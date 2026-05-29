من «العناية المركزة» إلى عرفة.. رحلة إيمان تهزّ القلوب

في مشهد إنساني مؤثر، نقلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا كلمات حاج ليبي يُدعى “الشكري”، قالها من داخل سرير العناية المركزة، حين عبّر عن أمنيته الوحيدة في تلك اللحظة قائلاً: “ما يهمني شي كان الوقوف بعرفة”.

هذه العبارة التي خرجت من قلب المعاناة داخل المستشفى لخصت حالة من التعلّق الروحي العميق بالمكان والزمان الأقدس لدى المسلمين، حيث ظل الحاج الشكري متمسكًا بأمله في أداء الركن الأعظم من مناسك الحج رغم وضعه الصحي الحرج.

وبحسب ما أوردته الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا، فإن الحاج ظل يكرر أمنيته في الوقوف بعرفة، معبرًا عن يقينه الكامل بأن بلوغ هذا اليوم هو غايته الكبرى، قبل أي اعتبار آخر يتعلق بحالته الصحية أو ظروفه العلاجية.

وأضافت الهيئة أن هذه الأمنية تحققت لاحقًا، حيث تمكن الحاج من بلوغ يوم عرفة، في مشهد حمل دلالات إنسانية وروحية عميقة، عكست قوة الإيمان والتعلق بالمناسك حتى في أصعب الظروف.

وتبرز هذه القصة جانبًا إنسانيًا مؤثرًا من موسم الحج 1447، حيث تتجلى معاني الصبر واليقين والدعاء في لحظات تختزل أعمق مشاعر الإنسان أمام المرض والأمل والرجاء.