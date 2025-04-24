من العالم.. مصر تتصدر المشهد والحوادث الصادمة بكلّ مكان

تشهد دول العالم يوميًا حوادث وأحداثاً تحمل في طياتها مزيجا من التحديات والمآسي الإنسانية، من الجرائم المؤسفة إلى الحوادث العرضية والكوارث الطبيعية، ومع كل حادثة، تظهر قصص إنسانية تعبر عن الألم، لكنها أيضا تدفع المجتمعات نحو التفكير في حلول مبتكرة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

في السياق، قتل شخص وأصيب 3 آخرين، الخميس، في عملية طعن داخل مدرسة ثانوية، مدينة نانت غربي فرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية إن “طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت”.

وأكدت أنه “لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة”.

وأوضحت أن “المعلمين في المدرسة تمكنوا من السيطرة على الطالب المنفذ للهجوم الذي يبلغ من العمر 15 عاما قبل وصول الشرطة”.

صورة سيلفي تودي بحياة 4 أشخاص من أسرة واحدة في مصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم في مياه نهر النيل بمصر، “بعدما حاولوا التقاط صورة “سيلفي” أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أفراد الأسرة”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “وقع الحادث قبل 6 أيام في محافظة بني سويف جنوبي مصر، لكن فرق الإنقاذ النهري تمكنت اليوم من انتشال الجثة الرابعة والأخيرة لضحايا حادث الغرق المأساوي، وهو للطفلة “ريهام ممدوح سالم”، البالغة من العمر 15 عاما، وكانت فتاتان من بين الضحايا تحاولان التقاط صور تذكارية على ضفاف النيل، لكن أقدامهما انزلقت إلى المياه وحاول اثنان من أقاربهما إنقاذهما، لكن التيار جرفهم جميعا”.

وبحسب المعلومات، “توفي في الحادث “محمود عيد سالم” (17 سنة)، و”محمد ربيع سالم” (17 سنة)، و”دعاء ربيع سالم” (15 سنة)، وتم تشييعهم في جنازة شعبية قبل أيام، مع استمرار محاولات البحث عن الجثة الرابعة التي تم انتشالها اليوم من المياه”.

مصر.. الحكم على نجل فنان شهير بالحبس في واقعة قتل ومخدرات

قضت محكمة مصرية، “بسجن نجل الفنان الشهير عبد العزيز مخيون، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك في اتهامه بمقتل شخص صدمه بسيارته”.

وبحسب المعلومات، “أدانت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، المتهم “صلاح” بالقيادة تحت تأثير المخدرات والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ما تسبب في وقوع حادث أودى بحياة شخص وإصابة آخرين”.

ووفق المعلومات، “وقع الحادث في وقت سابق من العام الجاري، على الطريق الزراعي السريع باتجاه القاهرة بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، واصطدمت السيارة بعدد من المواطنين، بالإضافة إلى تحطيم واجهتي محلين والاصطدام بدراجة نارية، وأثبتت تحقيقات النيابة في الواقعة، حيازة المتهم لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، بالإضافة إلى قيادته مركبة تحت تأثير المخدرات، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين”.

وأشارت التحقيقات إلى أن “الحادث وقع نتيجة إهمال المتهم ورعونته، حيث قاد السيارة بسرعة تجاوزت الحد المسموح به دون مراعاة القوانين واللوائح المقررة، ما عرض حياة الآخرين للخطر؛ ووجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والتعاطي وقيادة السيارة تحت تأثير المخدرات للمتهم”.

وفي شهر فبراير الماضي، “عقدت جلسة صلح بين عائلتي المتهم والضحية، حضر الفنان عبد العزيز مخيون وعدد كبير من أهالي المنطقة، وخلال الجلسة دفع “مخيون” دية القتل الخطأ في إطار جهود إنهاء الخلاف بين العائلتين”.

مصر.. حكم بإعدام 5 أشقاء وتبرئة والدهم

قضت محكمة جنايات في مصر “بإعدام 5 أشقاء وشخص آخر لاتهامهم بقتل 4 أشخاص بسبب خلافات على محجر في محافظة قنا، جنوبي البلاد”.

وفي شهر فبراير الماضي، أحالت “محكمة جنايات نجع حمادي، أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بسبب قتلهم 4 أشخاص”.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “تعود القضية إلى عام 2023، عندما تسببت خلافات بين أشخاص على محجر في قرية أبو دياب بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، في اندلاع مشاجرة سقط على إثرها 4 أشخاص قتلى وألقت الشرطة القبض على المتهم “ع.أ” وأبنائه يوسف وشاهين ومحمد والبدري وسعيد، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى “نشأت”.

وأحالت جهات التحقيق القضية إلى “محكمة الجنايات التي برأت المتهم الأول، وقررت معاقبة باقي المتهمين بالإعدام شنقا بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من مفتي الجمهورية”.

الكويت.. حبس 3 خليجيين لتزويرهم الجنسية منذ 36 عاما وتغريمهم 2.5 مليون دينار

قضت محكمة الجنايات الكويتية، “بحبس 3 خليجيين (أب وابناه) 7 سنوات وتغريمهم 2.5 مليون دينار قيمة رواتب ومميزات حصلوا عليها من الدولة بعد تزويرهم الجنسية الكويتية”.

وبحسب صحيفة القبس، واجه “الوالد” المتهم في القضية، “اتهاما بالاتفاق مع مواطن كويتي على إضافة أبنائه إلى ملف الجنسية بأسماء مختلفة في عام 1989، وجرى الإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة أمام الإدارة العامة للجنسية والجوازات، لاستخراج جوازات السفر والبطاقات المدنية”.

وذكر ضابط المباحث في القضية، أن “المواطن الكويتي المتهم في القضية توفي بعد تورطه في قضية تزوير الجنسية وإضافة خليجيين باسمه، وكشفت التحريات عن 12 قضية تزوير جنسية مسجلة ضده، وألزمت المحكمة المتهمين الخليجيين برد قيمة الرواتب والامتيازات التي حصلوا عليها بدون وجه حق”.

المغرب.. العثور على أشلاء بشرية جديدة في المسجد الأعظم بمدينة ابن أحمد

أفادت مصادر لصحيفة “هسبريس” المغربية بأن “الشرطة القضائية في مدينة ابن أحمد أخرت عرض المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل على محكمة الاستئناف بعد ظهور أشلاء جثة بشرية ثانية”.

وقالت المصادر إن “الشرطة القضائية المحلية بمدينة ابن أحمد أخرت عرض المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل وتقطيع جثة خمسيني يتحدر من نواحي مدينة ابن أحمد على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، الذي كان محددا بعد ظهر اليوم الأربعاء عقب ظهور أشلاء جثة بشرية ثانية”.

ويأتي ذلك بعد أن “بينت نتائج التحاليل التقنية والعلمية على عينات الأشلاء البشرية المكتشفة أن بعضها لا يطابق الحمض النووي للضحية الأول، وهو ما يرجح احتمال وجود ضحية ثانية”.

وأكدت المصادر أن “الأبحاث الميدانية والتقنية أسفرت عن العثور على أشلاء بشرية في أماكن متفرقة كمراحيض ملحقة بالمسجد الأعظم، وحقول مجاورة لمدرسة الوحدة، ودورات المياه بمراحيض المسجد، ومنزل المشتبه فيه، كما انتقل فريق التحقيق إلى منزل الضحية المفترضة الثانية مساء اليوم”.

وأضافت المصادر أن “سيدة قالت للأجهزة الأمنية إن هناك احتمالا أن يكون الضحية الثاني أحد أقربائها المختفين منذ مدة، مما دفع الجهات الأمنية لاستدعاء عائلات أشخاص مفقودين سواء من مركز ابن أحمد أو من الضواحي”.

بالفيدي.. لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في المغرب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء، في المغرب.



ويظهر الفيديو “فرق الإنقاذ وهي تخرج الطفل من داخل البئر، قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية”.

يذكر أن الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات، “كان برفقة أسرته في نزهة بمنطقة تيط مليل، عندما اختفى عن أنظار والديه بشكل مفاجئ، ليعثر عليه لاحقا داخل بئر مهجورة”، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.

وقد أعاد الحادث إلى الذاكرة “مأساة الطفل ريان، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر شمالي المغرب عام 2022”.

تركيا تبدأ نشر قوات عسكرية في الصومال لدعم الحكومة

نشرت تركيا 500 جندي في العاصمة الصومالية مقديشو، في المرحلة الأولى من عملية أوسع تشمل إرسال 2500 عسكري لتعزيز دفاعات الحكومة الصومالية في مواجهة تهديدات متصاعدة من حركة “الشباب” المسلحة.

وقالت صحيفة “صومالي غارديان” إن “طائرتين عسكريتين تركيتين وصلتا إلى مطار مقديشو محملتين بالأفراد والمعدات، حيث استقبلهما مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة الدفاع الصومالية”.

ويأتي هذا النشر “في إطار تعميق التعاون الأمني بين أنقرة ومقديشو، وذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة الصومالية”.

وفاة مفاجئة للاعب كمال الأجسام داميان ستون

توفي لاعب كمال الأجسام الشهير داميان ستون “بشكل مفاجئ في عمر 32 عاما نتيجة مضاعفات ناتجة عن تضخم في عضلة القلب، وفقا لصحيفة “نيويورك بوست”.

وكان ستون “بدأ رحلته في عالم كمال الأجسام عام 2020، بعد انتقاله من مولدوفا إلى الولايات المتحدة، حيث استقر في ولاية بنسلفانيا، وتمكن من تحقيق لقب البطولة المحلية ثلاث مرات، ما جعله يحظى بشعبية واسعة في أوساط اللعبة”.

واشتهر ستون “بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يشارك متابعيه تدريباته وتطور بنيته الجسدية، وبلغ عدد متابعيه على “إنستغرام” أكثر من 50 ألف شخص، ما عزز من مكانته كنجم صاعد في رياضة كمال الأجسام”.

ليست وفاة ستون هي الأولى من نوعها في الوسط الرياضي مؤخرا، إذ “شهد العام الماضي سلسلة من حالات الوفاة المفاجئة لعدد من لاعبي كمال الأجسام، كان من أبرزهم اللاعب البيلاروسي إيليا يفيمشيك، المعروف بلقب “الوحش”، والذي فارق الحياة إثر نوبة قلبية مفاجئة في عام 2024 عن عمر 36 عاما، وكان يزن نحو 140 كيلوغراما”.

ويربط متخصصون هذه الوفيات “بظاهرة استخدام المنشطات والهرمونات التي يلجأ إليها بعض الرياضيين لزيادة الكتلة العضلية بشكل سريع، وهي مواد تعد شديدة الخطورة على الصحة، خصوصا على القلب”.

الجزائر: عقوبة المضاربة ستمتد من 30 سنة حتى المؤبد

أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه “لن تتسامح السلطات مع المضاربة التي امتدت “من قوت الجزائريين إلى السيارات”، مشيرا إلى تشديد العقوبة”.

وهدّد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة “بالضرب بيد من حديد “كل المتورطين في المضاربة بقوت الجزائريين”.

وقال بوجمعة إن “العدالة ستسعى بكل الطرق القانونية لحماية الاقتصاد الوطني” علما أن المضاربة امتدت من قوت الجزائريين إلى السيارات”.

وكشف لطفي بوجمعة أن “عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون”.