من الكواليس إلى الميكروفونات المفتوحة.. قمة شرم الشيخ تكشف مواقف طريفة!

في أجواء دولية مشحونة بالأمل بإنهاء الحرب في غزة، وعلى هامش قمة شرم الشيخ للسلام، برزت لحظات جانبية طريفة وأخرى مثيرة للتساؤلات، كشفتها ميكروفونات لم تكن مطفأة، ورغم تركيز القمة على ملفات سياسية حساسة، لم تخلُ من مواقف غير رسمية جذبت الانتباه.

وشهدت قمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة لحظة غير متوقعة، حين التُقطت محادثة جانبية بين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب فيها برابوو مقابلة إريك ترامب، نجل ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب.

وجرت المحادثة في موقع غير رسمي من القمة، عبر ميكروفون كان لا يزال مفتوحاً، ما كشف تبادلاً خاصاً بين الزعيمين لم يكونا على ما يبدو على علم بتسجيله.

وفي المقطع الصوتي، أشار برابوو إلى منطقة وصفها بـ”غير الآمنة”، ثم سأل ترامب: “هل يمكنني مقابلة إريك؟”، ليرد ترامب مبتسماً: “سأطلب من إريك الاتصال بك. إنه شاب طيب”.

ولم يتضح ما إذا كان الطلب يتعلق بشؤون شخصية أم باتصالات تجارية، خصوصاً أن مؤسسة ترامب تدير مشاريع عقارية وسياحية، بينها نادٍ للغولف بالقرب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتزامن هذا الحديث الجانبي مع خطاب رسمي ألقاه ترامب في القمة، التي شارك فيها عدد من قادة العالم بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وُصف بأنه أنهى أطول حرب عرفها القطاع.

وفي سياق آخر من القمة، أثار ترامب الجدل مجدداً بتعليقه على “جمال” رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي كانت المرأة الوحيدة في الصورة الجماعية للقادة.

وقال ترامب: “ليس من حقي قول ذلك… لكنها امرأة جميلة”، مضيفاً: “إنها تحظى باحترام كبير في إيطاليا”.

كما خُطفت الأنظار إلى لحظة طريفة أخرى، حين مازح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء الإيطالية قائلاً: “تبدين رائعة، لكن عليك الإقلاع عن التدخين”، في لقطة أثارت ضحك الحضور، حيث علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان واقفاً بجانبها: “هذا مستحيل”.