من العالم.. هزة أرضية بالسعودية وحريق مأساوي في مصر

شهدت عدة دول اليوم أحداثًا متنوعة لافتة، بدءًا من هزة أرضية ضربت المنطقة الشرقية في السعودية، وصولًا إلى حريق مأساوي في مصر أسفر عن وفاة الفنانة نيفين مندور، في حين أثارت تساقط الثلوج في تبوك بالمملكة العربية السعودية تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وفي كاليفورنيا، يخيم ضباب سام على وادي كاليفورنيا الأوسط، مسببًا أزمة صحية ومرورية، بينما تسعى الجزائر إلى تعديل قانون الجنسية لتشديد الإجراءات الأمنية.

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ضربت هزة أرضية فجر اليوم الأربعاء المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة وقعت عند الساعة 01:11:23 بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 9 كيلومترات شرق حرض.

وفي سياق متصل، أصدرت المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية شملت 9 مناطق إدارية في المملكة، تتوقع خلالها حالات متفرقة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، وتساقط الثلوج، مع نشاط في الرياح، صواعق رعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، بدءاً من فجر اليوم وحتى ساعات المساء.

وتشير التوقعات إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد هطول أمطار ورياحاً نشطة مصحوبة بصواعق رعدية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

مصر تفجع بوفاة الفنانة نيفين مندور إثر حريق مأساوي في الإسكندرية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية صباح اليوم وفاة الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم “اللي بالي بالك”، إثر اندلاع حريق داخل شقتها بمدينة الإسكندرية.

وأشار مصطفى عطالله، أحد جيران الراحلة، إلى أن الحريق اندلع في شقة نيفين مندور ببرج الإخلاص في حي العصافرة، بالدور الرابع، حوالي الساعة السابعة صباحًا، ما أسفر عن تصاعد كثيف للدخان أدى إلى اختناقها ووفاتها قبل تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها.

ونعى عطالله الفنانة الراحلة عبر حسابه على فيسبوك قائلاً إن نيفين مندور تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق، داعيًا الله أن يرحمها ويصبر زوجها رجل الأعمال حجازي.

واكتسبت نيفين مندور شهرة واسعة من خلال دورها في شخصية “فيحاء” في الفيلم الكوميدي “اللي بالي بالك” عام 2003، الذي جمعها بالفنان محمد سعد وشارك في بطولته عدد من أبرز نجوم الفن المصري، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وما زال يُعرض حتى اليوم كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية في السينما المصرية.

وكان آخر ظهور لها في الوسط الفني من خلال مشاركتها في مسلسل “مطعم تشي توتو” عام 2006، قبل أن تبتعد نهائيًا عن العمل الفني.

تساقط الثلوج في السعودية يثير تفاعلاً واسعًا على “إكس” ومشاهد مذهلة من تبوك

تفاعل نشطاء على منصة “إكس” في السعودية، اليوم الأربعاء، مع مشاهد تساقط الثلوج على مرتفعات جبال اللوز في تروجينا بمنطقة تبوك شمال غربي المملكة، حيث أثار هذا الحدث الطقس غير المألوف في المملكة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين.

وقد بثّت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو يوثق تساقط الثلوج في جبال اللوز، بينما قام العديد من رواد منصة “إكس” بمشاركة صور ومقاطع فيديو للثلوج في منطقة القطنية.

واستطاع وسم “جبال اللوز” أن يحقق انتشارًا واسعًا على المنصة، وسط تفاعل كبير داخل المملكة مع هذه الظاهرة الطبيعية النادرة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد شهدت مرتفعات تروجينا اليوم تساقطًا للثلوج ترافق مع هطول أمطار خفيفة، بينما سجلت مراكز بئر بن هرماس، والعيينة، وحالة عمار، وشقري أمطارًا تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

ضباب سام يخنق سكان كاليفورنيا.. أزمة صحية ومرورية تحاصر وادي كاليفورنيا الأوسط

تخيم منذ أسابيع سحابة كثيفة من الضباب الإشعاعي على وادي كاليفورنيا الأوسط، في ظاهرة موسمية تحولت إلى أزمة صحية وبيئية حقيقية.

امتد الضباب لأكثر من 400 ميل، مغطيا أكثر من عشرين مقاطعة، ما حول المنطقة إلى مشهد أشبه بأفلام الخيال العلمي، وأثار القلق بين السكان الذين بدأوا بالإبلاغ عن أعراض صحية غير معتادة.

وقال جيرالد ديبرالانتا، أحد سكان مدينة تراسي، إنه هو وعائلته عانوا من سعال شديد واحتقان دام لأكثر من أسبوع، مشيرا إلى طبقة بيضاء غريبة على الأسطح والسيارات ليست مجرد قطرات ماء بل مادة أشبه بالغبار.

وأضاف أنه اضطر لإبقاء أجهزة الاستنشاق الخاصة بالأطفال قريبة والحفاظ على بقائهم داخل المنزل قدر الإمكان.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الشهادات لسكان يعانون من أعراض مماثلة، بما في ذلك صداع متكرر وآلام في الصدر وتفاقم أمراض الجلد مثل الإكزيما، ما يعكس خطورة الظاهرة الصحية المرتبطة بالضباب.

وأوضح الخبراء أن الضباب نفسه ليس السبب المباشر للخطر، بل الظاهرة المصاحبة لها المعروفة باسم الانقلاب الحراري، حيث تعمل طبقة الهواء الدافئ كغطاء يحبس الهواء البارد والضباب مع الملوثات الناتجة عن عوادم السيارات وأبخرة المصانع ودخان المواقد وغبار المزارع، وتتسلل الجسيمات الدقيقة PM2.5 إلى الرئتين ومجرى الدم، مسببة تهيجا شديدا للجهاز التنفسي وتفاقم الأمراض مثل الربو، وزيادة معدلات الذهاب إلى غرف الطوارئ.

ولا يقتصر الخطر على الصحة فحسب، فالضباب الكثيف يحول الطرق إلى مسارات خطرة، وتاريخ وادي كاليفورنيا الأوسط يعج بحوادث مروعة ناجمة عن انعدام الرؤية، منها حادث ضخم في نوفمبر 2007 شمل 108 مركبات وأغلق الطريق السريع 99 لأكثر من 12 ساعة، وحادث آخر في يناير أدى إلى وفاة سائقين وإصابة تسعة آخرين.

ويشير الباحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى أن عدد أيام الضباب الكثيف انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة عقود، نتيجة تطبيق قوانين الهواء النظيف الصارمة التي قللت من كمية الجسيمات العالقة اللازمة لتكوين الضباب.

ويترقب السكان نظاما جويا قويا منتصف ديسمبر لإزالة طبقة الانقلاب الحراري، لكن حتى ذلك الوقت يبقى وادي كاليفورنيا الأوسط محاصرا تحت غطاء ضبابي يحجب الرؤية ويحتجز الملوثات، ما يحذر من تحول ظاهرة طبيعية إلى خطر داهم بفعل تدخل الإنسان في بيئته.

الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ملف التجريد من الجنسية الأصلية والمكتسبة سيفتح يوم الأربعاء في البرلمان، حيث سيتم تقديم مقترح قانون يحدد الحالات التي يمكن أن يشملها هذا الإجراء.

وفي هذا السياق، تستمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية، النائب هشام صفر، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، ممثلا عن الحكومة. وبعد ذلك، ستواصل اللجنة دراسة أحكام المقترح تمهيدًا لعرضه على النواب في جلسة عامة يوم السبت المقبل.

ويستند النائب هشام صفر في مقترحه إلى التحولات الدستورية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسة عقود. ويعتبر أن التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية، فضلاً عن التزامات الجزائر الدولية، تقتضي مراجعة بعض أحكام قانون الجنسية، مع الحفاظ على جوهر السيادة الجزائرية.

وأشارت صحيفة “الخبر” الجزائرية إلى أن من أبرز النقاط التي تناولها مقترح القانون هو إعادة تنظيم الحالات المتعلقة بفقدان أو إسقاط الجنسية الجزائرية، مع ربط هذه الحالات بأفعال تمس بشكل مباشر بالمصالح الأساسية للدولة أو بأمنها. كما يشدد المقترح على احترام الضمانات الإجرائية ومبادئ المحاكمة العادلة.

وينص المقترح على إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا ارتكب المواطن خارج الجزائر أفعالًا تضر بمصالح الدولة، مثل محاولة المساس بالوحدة الوطنية أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من الأشكال. كما يشمل التجريد كل من يقدم خدمات لدولة معادية أو يعمل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية رغم الإنذار.

كذلك، يقترح التعديل تجريد الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإرهابية أو التخريبية، سواء كان ذلك في الخارج أو الداخل، إضافة إلى تمويل هذه الأنشطة أو الدعاية لصالحها.

أما بخصوص الإجراءات، فإن التجريد من الجنسية يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد إنذار الشخص المعني بالتوقف عن الأفعال المحددة، مع مهلة لا تتجاوز 60 يومًا، بعدها يتم تبليغه بالتجريد بكل الطرق القانونية، بما في ذلك عبر وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة.

وفيما يتعلق بإعادة الجنسية، يسمح المقترح للشخص المتجرد من الجنسية الأصلية باستعادتها بعد مرور 24 شهرًا من تاريخ التجريد.

ويهدف هذا التعديل إلى سد الثغرات القانونية القائمة وضمان تطبيق أكثر دقة للقانون، مع الحفاظ على الطابع الاستثنائي لإجراءات إسقاط الجنسية، بما يتماشى مع التحديات القانونية والأمنية الراهنة.