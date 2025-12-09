من العالم.. وفاة سفير روسي وإصابة ملكة جمال ومأساة طفل سوري!

شهد العالم مؤخرًا أحداثًا صادمة ومثيرة للجدل، من وفاة سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا بشكل مفاجئ، إلى إصابة ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري إثر سقوط خطير خلال مسابقة ملكة جمال الكون، وصولًا إلى العثور على طفل سوري مدفونًا بعد اعتداء وحشي من خاله.

وفاة سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، وفاة سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، الذي شغل منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة في بيان إن ماتسيغورا البالغ من العمر 70 عامًا توفي في 6 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أنه كان يتقن اللغة الكورية.

ولم تكشف وزارة الخارجية الروسية عن سبب الوفاة.

وأضافت الوزارة أن ماتسيغورا منذ بداية مسيرته المهنية في أواخر سبعينات القرن الماضي عمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفياتي، ثم روسيا لاحقًا.

وأكد البيان أن الدبلوماسي ساهم في تدرّب أجيال عديدة من الدبلوماسيين والمتخصصين في الشؤون الكورية، وكان قوة دافعة وراء تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية إلى مستوى غير مسبوق.

وشغل ماتسيغورا منصب سفير روسيا لدى بيونغيانغ منذ العام 2014، وفي أعقاب وفاته، أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين، واصفًا الأمر بأنه “خسارة كبيرة” في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بـ”مرحلة تاريخية حاسمة”.

كما وصفت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي ماتسيغورا بأنه “رفيق عزيز ودبلوماسي مخضرم يتمتع بمواهب متعددة وصديق مقرب لشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

إصابة غابرييل هنري ملكة جمال جامايكا إثر سقوط خطير أثناء مسابقة ملكة جمال الكون 2025

تعرضت غابرييل هنري ملكة جمال جامايكا لإصابات خطيرة إثر سقوطها من منصة مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في نوفمبر الماضي.

وأصدرت منظمة ملكة جمال الكون بيانًا صحفيًا تحدثت فيه عن تطورات حالة هنري الصحية وقدم تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

ووفق البيان، عانت المتسابقة البالغة من العمر 28 عامًا من نزيف داخل الجمجمة مع فقدان للوعي، وكسر وجروح في الوجه، وإصابات كبيرة أخرى نتيجة سقوطها من فتحة في المنصة أثناء جولة المسابقة التمهيدية.

ونُقلت على الفور إلى العناية المركزة في بانكوك، حيث بقيت في حالة حرجة تحت المراقبة العصبية المستمرة، ولا تزال بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة على مدار الساعة.

وأضافت المنظمة أنها ستعيد هنري إلى جامايكا في الأيام القليلة المقبلة برفقة فريق طبي متكامل، وسيتم نقلها مباشرة إلى المستشفى لمواصلة العلاج والتعافي.

وتعهدت المنظمة بتغطية جميع نفقات العلاج الطبي والإقامة في المستشفى وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى تكاليف إقامة ومعيشة والدة هنري وأختها في تايلاند.

وأكدت المنظمة التزامها بتمويل رحلة العودة الطبية المرافقة وتغطية جميع النفقات الطبية المستقبلية الناجمة عن الحادث.

وأعربت عائلة هنري عن امتنانها العميق لمنظمة ملكة جمال الكون لما وصفته بالتعاطف والوقوف إلى جانب العائلة خلال هذه الفترة الصعبة.

ووقع الحادث خلال جولة فستان السهرة في المسابقة التمهيدية ببانكوك، ما أدى إلى إخراج هنري من المنافسة، وتوجت في نهاية المسابقة ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش فيرنانديز بلقب ملكة جمال الكون 2025، ويذكر أن غابرييل هنري طبيبة عيون ومؤسسة جمعية خيرية تعنى بمساعدة ضعاف البصر في جامايكا.

العثور على طفل سوري مدفون بعد اعتداء من خاله

أفادت وسائل إعلام تركية بأن فرق البحث والإنقاذ في ولاية هاتاي عثرت على طفل سوري بعد اختفائه يوم الجمعة الماضية.

وذكرت المصادر أن الطفل أمير الجدوح البالغ من العمر 10 سنوات تعرض لضرب على الرأس بحجر من قبل خاله، قبل أن يتم دفنه تحت الحجارة.

وعثرت فرق الإنقاذ على الطفل بعد بحث استمر ثلاثة أيام، وذلك بعدما سمع أحد أعضاء الفريق صوتًا صادرًا من تحت كومة صخور، وكان الطفل مدفونًا تحت سبع حجارة كبيرة.

ونُقل الطفل الذي يعاني من إصابات في الرأس إلى أحد مستشفيات هاتاي، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة، وهو الآن في العناية المشددة وحالته مستقرة.

وأظهرت التحقيقات أن خال الطفل هو من قام بضربه على رأسه ومن ثم دفنه تحت الحجارة، دون ذكر تفاصيل حول الدوافع وراء هذا الاعتداء.

وتوصلت الشرطة إلى المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمدرسة الطفل، حيث ظهر خاله وهو يصطحبه إلى جهة غير معروفة.

وبمواجهة خال الطفل بالأدلة، وأكد الطفل أمير هوية المعتدي، نفى المتهم ارتكاب الفعل مدعيًا أن الطفل سقط من الشجرة أثناء جمع الفستق، وأنه فر خوفًا، نافياً أن يكون قد دفنه.

وأحالت الشرطة خال الطفل إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.