتفه على الفور”، وأعلنت الرئاسة “تشكيل لجنة من خبراء وطنيين ودوليين لتحديد أسباب الحادث.

وأعلنت الرئاسة تشكيل لجنة من خبراء وطنيين ودوليين لتحديد أسباب الحادث.

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزر “الكوريل” الجنوبية.

وقالت إيلينا سيمينوفا رئيسة محطة “يوجنو سخالينسك” الروسية لرصد الزلازل، لوكالة “سبوتنيك”: إن” زلزالا بقوة 4.5 درجات وقع في المحيط الهادئ يوم 15 أبريل/نيسان عند الساعة 9:17 بالتوقيت المحلي ( 01:17 بتوقيت موسكو)”.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 60 كيلومترًا جنوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير، وبعمق 59 كيلومترًا”.

ووفقا لها، “شعر سكان التجمعات السكانية في منطقة يوجنو كوريلسك بجزيرة كوناشير بالاهتزازات التي وصلت إلى 3 نقاط”.

و”تقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية”.

زلزال قوي يضرب جنوب كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من سان دييغو

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات جنوب كاليفورنيا، مما أدى إلى سقوط الصخور على الطرق الريفية خارج سان دييغو.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، “ضرب الزلزال الساعة 10:08 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في مقاطعة سان دييغو على بُعد بضعة أميال (4 كيلومترات) فقط من جوليان، وهي بلدة جبلية يبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة وتشتهر بمتاجر فطائر التفاح. وشعر به السكان شمالا حتى مقاطعة لوس أنجلوس، على بُعد حوالي 120 ميلا (193 كيلومترا)، وأعقبت الزلزال عدة هزات ارتدادية”.

وقال بول نيلسون، صاحب منجم ذهب سابق كان يعمل في سبعينيات القرن التاسع عشر في جوليان لوكالة “أسوشيتد برس”: “اعتقدت أن النوافذ ذات الزجاج الواحد ستتشقق لأنها كانت تهتز بشدة، لكنها لم تفعل”.

وأضاف أن “بعض إطارات الصور على منضدة متجر الهدايا سقطت في شركة “إيغل” للتعدين، لكن الأنفاق التي يمكن للسياح استكشافها لم تتضرر”.

A 5.2-magnitude earthquake shook Southern California on Monday, rattling items off shelves and walls. Officials reported no injuries or major damage. The earthquake was centered in San Diego County. pic.twitter.com/9CXqpWxOIw — The Associated Press (@AP) April 14, 2025

CCTV from near San Diego showing the shaking from the M5.2 earthquake that hit Southern California…pic.twitter.com/q0AsMUctym — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 14, 2025

San Diego resident captures the earthquake..



5.2 reported by the USGS pic.twitter.com/nMNPAlNGEU — 🌸 DigiGal (@DigitalGal_) April 14, 2025

إصابة مظليين بهبوط عنيف خلال عرض على ملعب بيسبول في أريزونا الأمريكية

تعرض مظليان لإصابات “بعد هبوط عنيف خلال عرض جوي على ملعب بيسبول في ولاية أريزونا الأمريكية”.

وظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “أحد المظليين وهو يحمل علم فريق “أريزونا وايلدكات” يهبط بسرعة كبيرة قبل أن يصطدم بالأرض ويتدحرج. ثم يليه مظلي آخر يحمل العلم الأمريكي في هبوط شديد، بينما يُسمع في الخلفية صوت الجمهور الذي بدا عليه القلق”.

الجزائر.. ضبط 66 كيلوغراما من “الكوكايين” قرب الحدود المغربية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، “ضبط كمية تقدر بـ66 كيلوغراما من المخدرات الصلبة “كوكايين” ضمن عملية أمنية نوعية في إقليم القطاع العسكري بولاية أدرار قرب الحدود المغربية”.

وجاء في بيان الوزارة: “بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات من طرف المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والجمارك الجزائرية والأمن الوطني، يوم السبت 12 أبريل 2025، بإقليم القطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، من حجز كمية أخرى مماثلة تقدر بــ 66 كيلوغراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)”.

وأوضحت الوزارة أن “ضبط هذه الكمية الضخمة من (الكوكايين) يأتي مواصلة للعملية النوعية التي تم فيها توقيف مهرب وحجز 66 كيلوغراما ذات النوع من المخدرات، يوم الجمعة 11 أبريل 2025”.

وأضافت: “هذه النتائج النوعية تضاف إلى عديد العمليات التي تقوم بها مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، من أجل إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب، خاصة تلك الناشطة على الحدود المغربية، ترويجها في بلادنا”.

باكستان.. مقتل 3 رجال شرطة واختطاف عاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أفاد مسؤولون بأن “قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت بالقرب من مركبة تقل أفرادا من قوات الأمن في جنوب غرب باكستان مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة 18 آخرين”.

من ناحية أخرى، “اختطف مسلحون اثنين من المشاركين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد،ووقع الهجوم الأول في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان اليوم الثلاثاء، حسبما قال المتحدث الحكومي شاهد ريند”.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان الهجوم “وتعهد بالاستمرار في “مكافحة الارهاب” حتى يتم استئصاله”.

وفي سياق منفصل، “هاجم مسلحون مركبة وقاما باختطاف اثنين من المشاركين في عملية للتطعيم ضد شلل الأطفال وهما في طريقهما إلى منزلهما بعد زيارة منشآة صحية في منطقة ديرا إسلام الخان بإقليم خيبر بختونخوا، حسبما قال زاهيد خان، أحد رجال الشرطة”.

ووقع الاختطاف “قبل بدء حملة غامة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستبدأ في 21 أبريل الجاري لتطعيم 45 مليون طفل”، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

فرنسا.. هجوم كبير منسق يطال عدة سجون

أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، “أن سجون فرنسية عدة تعرّضت لهجمات خلال الليلة الماضية، كاشفاً أنه سيتوجه إلى مدينة تولون جنوبي البلاد، حيث تعرض السجن المركزي فيها لإحدى الهجمات”.

وقال دارمانان عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “تمّت محاولات لترهيب موظفي عدة سجون، تراوحت بين إحراق مركبات وإطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية”.

وأضاف: “سأتوجه إلى تولون لدعم الضباط المعنيين.. الجمهورية الفرنسية تواجه تحديات ناتجة عن الاتجار بالمخدرات، وتتخذ إجراءات من شأنها أن تحدث اضطرابا كبيرا في الشبكات الإجرامية”.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن “الهجمات تبدو منسقة ومرتبطة بشكل واضح باستراتيجية باريس في مكافحة تجارة المخدرات”، مؤكدة أن “الشرطة تبحث في جميع الاحتمالات، لا سيما بعد العثور على شعارات فوضوية على بعض المركبات المحترقة”.

وكانت تعرّضت سجون فرنسية “خلال الساعات الأخيرة لهجمات متفرقة طالت منشآتها ومحيطها، حيث تم الإبلاغ عن حرائق استهدفت مركبات وأبواب دخول في سجون كل من إيكس أون بروفانس، مرسيليا، فالنس، نيم، لوين، فيلبينت، ونانتير، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية”.

المخابرات الأردنية تحبط مخططات تمس بالأمن الوطني

أعلنت المخابرات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، “إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن “دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021”.

وأضافت الوكالة أن “المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها “أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني”.

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة في “حزب الله”

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “استهدف قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة في “حزب الله” في بلدة عيترون جنوب لبنان”.

وقال الجيش في بيان: “في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قائد فرقة وحدة العمليات الخاصة لحزب الله، في منطقة عيترون في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله”.