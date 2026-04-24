من العنف والجريمة إلى الزلازل.. أبرز الأحداث التي هزّت العالم

تشهد الساحة الدولية والعربية سلسلة من الأحداث المتسارعة، فمن وقائع عنف صادمة في شوارع المدن الكبرى، إلى مخططات إرهابية أُحبطت قبل تنفيذها، مرورًا بهزات أرضية تضرب شرق المتوسط، وصولًا إلى قضايا جنائية مثيرة وأخبار مؤثرة في عالم الرياضة والتشريعات الرقمية.

نيويورك: مراهق يعتدي بعنف على فتاة بعد رفضها إعطاءه رقمها

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة اعتداء عنيفة في مدينة نيويورك، بعد أن أقدم مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا على مهاجمة فتاة تبلغ 15 عامًا، عقب رفضها إعطاءه رقم هاتفها، وفق ما أفادت به مصادر شرطة أمريكية وتقارير إعلامية.

وبحسب التفاصيل، وقع الحادث عند زاوية شارع إيست 107 مع الجادة الثالثة في حي إيست هارلم، عند الساعة 3:30 مساءً يوم الاثنين، عقب انتهاء الدوام المدرسي.

وأظهر الفيديو الموثق للمشهد قيام المراهق بتهديد الفتاة لفظيًا أثناء اعتراض طريقها، حيث قال لها: سأبرحك ضربًا الآن، قبل أن يمنعها من المرور بمساعدة أحد المرافقين له الذي ظهر في المقطع وهو يحرضه على الاعتداء.

وتبين من اللقطات أن الفتاة حاولت الابتعاد عنه، قبل أن يدفعها ويسقطها أرضًا، ثم يقوم برفعها بالقوة وإلقائها على الرصيف، قبل أن يدهس رأسها ويمشي مبتعدًا، ما تسبب في إصابتها بجروح وارتجاج في المخ.

ونُقلت الفتاة إلى مستشفى هارلم عبر خدمات الطوارئ الطبية، حيث وُصفت حالتها بالمستقرة، وفق ما نقلته الشرطة ومصادر لصحيفة نيويورك بوست.

وأعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على المراهق المتهم، ووجهت له تهمة الاعتداء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة الأسرة.

الولايات المتحدة: توقيف شخصين بتهمة التخطيط لهجوم على كنيس يهودي في هيوستن

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ولاية تكساس الأمريكية توقيف شخصين يشتبه بتخطيطهما لتنفيذ هجوم على كنيس يهودي في مدينة هيوستن.

وأوضح المكتب أن التحقيقات امتدت إلى عدة ولايات أمريكية، في إطار تتبع خيوط القضية وكشف تفاصيل المخطط المزعوم.

وبحسب المعلومات، فإن إحدى الموقوفين هي أنجيلينا هيكس (18 عاماً)، وقد جرى اعتقالها في ولاية كارولاينا الشمالية، بينما المشتبه الثاني هو مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً، لم يتم الكشف عن هويته، وهو محتجز حالياً في ولاية تكساس، وقد وُجهت إليهما تهم تتعلق بالتآمر لتنفيذ هجوم والقتل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كفالة الإفراج عن هيكس حُددت بمبلغ 10 ملايين دولار، في حين نقلت صحيفة “هيوستن كرونيكل” عن وثائق قضائية أن المشتبه بهما خططا لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعاً لقتل عدد من الأشخاص عبر الدهس بسيارة، وكان من المقرر تنفيذه في 21 أبريل 2028.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن العملية الأمنية جاءت بعد تلقي بلاغ بشأن المخطط، ما أدى إلى إحباطه واعتقال المشتبه بهما قبل تنفيذ أي هجوم.

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب قبالة جزيرة كريت في البحر المتوسط دون تسجيل أضرار

أفاد المركز الأورومتوسطي لعلوم الزلازل بتسجيل زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة في البحر المتوسط قبالة جزيرة كريت اليونانية.

ووفقاً لبيانات رصد الزلازل، وقع مركز الهزة الأرضية على بعد 76 كيلومتراً شمال شرق مدينة إيراكليون، فيما بلغ عمق بؤرة الزلزال نحو 13 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال، كما لم تُصدر السلطات المختصة أي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

ويأتي هذا الزلزال بعد حادثة مماثلة شهدتها الجزيرة في يوليو من العام الماضي، عندما ضربها زلزال آخر بالقوة نفسها بلغت 5.8 درجات على مقياس ريختر، وفق ما ذكره مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، حيث وقع آنذاك على بعد 66 كيلومتراً غرب مدينة مورنييس.

زلزال بقوة 5.77 درجات يضرب شمال مرسى مطروح دون خسائر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية بلغت قوتها 5.77 درجات على مقياس ريختر، وقعت شمال مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد 412 كيلومترًا شمالي المدينة، في تمام الساعة 05:18 صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق 02:18 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 26.85 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأشار إلى أن بعض المواطنين شعروا بالهزة بشكل خفيف، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وفق البيانات الأولية الصادرة عن الرصد الزلزالي.

وفي سياق متصل، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالًا آخر بلغت قوته 5.95 درجات ضرب جزيرة كريت في اليونان في وقت سابق من اليوم، ما يعكس نشاطًا زلزاليًا في منطقة شرق المتوسط.

الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت طفلتها الرضيعة في مصر

أصدرت محكمة جنايات دمنهور في مصر حكمًا بالإعدام شنقًا بحق ربة منزل، بعد إدانتها بقتل طفلتها الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر، في واقعة هزت محافظة البحيرة.

وقضت المحكمة، في جلستها التي انعقدت بالدائرة الثالثة عشرة، بإعدام المتهمة “مي.إ.م.ح” البالغة من العمر 23 عامًا، وذلك بعد إدانتها في القضية، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، وجاء الحكم بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من المتهمة يفيد بتغيب طفلتها الرضيعة عن المنزل في قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وخلال عمليات البحث والتفتيش داخل المنزل تم العثور على جثة الطفلة “كيان” داخل دولاب ملابس في غرفة نوم والدتها، وكانت مغطاة بالملابس.

وبمواجهة المتهمة بالأدلة، أقرت بارتكاب الجريمة، وكشفت التحريات أنها كانت مطلقة من والد الطفلة، وكانت مخطوبة لرجل آخر، قبل أن تنشب خلافات أدت إلى فسخ الخطبة، ما دفعها إلى التخطيط للانتقام عبر إخفاء الطفلة داخل الدولاب والإبلاغ عن اختطافها بهدف توجيه الاتهام إلى خطيبها السابق.

وتم نقل الجثة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التي استمعت إلى مرافعات النيابة والدفاع خلال جلسات المحاكمة قبل إصدار حكمها النهائي.

مصر.. مصرع رجل أعمال بعد سقوطه من الطابق الخامس بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل أولية حول واقعة العثور على جثمان رجل أعمال لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس داخل أحد العقارات السكنية.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتوفى كان داخل شقة برفقة سيدة، وفوجئ بطرق زوجها باب الشقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بحالة ارتباك شديدة، خشية انكشاف وجوده في علاقة وُصفت بأنها غير مشروعة، وفق ما ورد في التحريات.

وأضافت المعاينات أن الرجل حاول مغادرة المكان عبر الشرفة، إلا أنه فقد توازنه أثناء محاولته الهروب وسقط من الطابق الخامس، ليلقى مصرعه في الحال نتيجة الإصابات البالغة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث عقب تلقي البلاغ، حيث جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما باشرت الجهات المختصة الاستماع لأقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو تدخل مباشر في السقوط.

ووفق مناظرة الجثمان، فقد تبين إصابته بكسور متعددة ونزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة فور ارتطامه بالأرض.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، حيث تستمع إلى أقوال السيدة التي كانت برفقة رجل الأعمال للوقوف على ملابسات اللحظات الأخيرة قبل الحادث، كما تم انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل حول أسباب الوفاة.

تركيا تقرّ قانونًا يحظر وسائل التواصل دون 15 عامًا وتشديد رقابة الألعاب الرقمية

أقرّ البرلمان التركي قانونًا جديدًا ينظّم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويشمل قواعد صارمة تتعلق بحماية القاصرين، وذلك ضمن حزمة تعديلات تشريعية واسعة طالت عدة قوانين من بينها قانون الخدمات الاجتماعية.

وينصّ القانون على حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، مع إلزام الشركات المالكة لهذه المنصات باتخاذ إجراءات دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع وصول القاصرين غير المصرح لهم إلى هذه الخدمات.

كما يشمل التنظيم الجديد منصات وبرامج الألعاب الإلكترونية، حيث أصبحت خاضعة لنفس الإطار الرقابي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الرقمية للأطفال والمراهقين.

ويلزم القانون المنصات الرقمية التي تضم أعدادًا كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل رسمي لها داخل تركيا، بهدف تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالتشريعات المحلية.

كما يفرض على منصات الألعاب الإلكترونية تصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية للمستخدمين، بما يتيح ضبط الوصول إلى الألعاب بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.

ويأتي هذا التشريع في سياق توجهات دولية متزايدة نحو تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي وحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر وغير المنضبط لوسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.

وفاة أسطورة الترجي مايكل إينرامو إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة الرياضة

أعلن نادي الترجي التونسي وفاة مهاجمه السابق مايكل إينرامو، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته رياضة الجري صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ ووفاته.

ونعى النادي لاعبه السابق في بيان رسمي عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدًا أن رحيل إينرامو يمثل خسارة كبيرة لمسيرة النادي وجماهيره.

وقال الترجي إن مايكل إينرامو لم يكن مجرد لاعب مر في تاريخ الفريق، بل كان رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار، وواحدًا من الأسماء التي صنعت لحظات خالدة في تاريخ كرة القدم للنادي.

وأضاف البيان أن اللاعب عاش مع جماهير الترجي لحظات فرح كبيرة وسجل أهدافًا حاسمة بقيت راسخة في الذاكرة، وظل اسمه مرتبطًا بروح القتال والانتماء لقميص الفريق.

وتقدّم النادي بتعازيه إلى عائلة الفقيد وأحبائه وكل من عرفه ورافقه خلال مسيرته الرياضية والإنسانية، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

واختتم الترجي بيانه بالتأكيد أن مايكل إينرامو سيبقى جزءًا من ذاكرة النادي ووجدان جماهيره التي لن تنسى ما قدمه من عطاء وإخلاص داخل الملعب.

وأفادت إذاعة موزاييك التونسية أن اللاعب كان يؤدي تدريباته الصباحية بشكل طبيعي قبل أن يتعرض لأزمة قلبية حادة ومفاجئة أودت بحياته.

ويُعد إينرامو من أبرز المهاجمين في تاريخ الترجي، حيث لعب للفريق بين عامي 2005 و2011، وسجل 51 هدفًا في 86 مباراة، قبل أن يعود لفترة قصيرة خلال موسم 2017-2018.

واشتهر اللاعب بجنسيته النيجيرية والتونسية، وبعلاقته القوية مع تونس بعد زواجه من مواطنة تونسية، كما ارتبط اسمه بلحظات بارزة في تاريخ النادي، أبرزها هدفه الشهير في مرمى الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.