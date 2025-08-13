من العراق إلى مالي.. وفيات وانفجارات وحرائق وكوارث تهزّ العالم

4 زوار إيرانيين لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون في انقلاب حافلة جنوب العراق، و9 آخرون قضوا في انفجار مصنع متفجرات بالبرازيل، و3 قتلى في حرائق غابات اجتاحت اليونان، بينما يسقط جندي هندي في اشتباك مسلح في جامو وكشمير، وعلى وقع هذه المآسي، تتوزع بقية الأخبار بين كارثة بيئية في كارولاينا الجنوبية بفعل صاعقة، وخروج قطار شحن عن مساره في تكساس، واعتقال شخصيات بارزة في مالي وكوريا الجنوبية، وإضراب معتقلي “حراك الريف” بالمغرب، واكتشاف مدينة أسطورية لشعب المايا في المكسيك، وإدانة كندية لاعتداء على شابة مسلمة، إضافة إلى حجب قناة مثيرة للجدل في روسيا ورد تركي آل الشيخ على إساءة قبلية في السعودية.

تركي آل الشيخ يرد على انتقاد بوصفه “بدويا” ويؤكد اعتزازه بأصله

أثار رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ تفاعلًا واسعًا على منصة “إكس” بعد رد على تعليق انتقده بوصفه “بدويا”.

وبدأ الأمر بتدوينة نشرها آل الشيخ قال فيها إن “البطولات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي انعكاس في أرض الواقع، وأن أسلوب الكذب المتكرر حتى يصدقه الناس قد تجاوزه الزمن، والعالم أصبح أكثر وعيًا وفهمًا”.

ورد صاحب حساب باسم “m” على التدوينة بقوله: “العالم أصبح أكثر وعي بس أنت بدوي زي ما أنت”، ليرد آل الشيخ: “نعم وأعتز أني بدوي، هذا شيء يدعو للفخر، أجدادي سطروا التاريخ والآن نسطر الحاضر والمستقبل”، مضيفًا أن هذا التعليق يمثل “مثالًا واضحًا لنوعية المقصود في التغريدة السابقة”.

وأشار ناشطون إلى أن صاحب التعليق قام بحذف تغريدته لاحقًا، إلا أن صورًا لها ورد آل الشيخ انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

مصرع 4 زوار إيرانيين وإصابة 57 بحادث حافلة جنوب العراق

قُتل أربعة زوار إيرانيين وأصيب 57 آخرون، إثر تدهور حافلة كانت تقلهم على طريق البصرة–شلمجة جنوب العراق.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية في إيران، أبوالفضل ماهرخ، إن الحادث وقع داخل الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ الإيرانية وصلت على الفور إلى نقطة الصفر الحدودية ودخلت العراق لتقديم الإسعافات ونقل المصابين إلى المستشفيات في مدينتي آبادان وخرمشهر.

وأوضح أن 30 مصاباً نُقلوا إلى مستشفى طالقاني في آبادان، و19 إلى مستشفى حضرة ولي عصر في خرمشهر، و8 إلى مستشفى 17 شهريور في آبادان، حيث خضع بعضهم لعمليات جراحية عاجلة نظراً لخطورة إصاباتهم.

9 قتلى في انفجار بمصنع للمتفجرات جنوب البرازيل

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأُصيب سبعة آخرون، صباح الثلاثاء، في انفجار عنيف وقع داخل مصنع للمتفجرات في بلدية كواترو باراس بولاية بارانا جنوب البرازيل، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

وقع الانفجار في منشآت شركة “إيناكس برازيل”، الواقعة في منطقة صناعية قريبة من مدينة كوريتيبا، عاصمة الولاية. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار وقع بينما كان عدد من الموظفين يتعاملون مع مواد متفجرة كانت على وشك التحميل على شاحنة.

وأعلنت الشركة في بيان لها أسماء الضحايا التسعة، معربة عن تعازيها لأسرهم، ومؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع التحقيقات الجارية. كما أكدت أن المصابين تلقوا العلاج في موقع الحادث.

وقال وزير الأمن العام في ولاية بارانا، هدسون تيكسييرا، في مؤتمر صحفي، إن جثث الضحايا كانت متفحمة بشدة، ما يستدعي إجراء تحاليل الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتهم بدقة.

من جهتها، فتحت وزارة العمل البرازيلية تحقيقًا في ظروف السلامة داخل المصنع، للتحقق مما إذا كانت هناك انتهاكات للمعايير الصناعية والأمنية.

اليونان تواجه يوماً صعباً مع أكثر من 20 حريقاً وسط رياح عاتية ودرجات حرارة تصل إلى 40 درجة

حذّر المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية فاسيليس فاثراكويانيس من أن البلاد تواجه “يوماً صعباً للغاية” الأربعاء، نتيجة استمرار هبوب رياح عاتية تزيد سرعتها عن 80 كيلومتراً في الساعة، في وقت تتصاعد فيه حرائق غابات واسعة النطاق أثرت على عدة مناطق.

وسجلت اليونان خلال الأسبوع الماضي عدة حرائق أودت بحياة ثلاثة أشخاص الجمعة الماضية، بينهم سائحان فيتناميان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن درجات الحرارة قد تصل الأربعاء إلى 40 درجة مئوية في بعض مناطق غرب البلاد، لا سيما غرب البيلوبونيز.

وتركزت الحرائق المقلقة في جزيرة زاكينثوس (زانتي) غرب البحر الأيوني، وجزيرة خيوس في شمال شرق بحر إيجة، ومنطقة بريفزا غرب البلاد، بالإضافة إلى منطقة أخايا شمال غرب البيلوبونيز، حيث أُجلي سكان نحو عشرين قرية الثلاثاء.

وفي زانتي، أتت النيران على نحو 1500 هكتار من الغابات والحقول، فيما وصف عمدة أخايا الغربية غريغوريس أليكسوبولوس الوضع بأنه “كارثة كبيرة جداً”، وبالقرب من ميناء باتراس، أُخلي مركز صحي، واحترقت ساحة خردة تضم حوالي مئة سيارة، كما تضررت عدة منازل.

وأشارت المعلومات إلى أن الوضع في بعض الجبهات تحسن نسبياً، إلا أن حرائق جديدة قرب الموقع الأثري فوتيني تهدد مجدداً مناطق حرجية ومساكن، وسط سحب كثيفة من الدخان.

وفي خيوس، واصل عناصر الإطفاء جهودهم على جبهتين، بعد أن أتى حريق سابق في يونيو على أكثر من 4000 هكتار في الجزيرة، كما ساعد خفر السواحل اليوناني نحو 80 شخصاً على الإجلاء من خيوس وقرب باتراس.

ومنذ فجر الأربعاء، تم نشر 33 طائرة و4850 عنصر إطفاء في مختلف مواقع الحرائق. وطلبت اليونان الثلاثاء من الآلية الأوروبية إرسال أربع قاذفات مياه إضافية لمساعدتها في إخماد الحرائق.

وأكد كوستاس تسيغاس، رئيس اتحاد عناصر الإطفاء، أن هذه الـ24 ساعة تمثل “الأصعب خلال فترة مكافحة الحرائق”، محذراً من استمرار المخاطر على المدنيين والممتلكات.

خروج 35 عربة قطار عن مسارها في ولاية تكساس الأمريكية دون إصابات

خرجت 35 عربة تابعة لقطار شحن من شركة “يونيون باسيفيك” عن مسارها بعد ظهر الثلاثاء، قرب بلدة جوردون في ولاية تكساس الأمريكية، وفق ما أفادت به السلطات المحلية والشركة المشغّلة.

وأكدت المتحدثة باسم الشركة، روبين تايسفر، أنه لم تُسجّل أي إصابات جراء الحادث، كما لم تصدر أوامر بإخلاء المنطقة، رغم تصاعد الدخان واندلاع حريق في الأعشاب المحيطة بموقع الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة عربات القطار وقد تكدّست فوق بعضها على خط السكة الحديدية في منطقة ريفية، وسط تصاعد كثيف للدخان بالقرب من مكان خروج العربات عن القضبان.

وذكرت هيئة خدمات الطوارئ في مقاطعة بالو بينتو أن الحادث يُعامل كواقعة تتعلق بمواد خطرة، رغم أن محتويات العربات لم تُعرف على الفور.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنه لا توجد تسريبات من حمولات القطار حتى الآن، وأن فرق الطوارئ تتعامل بحذر مع الوضع.

وقع الحادث قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 105 كيلومترات جنوب غرب مدينة فورت وورث. وتقوم إدارة الإطفاء في بالو بينتو باحتواء حريق الأعشاب في المنطقة، بينما توجهت فرق “يونيون باسيفيك” إلى موقع الحادث للمباشرة في التحقيق ومعالجة الأضرار.

العثور على “ساك-بالان”.. المدينة الأسطورية الأخيرة لشعب المايا

أعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك (INAH) عن اكتشاف الموقع المرجّح لما يُعتقد أنه آخر مدينة أسطورية لشعب المايا، والمعروفة باسم “ساك-بالان”، والتي تعني “أرض اليغور الأبيض”.

ووفقًا للأساطير، كانت ساك-بالان الملاذ الأخير لشعب المايا الذين فرّوا من الغزو الإسباني في القرن السادس عشر، وظل وجودها موضع جدل طويل بين الباحثين، إلى أن قدمت الاكتشافات الأثرية الأخيرة أدلة قوية على إمكانية وجودها الفعلي.

بحسب الروايات التاريخية، سقطت مدينة لاكام تون (وتعني “الصخرة العظيمة”) بيد الإسبان عام 1586، وكانت آنذاك مركزًا حضاريًا لشعب المايا لاكاندون-تشولتي. إثر الغزو، انسحب السكان وأسسوا مستوطنة جديدة هي ساك-بالان، التي حافظت على استقلالها لأكثر من قرن، قبل أن يتمكّن الإسبان من السيطرة عليها عام 1695، لتختفي آثارها في عمق الأدغال.

وخلال القرن العشرين، بذل المؤرخون وعلماء الآثار جهودًا مضنية للعثور على المدينة الأسطورية، لكن جميع المحاولات—including بعثة استكشافية بارزة في عام 1999—باءت بالفشل.

لكن مؤخرًا، قاد فريق برئاسة خوسيه لوسادا توليدو من معهد INAH، محاولة جديدة استخدمت أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ونماذج تنبؤية، بالاستناد إلى مخطوطة إسبانية من القرن السابع عشر تصف الطريق المؤدي إلى ساك-بالان.

واعتمد الفريق في تحليله على قياسات دقيقة للارتفاعات، والغطاء النباتي، والمسطحات المائية، وخصائص الطرق التي كان من الممكن أن يسلكها السكان وفقًا لقدراتهم الجسدية ووزن الحمولة.

وحدّد الباحثون الموقع المحتمل للمدينة في منطقة نائية بين نهري هاتاتي وإكسكان، شمال غواتيمالا، حيث بدأت أعمال الحفر ورسم الخرائط الأولية.

ومع أن الموقع يبدو واعدًا، إلا أن المعهد أوضح أن الاكتشاف لا يزال بحاجة إلى إثبات علمي قاطع، مشيرًا إلى أن موسمين ميدانيين فقط أُجريا حتى الآن لتأكيد تاريخ الموقع وأصالته.

مالي تعتقل رئيس الوزراء السابق شوجيل مايغا بتهم فساد وسط تصاعد حملة الاعتقالات السياسية

أعلنت السلطات في مالي توقيف رئيس الوزراء السابق شوجيل كوكالا مايغا على خلفية اتهامات بالفساد، في خطوة تأتي ضمن حملة متصاعدة للمجلس العسكري الحاكم تستهدف شخصيات سياسية بارزة.

وقال محامي مايغا، شيك عمر كوناري، إن موكله خضع في وقت سابق من الشهر الجاري للاستجواب أمام وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية، في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم سوء استخدام ممتلكات عامة، مؤكداً اعتراضه على قرار الاحتجاز لكون مايغا “لا يعتزم مغادرة البلاد أو العبث بالأدلة”.

مايغا أُقيل من منصبه في نوفمبر 2024، بعد أيام من انتقاده النظام العسكري لتأجيل الانتخابات، وظل منذ ذلك الحين يوجه انتقادات عبر وسائل الإعلام. ويأتي اعتقاله بعد أيام من توقيف رئيس وزراء سابق آخر، موسى مارا، إثر نشره تغريدة دعم فيها معارضي المجلس العسكري المعتقلين.

مالي تخضع للحكم العسكري منذ استيلاء المجلس على السلطة في 2020 وتنفيذه انقلاباً ثانياً في العام التالي. وفي يونيو الماضي، منح زعيم البلاد أسيمي غويتا نفسه ولاية إضافية من خمس سنوات، بعد قرار حل الأحزاب السياسية في مايو، متراجعاً عن وعود سابقة بعودة الحكم المدني بحلول مارس 2024.

تليغرام يحجب قناة روسية متهمة بالتشهير والابتزاز وبيع البيانات المسربة

أعلن تطبيق “تليغرام” حجب قناة BlackMirror الناطقة بالروسية، بعد اتهامها بالتورط في أنشطة تتعلق بالتشهير والابتزاز ونشر بيانات شخصية بشكل غير قانوني. وعند محاولة الوصول إلى القناة، يظهر للمستخدمين إشعار يفيد بأنها “محظورة بتهمة التشهير والابتزاز”.

مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، أوضح أن إدارة التطبيق بدأت مؤخراً بحظر القنوات التي تنشر معلومات شخصية بعد تلقي بلاغات عن عمليات ابتزاز، مؤكداً امتلاك أدلة على أن مشرفين في هذه القنوات كانوا ينشرون مواد مسيئة ثم يحذفونها مقابل مبالغ مالية، كما تورط بعضهم في ما يسمى بـ”الحظر الوقائي”، أي الامتناع عن النشر مقابل دفع أموال.

قناة BlackMirror، التي أُنشئت عام 2019، عُرفت ببيع وتسريب بيانات تستهدف مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال روس، مقدمة نفسها كمنصة لنشطاء القرصنة الإلكترونية. وغالباً ما كانت تنشر مقتطفات من الوثائق والمراسلات المخترقة، فيما يُعرض المحتوى الكامل للبيع.

مصادر إعلامية روسية أشارت إلى أن القائمين على القناة يحاولون إطلاق منصات بديلة بعد الحجب.

رئيس وزراء كندا يدين اعتداء على شابة مسلمة في أوتاوا ويؤكد محاسبة الجناة

أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حادثة الاعتداء على شابة مسلمة في العاصمة أوتاوا، واصفاً ما تعرضت له بأنه عمل عنيف وكراهية غير مبررة، ومؤكداً التزام حكومته بمحاسبة المسؤولين.

وقال كارني في منشور على منصة “أكس” إن الشابة، التي كانت تستقل حافلة عامة في حي كاناتا، تعرضت لتهديدات وإهانات معادية للإسلام، مشدداً على أن الكراهية والعنف لا مكان لهما في كندا، وأن على الجميع الشعور بالأمان في طريقهم إلى العمل أو الدراسة.

وأعلنت شرطة أوتاوا فتح تحقيق في الحادث، مؤكدة أن وحدة مكافحة جرائم الكراهية تتولى القضية بالتعاون مع الضحية وقادة المجتمع المسلم، بهدف تقديم الدعم وضمان الشفافية وحماية مجريات التحقيق.

من جانبه، أدان عمدة أوتاوا مارك ساتكليف الاعتداء، مؤكداً رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الكراهية، وداعياً إلى الحفاظ على بيئة آمنة للجميع في وسائل النقل العام وفي أرجاء المدينة.

معتقلو “حراك الريف” في المغرب يضربون عن الطعام تضامناً مع ضحايا التجويع في غزة والسودان

دخل ستة من معتقلي “حراك الريف” في سجن طنجة 2 بالمغرب، في إضراب عن الطعام والشراب لمدة 48 ساعة، تضامناً مع ضحايا سياسة التجويع في غزة والسودان، واحتجاجاً على ما وصفوه بتقاعس المجتمع الدولي تجاه الجرائم المرتكبة.

ووفقاً لموقع “هسبريس” المغربي، فإن المعتقلين هم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، ومحمد حاكي، وسمير إغيذ، وزكريا أضهشور، ونبيل أحمجيق.

وقالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، سارة سوجار، التي زارتهم الاثنين، إن معتقلي الحراك يتابعون عن كثب التطورات داخل المغرب وخارجه، ويعبرون عن تضامنهم عبر مبادرات نضالية رمزية، رغم ظروف الاعتقال.

وأضافت أن هذه الخطوة “مبادرة رمزية نبيلة من معتقلين مظلومين يسجلون موقفاً إنسانياً عميقاً عبر الإحساس بالجوع والعطش”.

وأشارت سوجار إلى أن المعتقلين الستة سبق أن تفاعلوا مع أحداث وطنية وإنسانية، منها زلزال الحوز، حيث تبرعوا بمبالغ مخصصة لمعيشتهم في السجن لصالح صندوق تدبير جائحة كورونا، كما تضامنوا مع احتجاجات محلية وجهوية، ما يعكس استمرارهم في النضال بوسائل سلمية حتى داخل السجن.

وأكدت أن القضية الفلسطينية تمثل دوماً قضية وطنية بالنسبة للحقوقيين والمعتقلين السياسيين في المغرب، وأن رمزية هذا التضامن تمتد إلى عقود سابقة، حتى خلال “سنوات الرصاص”، حين خرجت من السجون رسائل وبيانات داعمة لفلسطين.

كوريا الجنوبية: اعتقال زوجة الرئيس السابق يون سوك يول بتهم التلاعب بالأسهم والتدخل السياسي

وافقت محكمة كورية جنوبية، على اعتقال كيم كيون هي، زوجة الرئيس السابق المسجون يون سوك يول، بعد جلسة استماع استمرت أربع ساعات في محكمة منطقة سيئول المركزية.

ومن المتوقع نقل كيم إلى مركز احتجاز جنوب غرب سيئول في انتظار القرار النهائي للمحكمة.

وجاء طلب الاعتقال بعد خمسة أيام من توصية فريق المستشار الخاص مين جونغ كي، على خلفية اتهامات تشمل انتهاك قانون سوق رأس المال، والتدخل في الانتخابات، وتلقي الرشاوى مقابل الوساطة. وأبرز المدعون مخاوفهم من احتمال تدمير الأدلة، في حين أشار محامو كيم إلى امتثالها للاستجواب رغم سوء حالتها الصحية.

وفي حال صدور مذكرة الاعتقال، سيصبح يون وزوجته أول زوجين رئاسيين يُسجنان في كوريا الجنوبية في آن واحد، في أعقاب اعتقال يون بسبب محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.

وتواجه كيم تهمًا تتعلق بمخطط لتلاعب أسعار الأسهم تورطت فيه شركة “دويتش موتورز”، والتدخل في ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية لعامي 2022 و2024، وتلقي هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد مقابل الامتيازات.

كما يشمل التحقيق 16 دعوى جنائية إضافية، بينها تغيير نقطة النهاية لمشروع طريق سريع إلى أراضٍ تملكها عائلة كيم، ومعاملة تفضيلية في مشروع بناء شقق سكنية في نفس البلدة.

وخلال التحقيق، اعتذرت كيم واصفة نفسها بأنها “شخص غير مهم” تسبب في إثارة القلق لدى الشعب، لكنها نفت جميع التهم الموجهة إليها.

صاعقة تضرب محول كهربائي وتقطع التيار عن مناطق في كارولاينا الجنوبية

ضربت صاعقة رعدية قوية محولًا كهربائيًا في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية، ما أدى إلى تلف المحول وارتفاع الجهد على عدة خطوط كهرباء، مسببة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متعددة في الولاية.

وأظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا دورية الشرطة انفجارًا ضخمًا نتج عن الصاعقة، حيث اندلعت ألسنة لهب في الهواء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

كما تسبب الحادث في توقف إشارات المرور في التقاطعات المحيطة، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد، بينما لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.

الجيش الهندي يحبط محاولة تسلل في جامو وكشمير وسط تشديد الإجراءات الأمنية

أعلن الجيش الهندي إحباط محاولة تسلل في قطاع أوري بإقليم جامو وكشمير فجر اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن مقتل أحد جنوده، وفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وأوضح البيان العسكري أن القوات باشرت تمشيط المنطقة بعد الحادث، في وقت شهدت فيه المنطقة قبل أيام اشتباكًا مماثلًا أسفر عن مقتل مسلحين.

وفي تطور موازٍ، فرضت السلطات المحلية في منطقة سامبا حظر تجوال ليلي على بعد كيلومترين من الحدود الدولية مع باكستان، يبدأ من العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحًا يوميًا ولمدة شهرين، بهدف تعزيز عمليات حرس الحدود ومنع أي أنشطة غير قانونية، مع استثناء الحالات الضرورية شريطة إبراز الهوية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد مقتل جنديين هنديين في اشتباكات مسلحة بمنطقة كولغام جنوب كشمير، في ظل تصاعد التوتر الأمني بين الهند وباكستان على خلفية النزاع المستمر حول الإقليم.

مصر: مقتل 5 تجار مخدرات في اشتباكات مع الشرطة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة من تجار المخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة في إطار مداهمة أمنية بمحافظة القليوبية.

وذكرت الوزارة أن تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كشفت عن قيام بؤر إجرامية بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها، مشيرة إلى أن بعض المتورطين محكوم عليهم بالسجن المؤبد في جرائم اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة وجرائم خطف.

وأوضحت الوزارة أن العملية أسفرت عن تصفية 5 عناصر شديدة الخطورة، وضبط باقي أعضاء البؤر الإجرامية، بحوزتهم أكثر من 551 كيلوغراماً من المخدرات المتنوعة، بينها “حشيش، هيدرو، استروكس، أيس، هيروين، شادو، بودر”، بالإضافة إلى 35 قطعة سلاح ناري بينها 30 بندقية خرطوش و4 بنادق آلية وطبنجة.

وقدرت الوزارة القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 74 مليون جنيه، مؤكدة أن العملية جرت بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات وقطاع الأمن المركزي لضمان إحكام السيطرة على البؤر الإجرامية.