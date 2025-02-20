من العالم.. هجوم بـ«السكين» بمتجر في التشيك والكويت تتصدر للمشهد!

قتلت امرأتان بعد تعرضهما لهجوم بسكين في مركز تجاري في جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة “إنها احتجزت مشتبها به طعن الضحيتين في متجر بمدينة هرادتس كرالوفه، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق براغ”.

وأشارت الشرطة “إلى أن الضحيتين أصيبتا، إحداهما إصابة خطيرة، لكنها أعلنت لاحقا عن وفاة الضحيتين، وهما امرأتان لم يتم الكشف عن هويتهما”.

وقالت الشرطة إن “المشتبه به، وهو مواطن تشيكي يبلغ من العمر 16 عاما، تم احتجازه بعد حوالي 10 دقائق من الهجوم على بعد كيلومتر واحد من موقع الحادث. وأضافت الشرطة أنها عثرت على سكين بالقرب من المكان”، وأكدت الشرطة أن “الوضع تحت السيطرة ولا يوجد خطر على العامة”.

The Czech police are investigating a serious incident in the regional capital of Hradec Králové, where a suspicious man attacked two people with a knife .. The response unit has detained the attacker.According to police two died in hospital. Attacke 16th years old. pic.twitter.com/2s0GraNpvA — HSNB News Entertinment. Provide global news RAM ! (@ZVidocque) February 20, 2025

سوريا.. خمسة قتلى وعدد من المفقودين بانفجار شرقي إدلب

قتلت عائلة من 5 أشخاص في بلدة النيرب بريف إدلب، عقب انفجار عنيف هز المنطقة.

وقالت مصادر محلية إنه “ناتج عن وجود قذائف من مخلفات الحرب تم جمعها في المكان”.

وقال نشطاء إن “عناصر الدفاع المدني السوري وصلت للموقع الذي حصل فيه الانفجار، حيث تسبب بدمار في أجزاء كبيرة من منزل سكني في بلدة النيرب، فيما تفيد المعلومات الأولى أن عدد الضحايا تجاوز الأربعة أشخاص بينهم أطفال”.

وأعلنت منظمة “هانديكاب إنترناشونال” أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة.

ووصفت المنظمة الوضع بأنه “كارثة بكل معنى الكلمة”، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا.

وبحسب شبكة “شام”، حذرت المنظمة، “من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025”.

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عائلة كاملة تحت الأنقاض في بلدة #النيرب شرقي #إدلب بسبب انفجار مجهول وقع داخل المنزل pic.twitter.com/hrbdzPIT0m — سوريا لحظة بلحظة (@Almohrar1) February 20, 2025

الكويت.. قرار جديد بخصوص إجراءات سحب الجنسية

في سياق تصدرها المشهد خلال الآونة الأخيرة بسبب إجراءاتها حول سحب الجنسية، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا، يوم الخميس، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.

ونص القرار، على “فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية”.

هذا واتفق مجلس الوزراء الكويتي يوم الثلاثاء 18 فبراير على قرار “يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية”.

وكانت الكويت، “أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية، وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة”.