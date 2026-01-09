من القاهرة إلى نيويورك.. حوادث وصدمات تهزّ العالم

شهدت الساحة العالمية مؤخرًا سلسلة من الأحداث البارزة التي أثرت على حياة الناس حول العالم: من جريمة قتل مراهق في مصر بعد مباراة “بلايستيشن”، إلى انهيار مكب نفايات يودي بحياة العشرات في الفلبين، وتصاعد حوادث إطلاق النار المرتبطة بعمليات الهجرة في الولايات المتحدة، وصولًا إلى تسهيلات إقامة الزوار الأجانب لتعزيز السياحة في الأردن.

مصر: مراهق يقتل زميله بعد مباراة “بلايستيشن” في القاهرة

انتهت مباراة “بلايستيشن” بين طالبان، 17 و15 عامًا، بجريمة قتل، بعد أن طعن الطالب الأصغر زميله في قلبه ليسقط قتيلاً على الفور.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن المباحث ألقت القبض على الطالب المتهم، فيما تحقق النيابة العامة معه وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تتخذ تحركات حاسمة ضد هذه النوعية من الجرائم، خصوصًا في المناطق التي تضم مقاهي الإنترنت ومحال الألعاب الإلكترونية.

من جهته، أوضح المحامي سيد علي الصعيدي أن المتهم يواجه عقوبة السجن 10 سنوات أو المؤبد، مع احتمال تشديدها بسبب استخدام السلاح في جريمة القتل العمد، فيما تصل عقوبة حيازة السلاح الأبيض دون استخدامه إلى 3 سنوات غرامة تصل إلى 500 جنيه.

تأتي الواقعة لتعيد النقاش حول الجرائم بين الأطفال والمراهقين في مصر، بعد حوادث سابقة مثل “جريمة المنشار بالإسماعيلية” و”جريمة الدارك ويب بشبرا”.

قتيل و38 مفقوداً في انهيار مكب نفايات بمدينة سيبو في الفلبين

أفادت السلطات المحلية في مدينة سيبو بالفلبين الوسطى، اليوم الجمعة، بأن انهيار جبل من النفايات في مكب بالمدينة أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، وترك 38 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال عمدة مدينة سيبو، نيستور أرشيفال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن جميع فرق الاستجابة لا تزال ملتزمة بعمليات البحث والاسترجاع لتحديد أماكن الأشخاص المفقودين.

وأشار جويل غارغانيرا، مستشار مجلس مدينة سيبو ورئيس لجنة البيئة، إلى أن الحادث قد يكون ناجماً عن ممارسات سيئة في إدارة النفايات، مؤكداً أن المشغلين كانوا يقطعون التربة ويكدسون النفايات لتشكيل جبل جديد، ما يجعل الانهيار محتمل الحدوث.

وقامت فرق الإنقاذ بسحب 12 عاملاً مصاباً من الحطام، وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما يعتقد أن معظم الضحايا من عمال المكب. وأكدت السلطات أن سبب الانهيار لا يزال غير واضح.

وشارك نحو 300 شخص من مختلف الوكالات الحكومية والجماعات المدنية في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى عدة حفارات وسيارات إسعاف وفرق إطفاء في الموقع، حيث يقع المكب المملوك للقطاع الخاص.

وتعد المكبات شائعة في المدن الكبرى بالفلبين مثل سيبو، التي تعتبر مركزاً تجارياً وبوابة للنقل في جزر فيساياس الوسطى لأرخبيل البلاد.

إصابة شخصين خلال إطلاق نار بمشاركة عملاء الهجرة الأمريكية في بورتلاند

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صباح اليوم الجمعة بوقوع حادثة إطلاق نار في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، شارك فيها عملاء مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE)، وأسفرت عن إصابة شخصين، دون الكشف عن هويتهما.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الإقليمي عبر منصة “إكس” أن الضباط الفيدراليين هم من أطلقوا النار على الشخصين المصابين، فيما نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن مصادرها تأكيدها مشاركة الضباط في الواقعة.

ويأتي هذا الحادث في اليوم التالي لواقعة بارزة شهدتها مينيابوليس، عندما أطلق عميل من مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي النار على امرأة ما أدى إلى وفاتها، بعد أن حاولت دهس الضباط بسيارتها حسب السلطات، ما أثار جدلاً واسعاً حول أساليب تنفيذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا الحادث أحدث تصعيد في سلسلة عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي بدأت منذ عام 2024، حيث يمثل خامس حادثة قتل مرتبطة بهذه العمليات في ولايات أمريكية متعددة خلال الفترة الماضية، مما أثار مخاوف من تصاعد حوادث العنف المرتبطة بتدخلات العملاء الفيدراليين.

عمدة نيويورك يصف مقتل امرأة على يد ICE في مينيابوليس بأنه “جريمة قتل”

وصف عمدة نيويورك زهران ممداني إطلاق النار على امرأة في مينيابوليس على يد أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بأنه “جريمة قتل”، مؤكدًا أن الحادث يثير تساؤلات حول نوعية التدريب الذي يتلقاه عناصر الوكالة.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، رد ممداني على تصريحات وزيرة الأمن الداخلي كريستين نوم التي دافعت عن العنصر وقالت إنه التزم بالتدريب، مشيرًا إلى أن الفيديو يظهر بوضوح وفاة المرأة، وأضاف أن هذا الحادث يعكس عامًا مليئًا بالقسوة.

وأشار العمدة إلى أن كثيرًا من سكان نيويورك شعروا بالقلق والخوف بعد الحادث، لا سيما المهاجرون البالغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المدينة، مؤكداً أن هذه المداهمات القاسية وغير الإنسانية لا تسهم في تعزيز السلامة العامة.

وأضاف ممداني أن استنتاجه لوصف الحادث بأنه جريمة قتل جاء بعد مشاهدة الفيديو، وأن العديد من الأمريكيين توصلوا إلى نفس الاستنتاج، مشددًا على أن المرأة البالغة من العمر 37 عامًا تركت وراءها أطفالًا وأسرة ومجتمعًا بأكمله ينعونها.

وتابع العمدة أن الحادث كان من الممكن تجنبه بالكامل، مشددًا على أن تصرفات وكالة ICE تنطوي على تهور وإحساس بالإفلات من العقاب في أنحاء البلاد.

سحب منتجات حمص من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف مكون خفي يسبب الحساسية

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتجات حمص من متاجر الأطعمة المتخصصة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد اكتشاف احتوائها على السمسم، وهو مكون مسبّب للحساسية غير مذكور على الملصق.

وحذّرت إدارة حماية المستهلك في ولاية كونيتيكت من أن شركة “كاروت توب كانتري كيتشنز” سحبت خمسة أنواع محددة من الحمص، تشمل:

حمص الليمون والثوم

حمص الليمون والزنجبيل

حمص الكمأة البيضاء

حمص الطماطم المجففة مع الكبر والفلفل الكرزي

تأتي المنتجات في عبوات بلاستيكية سعة 8 أونصات، وتم توزيعها في متجر “روشامبو فارم” في بيدفورد، نيويورك، بالإضافة إلى أسواق المزارعين في كونيتيكت.

وتؤكد السلطات أن حساسية السمسم يمكن أن تتطور في أي مرحلة عمرية، وقد تؤدي إلى أعراض حادة مثل طفح جلدي، حكة، تنميل في الفم، ضيق تنفس حاد، أو انخفاض ضغط الدم. ولم تُسجّل أي حالات إصابة حتى الآن، لكن إدارة الغذاء والدواء حذّرت الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه السمسم من احتمال حدوث ردود فعل مهددة للحياة.

الأردن يعلن تسهيلات جديدة لإقامة الزوار الأجانب لمدة 3 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، حزمة تسهيلات جديدة لإقامة الزوار الأجانب المؤقتة في المملكة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الدخول والإقامة وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي.

ومن أبرز هذه التسهيلات تمديد فترة الإقامة إلى 3 أشهر مباشرة عند دخول الزائر عبر المراكز الحدودية، مع استثناء القادمين لأغراض العمل، مما يسهل توثيق الإقامة على جواز السفر دون الحاجة للمرور بالمراكز الأمنية داخل المملكة.

وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن هذه الإجراءات تدعم السياحة والسياحة العلاجية، وتشجع السياح والمرضى على قضاء فترات أطول في الأردن، كما تسهم في جذب الاستثمارات من خلال منح الزائرين الفرصة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أوضح محمد قاسم، عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، أن التسهيلات الجديدة ستخفف من التعقيدات السابقة، وستساهم في رفع نسب إشغال الفنادق وتنشيط الأنشطة التجارية والاقتصادية، متوقعًا أن تشهد السياحة العلاجية والوافدة نموًا خلال 2026، خاصة بعد عودة الهدوء إلى المنطقة.

ويستفيد من هذه الإجراءات جميع الجنسيات، وخصوصًا مواطني دول الخليج والدول التي لا تتطلب زيارتها للأردن إصدار تأشيرة مسبقة مثل لبنان ومصر.