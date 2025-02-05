من العالم.. وفيات ونزوح المئات جراء الفيضانات ومدينة تختفي بأكملها (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة بولاية “كوينزلاند” الأسترالية، أسفرت عن مصرع امرأتين ونزوح مئات السكان من منازلهم.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، “عثر على جثة امرأة تبلغ من العمر 82 عاما، في حقل بالقرب من بلدة إنجهام، بينما لقت امرأة أخرى تبلغ 63 عاما، حتفها إثر انقلاب قارب إنقاذ كان يستقلها جراء اصطدامه بشجرة”.

ووفق الوكالة، “ألحقت الأمطار التي استمرت لأسبوع دمارا واسعا في بلدات ريفية صغيرة على الساحل الشمالي للولاية، حيث هطلت كميات من المياه تعادل أشهرا من الأمطار في بضعة أيام فقط، كما دفعت الأمطار الغزيرة مئات السكان إلى النزوح من منازلهم وتسببت في انهيار جسر حيوي، وعطلت إمدادات مياه الشرب إلى المناطق الأكثر تضررا”.

وقال رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي: إن “الساحل الشمالي لولاية كوينزلاند معتاد على العواصف الاستوائية لكن “حجم الدمار الذي خلفته هذه الأمطار كان مذهلا بكل صراحة”.

هذا “ولا يزال بضع مئات من الأشخاص في مراكز الإجلاء”.

Queensland under water: Over six months of rain fell in just three days, leading to deadly flooding that washed away roads and prompted evacuations. https://t.co/ErFUtXsgo8 pic.twitter.com/nmKNKOmWAE — AccuWeather (@accuweather) February 4, 2025

مدينة يابانية تختفي جراء الثلوج

شهدت جزيرة هوكايدو اليابانية، تساقطا غير مسبوق للثلوج، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإغلاق المطارات، وأظهرت لقطات فيديو مشاهد لكميات الثلوج المتساقطة على مختلف أنحاء الجزيرة.

وبحسب ىالمعلومات، “من بين الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لمدينة وهي تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج، ويبدو فيه السكان وهم يقومون بجرف الثلوج وفتح ممرات، ويقوم الركاب بدفع المركبات العالقة في الثلوج”.

وأفادت تقارير “بأن مستوى الثلوج في إحدى مدن جزيرة هوكايدو وصل، خلال يوم واحد فقط، إلى 120 سنتيمترا”.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، “تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر في شمال غرب اليابان، و50 سنتيمتر أخرى في هوكايدو”.

الولايات المتحدة: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق للنار في أوهايو

قتل شخص وأصيب 5 آخرون في إطلاق للنار بمستودع لشركة لتصنيع مستحضرات التجميل في نيو أولباني بولاية أوهايو، حسب قناة NBC4.

وأفادت القناة في بيان نقلا عن السلطات المحلية: “قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بعد إطلاق نار في مستودع، حيث وقع إطلاق النار في مبنى KDC/One”. كما أشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما لاذ المشتبه به بالفرار.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن “الحادثة تم تصنيفها كهجوم متعمد”، وقالت القناة “إن العاصمة واشنطن شهدت يوما عنيفا الثلاثاء، حيث تحقق الشرطة في أربع حوادث إطلاق نار مميتة في أقل من 24 ساعة”.

فرنسا تكشف عدد وفيات المشردين خلال عام

كشفت بيانات حديثة عن منظمة تعنى بإحصاء “موتى الشارع” عن وفاة 735 مشردا في شوارع فرنسا عام 2024، ويبلغ معدل أعمار المشردين الضحايا 49 عاما، وفق المنظمة الإحصائية.

وتشير نتائج دراسة ، نقلتها قناة “سي نيوز” الإخبارية عن منظمة “الإسكان للمحرومين” التي تعرف سابقا باسم منظمة “آبي بيير”، “إلى حوالي 350 الف شخص مشرد في فرنسا يعيشون بلا مأوى بينما يعاني 4.2 مليون شخص من وضع هش في السكن”.

وانتقدت المنظمة “السياسات الحكومية في “التعامل القاسي” مع المشردين الذين يعيشون في مناطق سكن غير منظمة مثل المخيمات والأحياء العشوائية”، وقالت إن “السلطات طردت قرابة 100 ألف شخص من هذه المناطق المؤقتة في عام 2023، وهو أيضا رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة”.

وأحصى تقرير المنظمة “ما بين خمسة آلاف وثمانية آلاف شخص، من بينهم عدد يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف طفل، يتم رفض استقبالهم كل ليلة في مراكز الإيواء الاجتماعية بسبب نقص الاماكن، بخلاف اعداد أخرى كبيرة فشلوا في الوصول الى هذه المراكز أو الذين يتصلون عبر الهاتف”.

هذا “وتعاني فرنسا من ضغوط كبيرة على السكن الاجتماعي في ظل زيادات ضريبية على القطاع ما أدى إلى تراجع العرض للإيجار التضامني، وتم في 2023 تخصيص أقل من 400 ألف وحدة سكنية اجتماعية بينما تقول الدراسة إن 2.7 مليون أسرة فرنسية لا يزالون على لائحة الانتظار للسكن الاجتماعي”.

ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار بمركز لتعليم الكبار في السويد إلى 11

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في مدرسة لتعليم الكبار بمدينة أوريبرو السويدية إلى 11 قتيلا.

وذكرت الشرطة في بيان رسمي: “حتى الآن، تم التأكد من مقتل 11 شخصا في الحادث، بينما لم يتم تحديد عدد الجرحى حتى الآن”.

وأكدت الشرطة أن “الهجوم وقع داخل حرم “ريسبرغسكا”، وهو مركز تعليمي مخصص لتعليم الكبار، مشيرة إلى أن دوافع الجاني ما زالت غامضة حتى الآن، ولم تظهر المؤشرات الأولية وجود دوافع أيديولوجية وراء تصرفه”.

وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قد “وصف إطلاق النار في المدرسة بأنه أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد، وكانت الشرطة قد أشارت سابقا إلى أن ما يقارب 10 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، وأكدت أن المشتبه به كان واحدا من القتلى وأنه تصرف بمفرده”.

فيما قال روبرتو إيد فورست، رئيس الشرطة المحلية، إن “الأضرار التي لحقت بمسرح الجريمة كانت واسعة النطاق لدرجة أن المحققين لم يتمكنوا من تحديد المزيد من التفاصيل”.

إيطاليا.. سلسلة هزات أرضية تضرب منطقة نابولي البركانية

ضربت سلسلة هزات أرضية المنطقة المحيطة بمدينة نابولي في جنوب إيطاليا صباح اليوم الأربعاء، حسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.

وقال المعهد إن “قوة الزلزال بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع في حقول فليجريان وهي منطقة بركانية للغاية، في غرب المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحا”.

وبحسب التقارير الأولية، “لم يتسبب الزلزال في أي إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن تم الشعور به بوضوح. وعلقت العديد من المدارس الفصول الدراسية كإجراء احترازي”.

هذا “وتعرضت حقول فليجريان وهي أكبر بركان نشط في أوروبا، لزلازل متكررة لبعض الوقت وصدر إنذار باللون الأصفر لها منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يدعو للحذر، وفي مايو 2024، اهتزت المنطقة بسبب أعنف زلازل ضربت البلاد منذ 40 عاما، وبلغت قوة أقوى تلك الزلازلا 4.4 درجة، وعقب زلازل مايو، أدخلت الحكومة الإيطالية تدابير جديدة للتعامل مع المخاطر الزلزالية، بما في ذلك تحسين حماية المباني، وأعلنت عن خطط لإخلاء محتمل للمنطقة”.

صحيفة كويتية تكشف تفاصيل الحكم بحبس مواطن سعودي 7 سنوات

أفادت صحيفة “السياسة” الكويتية بأن “محكمة التمييز قضت بحبس سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات، كاشفة عن جريمته”.

وحسب “السياسة”، “قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبد الله بحبس سعودي يعمل مراسلا في وزارة العدل 7 سنوات، لتزويره الجنسية الكويتية”.

ووفق الصحيفة، “حكمت المحكمة بتغريم المتهم 498 ألف دينار عن مزايا جنسية كويتية مزوّرة وانتحاله صفة ابن كويتي مختفٍ منذ عام 1995، واستيلائه على 62 ألف دينار رواتب من وزارة العدل و5750 دينارا من بنك الائتمان و20 ألفا من هيئة القوى العاملة و17 ألف دينار من “الرعاية السكنية”.

وأكدت الحكومة الكويتية، أن “سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.”

وهذا “وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية”.

السعودية.. إحباط تهرب كمية كبيرة من الإمفيتامين

أعلنت الداخلية السعودية “إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر ميناء الملك عبد العزيز في الدمام”.

وأحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة “تهريب (11,108,998) قرصا من مادة “الإمفيتامين” المخدر مخبأة في شحنة مواد غذائية بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقبضت مكافحة المخدرات على مستقبليها بالمنطقة الشرقية، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت في وقت سابق أن “الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنا من كان، متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات”.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (11) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مواد غذائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.#بالمرصاد#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/51M6jn6yaY — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 5, 2025

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين متهمين بخيانة الوطن

نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق مواطنين اثنين أقدما على “ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة الوطن”.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السعودية، أكد أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين، ووفق البيان، “فإن المدانين، وهما فهد بن سعود بن حمد الشمري وسامي بن خلف بن عقيل المطيري ، أقدما على “اعتناق منهج إرهابي يُبيح الدماء والأموال ويستهدف زعزعة استقرار المملكة”. وأظهر التحقيق ضلوعهما في دعم الأعمال الإرهابية وإفشاء معلومات سرية والتواصل مع عناصر إرهابية بهدف تنفيذ عمليات تستهدف المساس بأمن المجتمع السعودي”.

وقالت الوزارة: “تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قامت بتوجيه الاتهامات إليهما بناءً على الأدلة المتوفرة، وبعد محاكمة عادلة، أصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بإدانتهما وتنفيذ حكم الإعدام بحقهما، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من المحكمة العليا”.

وشددت وزارة الداخلية على أن “حكومة المملكة تحرص على “استتباب الأمن وتحقيق العدل”، مؤكدة أن مثل هذه العقوبات تأتي لـ”قطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته الوطنية للخطر”، وتم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025 (6 رجب 1446 هـ) في منطقة الرياض”.

تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره. pic.twitter.com/TsM1rpqL27 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 5, 2025