من الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2024؟

أفادت قناة “تيليموندو” التلفزيونية، أن الحسناء الدنماركية “فيكتوريا كيير ثيلفيغ”، فازت بلقب “ملكة جمال الكون 2024”.

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، “ملكة جمال الكون الجديدة بلغت من العمر 21 عاما، وهي من مواليد شمال الدنمارك لكنها تعيش الآن في العاصنة كوبنهاغن، حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق وتعمل في صناعة المجوهرات وتخصصت في مبيعات الماس، وشاركت الفتاة في بطولات الرقص الأوروبية والعالمية، وتعمل أيضا كمعلمة رقص وتسجل الأغاني”.

هذا و”أقيمت المرحلة النهائية من مسابقة “ملكة جمال الكون” الـ73 في 16 نوفمبر في مكسيكو سيتي، وشاركت فيها أكثر من 120 فتاة من أمريكا وأوروبا وآسيا ودول العالم الأخرى، ومثلت فالنتينا ألكسييفا الفائزة بمسابقة “ملكة جمال روسيا 2024” بلادها في المكسيك، حيث أدرجت ضمن أفضل 12 متسابقة في “مسابقة ملكة جمال الكون”.