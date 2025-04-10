من العالم.. 118 قتيل بالدومينيكان وسائحة ألمانية تنتفض بسبب «حمار»!

في واقعة صادمة جديدة في مصر، وفي سياق حوادث القتل والانتحار “الشبه يومية” في البلاد، “أقدم مصري على الانتحار في بث مباشر على منصة فيسبوك، محاولا إنهاء حياته بقطع شرايين يده”.

وفي الفيديو تحدث الرجل، “عن أوضاع صعبة في حياته”، قائلا “إنه لا يوجد مبرر لما سيفعله ولا ينصح أحدا بفعل ذلك، وتحدث لمدة 3 دقائق تقريبا قبل أن يجرح نفسه عند معصم يده، وظهر نزيف الدماء في الفيديو المباشر”.

وبحسب أصدقائه، “فإنه أشخاصا توجهوا إلى منزله بسرعة في محاولة لإنقاذه بعد مشاهدتهم الفيديو المباشر على فيسبوك، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته”.

مصر.. مقتل زعيم عصابة مخدرات شديدة الخطوة بعد اشتباكات مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، “مقتل زعيم تشكيل عصابي شديد الخطورة يعمل في مجال جلب المخدرات وترويجها داخل البلاد، وذلك بعد اشتباكات مع الشرطة”.

وأوضحت الوزارة، “أنها تلقت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتشكيل عصابي يضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وحيازتهم أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج”.

وأضافت أنها “استهدفت التشكيل العصابي عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي، وبادرت هذه العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل معهم عن مصرع زعيم التشكيل وضبط باقي العناصر”.

وأشارت الوزارة “إلى ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الآيس وبندقية آلية وفرد محلي بحوزة التشكيل العصابي، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 5,5 مليون جنيه”.

سائحة ألمانية تضرب شاباً مصرية بسبب “حمار”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو من الجيزة في مصر، “يظهر قيام سائحة أجنبية بالتدخل لوقف اعتداء على حمار بالقرب من منطقة أبو الهول الأثرية”.

وبحسب المشاهد المتداولة، “عبّرت السائحة عن استيائها الشديد من المعاملة القاسية للحيوان، وواجهت الشاب بصوت مرتفع وضربته، مما دفع الأخير إلى الفرار من المكان”.

سايحة ماشية ف النزلة شافت عيل سايس بيضرب ف حمار نزلت شدت عصايا وجريت وراه طرشته الدم على صدرة 🤣🧹 #بتضرب_الحمار_أولااا #عواطف_هاذ_نو_إند تم النشر بواسطة ‏مي الدياسطي‏ في الأربعاء، ٩ أبريل ٢٠٢٥

ارتفاع أعداد قتلى انهيار سقف نادي في الدومينيكان

أعلن مدير مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان خوان مانويل مينديز، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في العاصمة سانتو دومينغو، إلى 118 قتيلا، بينهم مشاهير”.

وكان نادي “جيت سيت” الأسطوري في سانتو دومينغو، “مكتظا بالموسيقيين والرياضيين المحترفين والمسؤولين الحكوميين عندما بدأ الغبار يتساقط من السقف على مشروبات الحاضرين وبعد ذلك بدقائق، انهار السقف بأكمله، وتسبب سقوط الأعمدة الخرسانية في مقتل أكثر من 113 شخصا وحصار العشرات، وأعلنت السلطات إصابة أكثر من 255 شخصًا”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “قتل مغني موسيقى الميرينغي روبي بيريز في حادث انهيار السقف”، ومن بين الضحايا أيضا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز”، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، (د ب أ)، “بأنه من بين الضحايا لاعب كرة السلة السابق توني بلانكو الذي لعب في الولايات المتحدة لمدة تسعة أعوام وثمانية أعوام في اليابان”.

وكان زار رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أدولفو أبي نادر موقع الحادث، وكتب على منصة “إكس”: “نشعر بالأسف الشديد لوقوع مثل هذه المأساة في ملهي جيت سيت”، وأضاف: “جميع رجال الإنقاذ يقدمون الدعم الضروري، ويعملون بلا كلل على عملية الإنقاذ.. صلواتنا لأسر الضحايا”.

الشرطة الألمانية تقتل بالرصاص رجلا هرب من مصحة عصبية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن “رجال الشرطة أطلقوا النار على رجل مسلح في بلدة شرامبرغ وأردوه قتيلا، بعد فراره من مصحة متخصصة في الأمراض العصبية”.

وقالت الوكالة: “وفقا لإدارة الشرطة الجنائية للولاية ونيابة منطقة روتفايل، وجه رجل يبلغ من العمر 48 عاما سلاحا ناريا نحو أفراد الشرطة، ورغم المطالبات المتكررة له بخفض السلاح، لم يستجب”.

ووفق الوكالة، “فإن الرجل فر من عيادة متخصصة في الأمراض العصبية، وقد عثرت عليه الشرطة التي شاركت في عملية البحث في حديقة منزله، حيث وقع إطلاق النار”.

وأضاف التقرير: “على الرغم من مباشرة رجال الشرطة والمسعفين إجراءات الإنعاش على الفور، إلا أن الرجل توفي في مكان الحادث (جراء إطلاق النار من قبل الشرطة)”.

وأفادت التقارير أن “الرجل الذي أُطلقت عليه النار كان له سوابق جنائية في قضايا متعددة تتعلق بجرائم عنف وجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى تورطه في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة”.

مقتل مبرمج من أصل سوري في تركيا

تم العثور على مطور برمجيات يدعى عمر عزت أوغلويبلغ من العمر 34 عاما، مقيم في غازي عنتاب بتركيا، مقطعا إلى أجزاء ومغطى بالتراب في فتحة تهوية بعد مقتله في منزله.

وبحسب وسائل إعلام تركية، “اعتقلت السلطات 6 أشخاص، من بينهم زوجة الضحية ميرفي عزت أوغلو (30 عامًا)، على خلفية الحادث، وبنتيجة عمليات البحث، عُثر على جثة الشخص مقطعة الأوصال مغطاة بالتراب داخل فتحة تهوية المنزل”.

شاب يسكب زيت السيارات على نواعير حماة

أثار شاب سوري من محافظة إدلب، سكب زيت محرك فوق النواعير الشهيرة لمحافظة حماة، غضب السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأراد “الشاب الذي يملك متجرا لبيع زيوت المحركات، أن يثبت من خلال “إعلانه التسويقي” كفاءة الزيت وجودته، وأنه بمجرد سكب زيته على النواعير اختفى صوتها”.

وبعد موجة من التعليقات الغاضبة على صفحة متجره في منصة “فيسبوك”، “ظهر الشاب معتذرا ومبررا فعلته بأنه استخدم تقنية المونتاج لإزالة صوت الناعورة وأن الهدف من فعلته تسويق منتحاته فقط”.

والنواعير |هي آلات مائية خشبية تدور بالقوة المائية وتتواجد على شواطئ نهر العاصي في مدينة حماة، وأطلق عليها لقب “أروع نواعير بنيت على الإطلاق”، وأُدخلت في القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو عام 1999”.

زيتنا نواعير حماه 😎 ريحناكم يا أهل حماه 😅 #مركز_العثمان_والفيصل #MICHELIN الفديو مجازي وليس حقيقي تم إخفاء الصوت بلمونتاج تم النشر بواسطة ‏مركز العثمان والفيصل‏ في الثلاثاء، ٨ أبريل ٢٠٢٥