من الفائز «بالجائزة العالمية للرواية العربية» عام 2024؟

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، اسم الرواية الفائز في دورتها السابعة عشر لعام 2024.

وقال الكاتب السوري نبيل سليمان، رئيس لجنة التحكيم، خلال فعالية جرى تنظيمها في أبوظبي بحضور الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: “فازت رواية “قناع بلون السماء” للكاتب باسم خندقجي، بجائزة “البوكر”، في دورتها لعام 2024”.

هذا “واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين مئة وثلاث وثلاثين رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة، باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وتسلمت ناشرة الرواية، رنا إدريس، صاحبة دار الآداب الجائزة بالإنابة عن الكاتب باسم خندقجي”.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية، تعتبر من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتمنح سنويا، وسيحصل الفائز على 50 ألف دولار.