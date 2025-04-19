من العالم.. مأساة «حلبة مصارعة» وحادث مروّع في مصر

قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 9 آخرون في إطلاق نار خلال فعالية مصارعة ديوك في مدينة إلكارمن شمال غربي الإكوادور.

وبحسب وكالة شينخوا، “هاجم المسلحون، البالغ عددهم نحو 12 فردا، والذين كانوا يرتدون زيا عسكريا، المكان ليلا باستخدام 3 مركبات وأطلقوا النار على الحضور”.

ووفقا لتقارير إذاعة إكوافيسا المحلية، “سرق المهاجمون حوالي 20 ألف دولار أمريكي كانت مخصصة كجوائز للفعالية”.

ويعد هذا الهجوم “الأكثر دموية في تاريخ مقاطعة مانابي، التي تخضع لحالة طوارئ منذ 12 أبريل الماضي بسبب تصاعد أعمال العنف، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإكوادورية تشن حربا على العصابات الإجرامية منذ يناير 2024، بعد تصنيف 22 عصابة كمنظمات إرهابية”.

Al menos 11 personas murieron y otras nueve resultaron heridas por un ataque armado en una gallera de la comunidad de Valencia, en el cantón #ElCarmen de la provincia occidental de Manabí, en el Pacífico de #Ecuador.



El ataque se produjo cuando una docena de hombres armados… pic.twitter.com/CzUP60iwuT — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 18, 2025

🚨🇪🇨Masacre en pelea de gallos en #Ecuador: Hombres armados, disfrazados de militares, abrieron fuego en un local de Manabí. Dejaron al menos 12 muertos.



Ocurrió el jueves por la noche. El Ministerio del Interior informó que se detuvo a cuatro presuntos implicados y que serían… pic.twitter.com/FCu5MqeIn6 — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2025

حادث سير مروّع في مصر

توفيت الدكتورة ليلى البرادعي، أستاذة الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزوجها إبراهيم شكري، في حادث سير مروع.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن “الراحلة شقيقة الدكتور محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية المصري الأسبق عدلي منصور”.

هذا “وتخرجت البرادعي، في الجامعة الأمريكية حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم نالت درجة الماجستير في نفس التخصص عام 1988، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1998، وتقلدت الراحلة عدة مناصب أكاديمية رفيعة، حيث شغلت منصب العميدة المشاركة للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بين عامي 2014 و2018، كما تولت منصب عميدة كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالإنابة خلال الفترة من 2013 إلى 2014، بعد أن شغلت منصب العميدة المشاركة للكلية نفسها منذ عام 2009”.

أمريكا.. إصابة شرطيين في تبادل لإطلاق نار

أكدت وسائل إعلام محلية أمريكية أن “ضابطين من الشرطة أصيبا بجروح وقتل مشتبه به خلال تبادل لإطلاق النار في فندق وأجنحة “بجتيل إن” في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا”.

وذكرت مصادر من الشرطة أن “الضابطين استجابا لبلاغ عن وجود شخص مشتبه به، وعند وصول الضابطين شرع المشتبه به في إطلاق النار في اتجاههما، فأطلق الشرطيان بدورهما النار عليه”.

وأكدت شرطة شمال فولتون، عبر بيان لها، أن “تبادل إطلاق للنار بين الشرطة والمشتبه به، أسفر عن مقتل الأخير بعد إصابته بجروح قاتلة أثناء المواجهة، مشيرة إلى أن الضابطين أصيبا في الهجوم”.

انقلاب حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال في كازاخستان

تعرضت حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال من مدينة بافلودار لحادث مروري في مقاطعة أكمولا بشمال شرق كازاخستان مساء أمس الجمعة.

ووقع الحادث “أثناء توجه الفريق للمشاركة في مباراة في العاصمة أستانا، حيث حاول سائق الحافلة الصغيرة من نوع “مرسيدس” التي كانت تقل الأطفال، تخطي شاحنة نقل ثقيلة في طريق سريع، لكنه فقد السيطرة على المركبة مما أدى إلى انقلابها”.

وبحسب سبوتنيك، “كان على متن الحافلة 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما بالإضافة إلى المدرب، ولقي المدرب مصرعه في مكان الحادث، بينما تم نقل الأطفال إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة”.

ضبط شخص دهس رجل أمن عمدا في الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية إنه “تم ضبط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية بعد دهسه رجل أمن عمدا أمام مخفر شرطة الفنطاس والهروب من الموقع”.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة “إكس”، أنه “وبفضل سرعة استجابة رجال الأمن ويقظتهم، تمكنت قوة من دوريات إسناد الأحمدي، من ملاحقة الجاني واستيقافه بالقوة الجبرية، حيث تبين أنه من المقيمين بصورة غير قانونية”.

وأضاف منشور الوزارة: “وبتفتيشه، عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري. وقد تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وأكدت وزارة الداخلية على أنها “لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف رجال الأمن أو سلامة المجتمع”، مشيدة “بيقظة رجال الدوريات وسرعة تعاملهم مع الواقعة وضبط المتهم، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه”.