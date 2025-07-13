من العالم.. مداهمات قاتلة وحوادث مأساوية وتحقيقات تكشف أخطاء كارثية

تسارعت وتيرة الأحداث المؤلمة والمفاجئة عبر عدة دول، بدايةً من أول وفاة مسجلة خلال مداهمة لمكتب الهجرة والجمارك الأمريكي في مزرعة قنب بكاليفورنيا، مرورًا بحفل لمّ شمل مدرسي في تينيسي انتهى بإطلاق نار عشوائي وأربعة جرحى، وصولًا إلى انهيار جزئي لعقار سكني في الإسكندرية بمصر خلف قتيلًا وعدة مصابين، وفي مصر، حادث تصادم مميت على الطريق الدائري الإقليمي أودى بحياة وإصابة أربعة أشخاص، بينما قضت محكمة بالإعدام على متهم في اغتيال مسؤول أمني بارز، وأوربيًا، شهدت فرنسا فرارًا “هوليوديًا” لسجين داخل حقيبة، وتعبئة أمنية غير مسبوقة في باريس قبيل نهائي كأس العالم للأندية، في حين اشتعلت حرائق غابات مدمرة في ولايات يوتا وكولورادو الأمريكية، وعلقت تكساس عمليات البحث عن ضحايا فيضانات كارثية تحذر من موجة أمطار جديدة، وعلى صعيد التحقيقات، برز تقرير يفضح عطلًا خطيرًا في مفاتيح وقود طائرات بوينغ 737 تسبب بكارثة مميتة في الهند، بينما أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن ضبط موظفين متهمين بالرشوة في الأنبار، وتقدم فنان سوري اعتذارًا علنيًا عن مواقفه السابقة التي أثارت جدلاً واسعًا.

أول وفاة خلال مداهمة لمكتب الهجرة والجمارك الأمريكي في مزرعة بكاليفورنيا

توفي عامل زراعي يبلغ من العمر 57 عاماً، يوم السبت، متأثراً بجروحه بعد سقوطه من سطح صوبة زجاجية خلال مداهمة نفذها مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي في منشأة زراعة القنب بمدينة كاماريلو في ولاية كاليفورنيا، الخميس الماضي.

خايمي ألانیس غارسيا هو أول شخص معروف يموت أثناء إحدى عمليات تطبيق قوانين الهجرة المستمرة التي تشدد عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفقاً لمصادر عائلية وطبية، اتصل غارسيا بعائلته ليخبرهم أنه يختبئ وربما كان يحاول الهروب من عملاء المكتب قبل سقوطه من ارتفاع حوالي 9 أمتار، مما أدى إلى كسر رقبته ومقتله.

يسينيا دوران، ابنة أخت غارسيا، عبرت عن ألم العائلة عبر موقع “جو فاند مي”، مؤكدة أن عمها كان المعيل الوحيد لعائلته ويُرسل أمواله إلى زوجته وابنته في المكسيك، وقد عمل في المزرعة لمدة 10 سنوات.

نقابة عمال المزارع المتحدون استنكرت هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها عنيفة وقاسية ترهب المجتمعات، وتعطل سلسلة الإمداد الغذائي، وتهدد الأرواح وتفرق العائلات، لكنها أشارت إلى أنها لا تمثل عمال المزرعة التي تمت مداهمتها.

وزارة الأمن الداخلي أكدت تنفيذ أوامر تفتيش جنائية في منشأتي “غلاس هاوس فارم” في كاماريلو وكاربنتر، مع الإشارة إلى أن شركة “غلاس هاوس” مرخصة لزراعة القنب، وتزرع في كاماريلو كذلك الطماطم والخيار.

إطلاق نار عشوائي بحفل لم شمل مدرسي في تينيسي يوقع 4 مصابين

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح جراء إطلاق نار وقع خلال حفل لم شمل لطلاب مدرسة ثانوية في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي الأمريكية، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك بوست”.

وقع الحادث حوالي الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت، حيث تبادل إطلاق النار بشكل مفاجئ في أجواء الحفل الذي كان يشهد تجمعاً حيوياً. وأوضح شاهد عيان، جيف هيرمان، لقناة الأخبار المحلية أن “الجميع كان يستمتع بوقته ثم فجأة بدأ إطلاق النار في كل مكان، الأمر كان مرعباً مع وجود أطفال صغار ورضع”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى محلي، وحالتهم مستقرة وغير مهددة للحياة. في المقابل، شرعت الشرطة في البحث عن مطلق النار، لكنها لم تعلن بعد عن دوافع الحادث.

وشهد الحاضرون حالة من الفوضى والهلع، حيث فر كثيرون من مكان الحفل في ظل استمرار إطلاق النار.

وفاة شخص وإصابة 5 في انهيار جزئي لعقار سكني بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأُصيب خمسة آخرون، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي في عقار سكني بمنطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وأفادت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي أن الحادث وقع صباحاً، حيث انهارت أجزاء من العقار المكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية، بالإضافة إلى جزء من طابق خامس، على مساحة تُقدر بـ300 متر مربع.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين، الذين تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المحافظة أن العقار كان مشغولًا بالسكان، ويحتوي على ست وحدات سكنية بالإضافة إلى أنشطة تجارية في الطابق الأرضي، رغم صدور قرار إداري سابق بهدم الدور الرابع وجزء من الخامس، وترميم باقي أجزاء المبنى.

وتجري الجهات المختصة حالياً تحقيقاتها لمعرفة أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، وسط مطالبات من الأهالي بتشديد الرقابة على العقارات الآيلة للسقوط في المدينة

مصر.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث جديد على الطريق الدائري الإقليمي

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، قرب نزلة الواحات باتجاه محافظة الفيوم.

وأفادت مصادر أمنية بتلقي بلاغ عن الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما أُودعت الجثة في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد المخاوف من تكرار الكوارث المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، الذي شهد خلال الأسابيع الأخيرة عدة حوادث مميتة، تُعزى إلى مخالفات مرورية متكررة وغياب الرقابة والإرشادات في مناطق تشهد أعمال صيانة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن شن حملات تفتيش واسعة على طرق الجمهورية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشديد الرقابة على الطرق، خصوصًا الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط أكثر من ألف مخالفة مرورية في هذا المحور خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى اكتشاف نحو 400 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات.

محكمة مصرية تقضي بالإعدام شنقًا لمتورط في اغتيال اللواء نبيل فراج خلال عملية أمنية بكرداسة

أصدرت محكمة جنايات مستأنف بدر، حكمًا بالإعدام شنقًا على أحد المتهمين في قضية اغتيال اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، وذلك بعد إعادة محاكمته في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بموجة العنف والإرهاب التي ضربت مصر عام 2013.

جاء الحكم بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وهو ما أكدته المحكمة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري السابق، وقد أدين المتهم بقتل اللواء فراج عمدًا مع سبق الإصرار، بالمشاركة مع آخرين، خلال اقتحام قوات الأمن مدينة كرداسة في سبتمبر 2013 لضبط عناصر إرهابية، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ووفق تحقيقات النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين في القضية عدة اتهامات شملت القتل العمد، والشروع في قتل عدد من الضباط والأفراد، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات بدون ترخيص، إضافة إلى مقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات غير مصرح بها، واستخدامها للإضرار بالأمن القومي، فضلًا عن الانضمام لجماعة إرهابية أنشئت بغرض تعطيل مؤسسات الدولة واستهداف منشآت عامة.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت في يناير 2019 أحكامًا نهائية بالإعدام على ثلاثة من المتهمين في القضية ذاتها، بينما خففت العقوبات على آخرين إلى المؤبد أو السجن المشدد.

يؤكد الحكم الصادر اليوم مواصلة السلطات القضائية المصرية محاسبة المتورطين في الجرائم الإرهابية التي استهدفت قيادات أمنية ومؤسسات الدولة خلال الفترة المضطربة التي أعقبت عام 2013، في سياق ما وصفته القاهرة بـ”الحرب على الإرهاب”.

وفاة عامل خلال مداهمة مكتب الهجرة لمزرعة في كاليفورنيا.. أول حادث من نوعه يوقع ضحية بشرية

توفي عامل زراعي يُدعى خايمي ألانيس غارسيا (57 عاماً) السبت متأثراً بإصابته إثر سقوطه من سطح صوبة زجاجية، خلال مداهمة نفذها مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي في مزرعة لزراعة القنب بولاية كاليفورنيا، في حادث هو الأول من نوعه الذي يُسجَّل فيه سقوط قتيل جراء عمليات تنفيذ قوانين الهجرة.

ووفقاً لروايات عائلية وطبية، سقط غارسيا من ارتفاع يُقدر بنحو 9 أمتار بينما كان يختبئ من عناصر الهجرة، ما تسبب في كسر رقبته، وكان قد اتصل بعائلته ليبلغهم بأنه يحاول الفرار من العملاء.

الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة، حيث نددت نقابة عمال المزارع المتحدون بالمداهمات ووصفتها بأنها “عنيفة وقاسية”، مشيرة إلى أنها ترهب المجتمعات وتُهدد الأرواح وتُعطّل سلاسل الإمداد الغذائي، وأكدت العائلة أن غارسيا كان المعيل الوحيد لزوجته وابنته المقيمتين في المكسيك، وأنه عمل في تلك المزرعة لمدة عشر سنوات.

وزارة الأمن الداخلي أوضحت أن المداهمة جاءت ضمن تنفيذ أوامر تفتيش جنائية في منشأتي “غلاس هاوس فارم” بكاماريلو وكاربنتر، التابعة لشركة مرخصة لزراعة القنب، والتي تنتج أيضاً الطماطم والخيار.

هروب هوليودي في فرنسا.. سجين يفر داخل حقيبة سجين مفرج عنه

في واقعة غير مسبوقة، شهدت مدينة ليون جنوب شرق فرنسا حادثة فرار “هوليودية” من أحد السجون، حيث تمكن سجين يبلغ من العمر 20 عاماً من الهروب داخل حقيبة تعود لسجين آخر تم الإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته.

ووفقاً لمصادر مطلعة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، فقد تم اكتشاف عملية الفرار صباح السبت، عندما لاحظت سلطات السجن أن أحد النزلاء قد اختفى بشكل غامض.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السجين الفار استغل لحظة مغادرة زميله في الزنزانة، واختبأ داخل إحدى حقائبه الشخصية.

المثير في الأمر أن السجين الهارب كان يقضي عدة أحكام سابقة، وكان أيضاً مطلوباً للتحقيق في قضية تتعلق بالجريمة المنظمة، مما زاد من خطورة الحادثة وأثار قلق السلطات الأمنية.

وتعاملت الأجهزة الأمنية مع الواقعة بجدية تامة، حيث أُحيل الملف إلى المحكمة الإقليمية المتخصصة في قضايا الجريمة المنظمة، وفتحت النيابة تحقيقاً رسمياً في القضية تحت تهمتي “الهروب ضمن إطار عصابة منظمة” و”تشكيل جمعية أشرار”.

https://twitter.com/i/status/1944086320902471858

الشرطة الفرنسية تنشر 11,500 عنصر أمن تحسبًا لأحداث شغب قبل نهائي كأس العالم للأندية

قررت الشرطة الفرنسية نشر 11,500 ضابط أمن في منطقة باريس الكبرى تحسبًا لوقوع أحداث شغب قبل مباراة النهائي لكأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، المقررة غدًا الأحد في الولايات المتحدة. يأتي هذا التحرك الأمني المكثف أيضًا استعدادًا لعطلة يوم الباستيل، التي ستشهد عرضًا عسكريًا صباح الإثنين.

وقال لوران نونيز، قائد الشرطة الفرنسية، إن الأجهزة الأمنية ضبطت 2,000 لعبة نارية خلال 300 عملية في الفترة التي سبقت المباراة، كما ألقت القبض على نحو 12 شخصًا.

وتأتي هذه الإجراءات بعد موجة من أعمال العنف والشغب التي شهدتها العاصمة باريس ومناطق أخرى في فرنسا عقب تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، والتي أدت إلى اعتقال 563 شخصًا وتعرض الممتلكات العامة للنهب والتخريب.

يُذكر أن ملعب “ميتلايف” في الولايات المتحدة سيستضيف المباراة النهائية التي يتطلع من خلالها الفريقان لتحقيق لقب كأس العالم للأندية 2025.

عاصفة نارية تلتهم منزلاً في ولاية يوتا الأمريكية وسط حرائق غابات مدمرة

اندلعت حرائق غابات واسعة في شرق ولاية يوتا وغرب كولورادو الأمريكية، حيث التهمت النيران مساحة تزيد عن 3 آلاف هكتار، وفقًا لتقارير قناة فوكس 13.

وأجبرت الحرائق السكان على الإخلاء الفوري من المناطق المتضررة، مع امتداد ألسنة اللهب إلى ولاية كولورادو، ما تسبب في أضرار جزئية للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وأظهرت مشاهد مصورة عاصفة نارية ضخمة تلتهم منزلًا بالكامل، وسط أعمدة دخان كثيفة غطت سماء جبال روكي، في مشهد يعبّر عن حجم الكارثة الطبيعية التي تواجهها المنطقة.

تواصل فرق الإطفاء جهودها الحثيثة للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى، وسط تحذيرات مستمرة للسكان بمراقبة التطورات والإخلاء عند الضرورة.

تحذير صادم قبل 6 سنوات.. عطل في مفاتيح وقود بوينغ 737 أدى إلى مقتل 260 شخصًا!

كشفت التحقيقات أن شركة “آير إنديا” تلقت تحذيرات من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر 2018 حول مشاكل في مفاتيح وقود طائرات بوينغ 737، حيث تم تركيبها بشكل خاطئ مع تعطيل ميزة القفل، ما يعرضها للتحريك غير المقصود وإمكانية إيقاف المحركات أثناء الطيران.

وقعت الكارثة في يناير الماضي عندما تحرك مفتاحا التحكم في وقود طائرة بوينغ 787 دريملاينر تلقائيًا إلى وضع “القطع” بعد ثوانٍ من إقلاع الرحلة 171 من أحمد آباد متجهة إلى لندن، ما أدى إلى فقدان المحركات وفشل الطيارين في إعادة تشغيلها، واصطدمت الطائرة بمجمع سكني قرب المطار، وأسفر الحادث عن مقتل 241 راكبًا و19 شخصًا على الأرض، بينما نجا راكب واحد فقط.

التقرير الأولي أثار تساؤلات حول سبب عدم فحص مفاتيح الوقود رغم التحذيرات السابقة، حيث اعتبرت الشركة أن النشرة الصادرة كانت استشارية وليست إلزامية. رغم استبدال وحدة تحكم دواسة الوقود في 2019 و2023، لم تُربط هذه التغييرات بالمشكلة أو تُبلغ عنها أعطال.

أقارب الضحايا وصفوا الحادث بأنه نتيجة عطل بسيط لا يجب أن يؤدي إلى كارثة بهذا الحجم، في حين انتقد اتحاد الطيارين الهندي توجه التحقيق نحو لوم الطيارين، وطالب بضرورة إشراك خبراء مستقلين، وزير الطيران المدني طالب بعدم استعجال إصدار النتائج قبل التقرير النهائي المقرر في 2025.

التسجيلات الصوتية كشفت أن الطيارين حاولوا إعادة تشغيل المحركات وأرسلوا إشارة استغاثة قبل الاصطدام بحوالي 11 ثانية. وأظهر التقرير مسار الطائرة التي اصطدمت بأشجار ومدخنة قبل أن تتحطم على مباني كلية طبية، مع انتشار الحطام على مساحة واسعة.

وكان الطاقم مكوّنًا من الكابتن سوميت سابهاروال (56 عامًا) بخبرة تزيد عن 15 ألف ساعة طيران، ومساعده كلايف كوندير (32 عامًا) بحوالي 3400 ساعة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان تحريك المفاتيح ناجمًا عن عطل فني، خطأ بشري، أو فعل متعمد.

النزاهة العراقية: ضبط 6 موظفين بتهمة الرشوة في الأنبار بينهم مسؤول في المصرف العقاري

أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن تنفيذ عمليتين نوعيتين في محافظة الأنبار أسفرتا عن ضبط ستة موظفين متهمين بتلقي الرشوة، بينهم مسؤول حسابات في المصرف العقاري.

وأوضحت الهيئة في بيان أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار تحرك إلى المصرف العقاري بناءً على شكوى تفيد بقيام أحد الموظفين، بالتعاون مع مسؤول الحسابات، بطلب مبالغ مالية من أحد المواطنين مقابل شطب غرامات تأخيرية مترتبة عليه، وتمكن الفريق من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين متلبسين، وبحوزة أحدهم المبلغ المستلم من المشتكي.

وفي عملية منفصلة، ضبطت الهيئة أربعة موظفين في سايلو الرمادي بعد تلقيهم رشاوى من الفلاحين وأصحاب الشاحنات المحملة بالحنطة مقابل تسريع إنجاز معاملاتهم دون تحرير وصولات جباية رسمية.

وكشفت التحقيقات أن الموظفين كانوا يتعمدون عرقلة المعاملات لغير الدافعين، ما أدى إلى تكدس الشاحنات لأيام.

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 (الفقرة ثانياً /1)، وعرض المتهمين والمبرزات الجرمية على قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختص بقضايا النزاهة لاستكمال الإجراءات القانونية.

باسم ياخور يعتذر للسوريين عن مواقفه السابقة: لم أكن مسؤولا ولا صاحب امتيازات

قدّم الممثل السوري باسم ياخور اعتذاراً علنياً للشعب السوري بسبب تصريحاته ومواقفه السابقة، نافياً في الوقت ذاته صحة التصريحات المنسوبة إليه بأنه قال: “سوريا ذهبت ولن أعود إليها”، مؤكداً أن ما تم تداوله بهذا الشأن “لا أساس له من الصحة”.

وفي مقابلة ضمن برنامج “قابل للجدل” على قناة “العربية”، قال ياخور: “أعتذر من كل إنسان جرحته بكلامي أو بتصريحاتي، رغم أنني لم أكن مسؤولا في النظام، ولم أتقلد أي منصب أو أعمل بأي شكل من أشكال البزنس مع الدولة، وأنا مقيم خارج البلاد منذ سنوات طويلة”.

وأكد الفنان السوري أن مواقفه السابقة كانت “وجهات نظر شخصية” لا تمثل أي جهة، مضيفاً: “أقدم اعتذاراً صادقاً من القلب لكل السوريين المجروحين والمتألمين من تصريحاتي أو مواقفي، وإذا عاد بي الزمن، كنت سأختار ألا أقول بعضها”.

وعن الجدل الذي دار حول امتلاكه امتيازات خاصة، نفى ياخور تلك المزاعم جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن “كل ما يملكه هو من عمله”، وأن من وصفهم بـ”الخصوم” هم من روّجوا الشائعات، بسبب قضايا قانونية سابقة بينهم وشهادته ضدهم أمام القضاء.

وأوضح أنه لم يطلب أي مكاسب شخصية في لقاءاته المحدودة مع مسؤولين، بل سعى فقط لحل مشكلات فنية تعرّض لها زملاؤه في المهنة. وشدد على أن “علاقة الفنانين بالسلطة ليست حالة سورية فقط، بل موجودة في كل مكان، وحتى في الدول الغربية يتم استخدام الفنانين في الحملات الانتخابية”.

وفي ما يخص عودته الأخيرة إلى سوريا، أشار ياخور إلى أنه كان متردداً في البداية، لكنه قرر العودة لأنها “بلده ومكانه الطبيعي”. وأضاف: “التغيير ليس خيانة، بل يرتبط بظروف الإنسان ومكانه وحالته الإنسانية وخوفه”.

وختم حديثه برسالة واضحة: “لم أقل إنني لن أعود إلى سوريا، وأعتب على إعلاميين نقلوا عني تصريحات غير موثقة دون مراعاة للمعايير المهنية”.

تكساس: تعليق عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات وسط تحذيرات من موجة أمطار جديدة

أوقفت السلطات المحلية في ولاية تكساس الأمريكية مؤقتًا، اليوم الأحد، عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الفيضانات العنيفة التي اجتاحت وسط الولاية مطلع يوليو، وذلك بسبب تحذيرات من فيضانات مفاجئة جديدة نتيجة استمرار تساقط الأمطار الغزيرة.

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة إنجرام بإصدار أوامر فورية بإخلاء ممر نهر “جوادالوبي” في مقاطعة كير، محذرة من ارتفاع خطير محتمل في منسوب المياه قد يؤدي إلى غمر البنى التحتية والجسور في المنطقة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعليق جهود الإنقاذ منذ وقوع الفيضانات الكارثية في الرابع من يوليو، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع 129 شخصًا وفقدان أكثر من 170 آخرين، وسط جهود حثيثة للعثور على المفقودين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن منسوب نهر “جوادالوبي” قد يصل إلى نحو 15 قدمًا (4.6 أمتار) بحلول مساء اليوم، متجاوزًا مستوى الفيضان بأكثر من خمسة أقدام، وهو ما قد يؤدي إلى غمر جسر الطريق السريع 39 بالكامل قرب بلدة هنت.

وأكدت الهيئة في بيان تحذيري أن “العديد من الطرق الفرعية والجسور باتت مغمورة وتشكل خطرًا بالغًا على السلامة العامة”، داعية السكان إلى تجنب التنقل في المناطق المتضررة واتباع تعليمات الطوارئ.

ويستعد المسؤولون المحليون لمواجهة موجة جديدة من الأحوال الجوية القاسية خلال الساعات المقبلة، في وقت لا تزال فيه الولاية تتعافى من آثار واحدة من أسوأ الفيضانات التي شهدتها منذ سنوات.

الكويت: السجن المؤبد لمتورطين في تهريب 60 كيلوغراماً من المخدرات من لندن

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار حسن الشمري، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد أربعة متهمين، بينهم مفتش جمركي وعضو في جمعية تعاونية، في قضية تهريب 60 كيلوغراماً من المواد المخدرة من العاصمة البريطانية لندن، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي تم إحباطها مؤخراً في البلاد.

وشمل الحكم متهمين رئيسيين، أحدهم لا يزال هارباً في لندن ويعد من العناصر الأساسية في الشبكة الدولية للتهريب. كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 15 و17 عاماً بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها، التي قدرت قيمة المخدرات المضبوطة فيها بنحو 750 ألف دينار كويتي.

وتعود وقائع القضية إلى تحريات أمنية كشفت عن تلقي المفتش الجمركي العامل في مطار الكويت الدولي رشوة بقيمة 30 ألف دينار، مقابل تمرير حقائب دون تفتيش. وقد تم رصده ومراقبته حتى لحظة استلامه المبلغ وخروجه بالحقائب التي تم تسليمها لاحقاً إلى باقي أفراد الشبكة.

وخلال تفتيش تلك الحقائب، عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الماريجوانا والحشيش والمؤثرات العقلية، تم تهريبها من لندن بطرق وصفت بـ”الاحترافية”، ما أظهر تنسيقاً عالياً بين أطراف الشبكة داخل وخارج الكويت.

وأكدت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على استغلال الوظائف العامة وتلقي الرشاوى لتسهيل عمليات التهريب، في انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الأمنية. ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهم الاتجار بالمخدرات، وتلقي الرشوة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء الكويتي في التعامل مع قضايا المخدرات، خاصة تلك التي تتورط فيها عناصر داخل المؤسسات الرسمية، وسط تحذيرات متكررة من اتساع أنشطة شبكات التهريب الدولية.

الكويت: السجن 5 سنوات لمواطن أدين بالانضمام إلى تنظيم “داعش”

قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار متعب العارضي، بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مواطن أدين بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، في قضية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري في البلاد.

ووفقاً لوقائع الحكم، ثبت أن المتهم شارك في جماعة محظورة تهدف إلى هدم النظم الأساسية للدولة، وترويج أفكار متطرفة تتعارض مع مبادئ المجتمع الكويتي وأمنه واستقراره. وأكدت المحكمة أن التنظيم الذي انضم إليه المتهم “يُعرف بتوجهاته الدموية المتشددة وتكفيره لمؤسسات الدولة”.

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن “مجرد العقوبة لا تكفي لمواجهة مثل هذه الظواهر الخطيرة”، داعية إلى تعزيز برامج إعادة التأهيل الفكري والديني داخل المؤسسات الإصلاحية، بما يساهم في تصحيح المفاهيم المنحرفة وغرس مبادئ الاعتدال والتسامح في نفوس المدانين.

وأكدت أن الهدف من العقوبة لا يقتصر على الردع والزجر، بل يتعدى ذلك إلى إعادة دمج المدانين في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، وهو ما يمثل توجهاً قضائياً متزناً يجمع بين الحزم في مواجهة الإرهاب والحرص على الإصلاح المجتمعي.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة إجراءات أمنية وقضائية تنفذها الكويت لملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب والتشدد، في إطار الحفاظ على أمن الدولة وسلامة المجتمع.

إسبانيا: إصابة 5 أشخاص في اشتباكات عنيفة بين يمينيين متطرفين ومهاجرين بعد هجوم على رجل مسن

شهدت بلدة توري باتشيكو جنوب شرقي إسبانيا اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة وسكان محليين من جهة ومهاجرين من شمال إفريقيا من جهة أخرى، بعد حادثة اعتداء على رجل مسن في وقت سابق من الأسبوع.

وأفاد مسؤولون محليون لوكالة “رويترز” بإصابة 5 أشخاص، وتم القبض على شخص واحد على خلفية الاضطرابات التي اندلعت ليلة السبت، في واحدة من أعنف الحوادث العرقية التي تشهدها إسبانيا خلال العقود الأخيرة.

ورغم هدوء الأوضاع في البلدة اليوم الأحد، إلا أن السلطات تتوقع استمرار التحقيقات وإمكانية المزيد من الاعتقالات.

مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل أظهرت رجالاً يرتدون ملابس تحمل رموزاً يمينية متطرفة، وهم يتبادلون إلقاء الحجارة مع مهاجرين يحملون أعلاماً مغربية، في مشاهد تعكس تصاعد التوترات بين الجانبين.

تأتي هذه الاشتباكات بعد تعرض الرجل المسن لهجوم في الشارع يوم الأربعاء، تسبب له في إصابات ما زال يتعافى منها في منزله، في حين لم تتضح بعد دوافع الاعتداء.

وأكدت ممثلة الحكومة المركزية في المنطقة، ماريولا جيفارا، أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.