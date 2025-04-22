من العالم.. مقتل العشرات بحادث مروّع في باكستان وأب مصري يعذّب ابنه بوحشية

أفادت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء “بأن شاحنة مسرعة كانت تقل عمالا ونساء وأطفالا سقطت في واد بجنوب البالد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 20 آخرين”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، “أن الحادث وقع ليلا في منطقة جامشورو بإقليم السند الجنوبي، بحسب ما صرح رئيس شرطة المدينة صديق شانغرا للصحفيين”، وذكر مسؤولو المستشفى أن بعض المصابين في حالة حرجة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، “فقد وقع الحادث بينما كان عشرات العمال عائدين إلى منازلهم في منطقة بادين بإقليم السند، بعد أن أمضوا فترة في حصاد القمح في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب البلاد”.

ورجح مسؤولون “أن يكون الحادث قد نتج عن فشل في فرامل المركبة وفقدان السائق للسيطرة عليها، تعد حوادث الطرق أمرا شائعا في باكستان، حيث تعاني الطرق السريعة من سوء الصيانة ويتجاهل السائقون قوانين المرور على نطاق واسع”.

مصر.. فيديو متداول يثير ضجة واسعة

انتشر مقطع فيديو مروع في مصر “يظهر أبا يعذب ابنه ويضربه بشكل وحشي داخل بلكونة منزله في محافظة الإسكندرية”.

وقال الشخص الذي نشر الفيديو -جار الأب الذي يعتدي على ابنه- إنه “يلاحظ بشكل مستمر اعتداء الأب على ابنه، ويطفئ السجائر بجسديه الضعيف، فارجو إنقاذ هذا الطفل قبل أن يضيع عمره هباء من أب جاحد لا يعرف معنى الرحمة”.

وبحسب موقع “القاهرة24″، طالب رواد السوشيال ميديا “بضرورة القبض على الأب ومحاسبته ليكون عبرة لغيره، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع في مصر، مطالبين بمعاقبة الرجل وإنقاذ الابن”.

يجماعه احنا مأجرين شقه فاسكندرية والراجل المتخلف دا فعمارة قدامنا كل يوم يضرب ابنه ضرب متخلف لدرجه صوت الضرب بيوصلنا… تم النشر بواسطة ‏أصدقاء الشرطة المصرية‏ في الاثنين، ٢١ أبريل ٢٠٢٥

إخلاء طارئ لطائرة أميركية بعد اشتعال النيران

شب حريق في محرك طائرة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” وعلى متنها “ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة استعدادا للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات”.

وبحسب المعلومات، “كانت طائرة إيرباص “إيه 330″ تستعد للإقلاع إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي، وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة”.

ويأتي هذا الحادث “بعد أن ثارت مخاوف جراء عدد من حوادث الطيران في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة”.

وذكرت “دلتا إيرلاينز” أن “الرحلة 1213 كانت تقل 282 راكبا وطاقما من 12 فردا. ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات، وقد اتبع طاقم الطائرة الإجراءات اللازمة لإخلاء مقصورة الركاب عندما لوحظت ألسنة اللهب في أحد محركي الطائرة”.

BREAKING: 🚨 Delta Air Lines flight DL1213 busts into flames at Orlando International Airport.pic.twitter.com/hlGf6lR8wa — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) April 21, 2025

الشرطة الألمانية تحذر من انتشار مخدر الكوكايين بالبلاد

حذر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولجر مينش، “من زيادة حادة في توفر المخدرات الصلبة، وخاصة الكوكايين، في جميع أنحاء البلاد”.

وقال مينش لشبكة التحرير الألمانية “إن سوق أمريكا الشمالية باتت مشبعة، مما جعل أوروبا محط اهتمام متزايد لتوزيع الكوكايين، واصفا الوضع بأنه “فيضان من الكوكايين”، وحذر من أن المخدر ينتشر بسرعة في ألمانيا”.

كما أشار مينش “إلى تغيرات في سوق الهيروين، لافتا إلى حظر حركة “طالبان” زراعة الخشخاش في أفغانستان”.

وقال “إن هذا من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض المعروض وزيادة خطر خلط الهيروين بالمواد الأفيونية الاصطناعية، ما يزيد من خطورته على المستخدمين بشكل كبير”.

ووفقا لإحصاءات الجريمة في ألمانيا لعام 2024، “تراجعت الجرائم المرتبطة بالهيروين في العام الماضي، في حين ارتفعت الجرائم المرتبطة بالكوكايين بنسبة تقارب 5%، وسُجلت زيادات أكبر في الجرائم المتعلقة بمادة “إل إس دي” بنسبة 32.6%، والمواد الاصطناعية الجديدة بنسبة 6ر41%”.

تونس.. الاعتداء على سائحة أوروبية بآلة حادة والسلطات تعتقل الجاني

تعرضت سائحة أجنبية، صباح الثلاثاء، إلى “عملية اعتداء بآلة حادة في أحد منتجعات مدينة حومة السوق بجزيرة جربة التونسية”.

ووفق ما ذكرته إذاعة “موزاييك”، “كانت السائحة الأوروبية تتجول وسط مدينة جربة حيث هاجمها شخص وعمد إلى طعنها بواسطة سكين ولاذ بالفرار”، وذكرت وسائل إعلام تونسية أن “المعتدي في الثلاثينات من عمره”.

وأكدت المصادر ذاتها أن “قوات الأمن ألقت القبض على الجاني ونقلته إلى منطقة الأمن بجربة”.

وفاة النحات الروسي البارز زوراب تسيريتيلي

توفي زوراب تسيريتيلي الفنان والنحات الروسي والجورجي البارز ورئيس الأكاديمية الروسية للفنون زوراب تسيريتيلي عن عمر يناهز 92 عاما.

هذا “ووُلد زوراب تسيريتيلي في 4 يناير 1934، وتخرج من أكاديمية الفنون في تبليسي، وفي عام 1964 تلقى دورة فنية في فرنسا حيث تواصل مع الفنانين التشكيليين بابلو بيكاسو ومارك شاغال، ومنذ أواخر الخمسينيات عمل النحات في معهد التاريخ والآثار والإثنوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية، كما شغل منصب كبير الحرفيين في ورشة التصميم بالمؤسسة الفنية التابعة لصندوق الفن الجورجي، وكان رئيسا لقسم الفن الجداري في اتحاد فناني جورجيا”.

ووفق روسيا اليوم، “منذ أواخر الستينيات، بدأ العمل بنشاط في مجال الفن الجداري، حيث أنجز منحوتات ولوحات جدارية وأعمالا فنية أخرى، وفي عام 1980 عُين تسيريتيلي فنانا رئيسيا لدورة الألعاب الأولمبية في موسكو، وانتُخب عضوا كامل العضوية في أكاديمية الفنون السوفيتية عام 1988، وشغل منصب رئيس الأكاديمية الروسية للفنون منذ عام 1997 وحتى وفاته، وفي عام 1992 تولى تسيريتيلي رئاسة الصندوق الدولي لدعم اليونسكو في موسكو، وبعد أربع سنوات اختير سفيرا للنوايا الحسنة لليونسكو”.

وأنتج تسيريتيلي “آلاف الأعمال الفنية في الرسم والنحت والفن الجداري (مثل الجداريات والفسيفساء واللوحات). وانتشرت أعماله الفنية خارج روسيا وجورجيا، بما في ذلك في بيلاروس والبرازيل وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا والولايات المتحدة وأوروغواي وفرنسا واليابان وأوكرانيا، في عام 1999، أسس تسيريتيلي متحف موسكو للفن الحديث، وهو أول متحف حكومي في روسيا متخصص في فنون القرنين العشرين والحادي والعشرين”.