من العالم.. مصري يقتل صديقه وسط الشارع وشاب تونسي يشعل نفسه!

لقي شاب مصري مصرعه، إثر إطلاق النار عليه من قبل زميله في شوارع المحلة الكبرى، باستخدام سلاح ناري “طبنجة”، وذلك بسبب خلافات بينهما على تأجير إحدى الكافيتريات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تلقت قوات الأمن بلاغا بوصول الشاب أحمد مرجان، البالغ من العمر 23 عاما، إلى طوارئ مستشفى المحلة العام مصابا بعيار ناري قاتل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وبعد تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجح ضباط مباحث قسم أول المحلة، بالتنسيق مع قوات الشرطة السرية، في إلقاء القبض على المتهم “م.ن”، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة (طبنجة)، وتم التحفظ على المضبوطات، فيما يجري التحقيق مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها”.

تونس.. وفاة شاب أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن

أفادت وسائل إعلام تونسية، “بوفاة الشاب الذي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن الوطني في حي الرياض بمدينة سوسة متأثرا بحروقه البالغة”.

وأوضحت “موزاييك”، أن “الشاب الذي أضرم النار في جسده أمام مركز الأمن، توفي اليوم الأحد بمستشفى الحروق ببن عروس بعد إقامته بوحدة الإنعاش في قسم الإسعاف بالمستشفى الجامعي سهلول”.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن “شخصا في منطقة لافايات بتونس العاصمة أضرم النار في جسده وتوجّه نحو أحد أعوان الأمن”.

تونس.. 5 سنوات سجنا لعنصر “إرهابي خطير” أضرم النار في زنزانته

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن مدة خمس سنوات على العنصر الإرهابي زياد الغربي وذلك لإضرامه النار داخل غرفة إيقافه بالسجن المدني بالمرناقية.

وأوضحت وسائل إعلام تونسية أن “العنصر الإرهابي زياد الغربي المودع بسجن المرناقية تعمد إضرام النار في أغطية داخل غرفة إيقافه بالسجن وذلك أوائل العام الماضي”.

وأضافت أن “العنصر الإرهابي الخطير زياد الغربي مودع بسجن المرناقية على ذمة القضية المتعلقة بتورطه في قتل الرائد بشرطة المرور رياض بروطة بواسطة سكين أمام ساحة باردو ومحاولة قتل عون أمن ثان بنفس السكين”.

سوريا.. مريض يحاول الانتحار في مشفى دمشق

حاول مريض في مشفى دمشق (المجتهد)، “الانتحار داخل المشفى بعد ابتلاعه شفرات حلاقة”.

وبحسب “تلفزيون سوريا”، “راجع المريض، الذي يدعى سعد العلاشي (42 عاما)، قسم الإسعاف في المشفى برفقة ذويه، ولكنه رفض الخضوع للفحص الطبي وإجراء تنظير هضمي، وذكر أن المريض كان في حالة اهتياج شديد وغضب عارم، حيث أقدم على كسر نوافذ الغرف برأسه قبل أن يحاول القفز من أحد الطوابق العلوية لإنهاء حياته”.

وأضاف أن عناصر الأمن العام “اضطروا إلى التدخل لتقييده ومنعه من الانتحار، قبل أن يتم تحويله إلى مشفى المواساة، الذي يضم قسمًا مخصصا للطبابة النفسية، لاستكمال العلاج واستخراج ما ابتلعه”.

حريق ضخم بخط أنابيب للغاز في أوزبكستان

اندلع حريق كبير اليوم الاثنين، نتيجة تسرب غاز في خط أنابيب يقع في ولاية بخارى بوسط أوزبكستان، حسبما أعلنت السلطات.

وأفادت وزارة الطاقة في بيان لها “بتسرب غاز في خط أنابيب الغاز الرئيسي بقطر 1020 ملم الذي يمر بولاية بخارى، مما أدى إلى اندلاع حريق”.

وأضاف البيان أنه “يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة آثار الحادث، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات”.

إيرلندا.. هجوم بسلاح أبيض في دبلن

أفادت صحيفة “آيرش تايمز” بأن “ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح بعد تعرضهم لهجوم بسلاح أبيض في وسط مدينة دبلن في إيرلندا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المهاجم”.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة المحلية أنه “تم احتجاز شخص واحد يشتبه بتنفيذه الهجوم، بعد أن تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات ناجمة عن طعنات في منطقة ستونيبيتر في دبلن، ظهر يوم الأحد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المهاجم استخدم سكين مطبخ في الهجوم، وأن الضحايا تم اختيارهم بشكل عشوائي على ما يبدو، وبحسب التقارير، فقد تعرض أحد الضحايا للهجوم عند عتبة منزله بعد عودته إلى المنزل”.

ونقلت “آيرش تايمز”، أن “الشرطة لا تملك أي أدلة تشير إلى أن الهجوم له دوافع إرهابية، ودعت الشرطة أي مواطن تواجد في موقع الحادث إلى الإدلاء بشهادته حول الواقعة، وإرسال أي صور أو مقاطع فيديو متوفرة لتسهيل عمليات التحقيق”.

كارولاينا الشمالية: مقتل ثلاثة شباب مسلمين رميا بالرصاص

شهد مجمع سكني تابع لجامعة تشابل هيل في كارولاينا الشمالية، مقتل ثلاثة شباب مسلمين رميا بالرصاص.

وروت الشرطة أن “القاتل ويدعى جريج ستيفن هيكس ويبلغ وقتها من العمر 46 عاما، حين وجد موقف سيارته مشغولا، مضى إلى مسكن الشاب ضياء شادي بركات، وعمره 23 عاما، وعروسه يسر محمد أبو صالحة وكانت في ربيعها الـ 21، ومعها شقيقتها رزان، 19 عاما، وقتل الثلاثة بطلق في الرأس كل منهم، ثم استسلم للشرطة، وأظهرت لقطات صورت بهاتف محمول عرضت في المحكمة، هيكس وهو يقترب من الشاب بركات وكان أمام باب شقته، ويتهمه بأنه شغل مكان سيارته”.