من الكونغو إلى ميشيغان.. يوم دموي يهزّ العالم

شهدت الساعات الماضية سلسلة أحداث مأساوية ضربت دولاً عدة، من مجزرة دامية داخل كنيسة شرقي الكونغو أوقعت 21 قتيلاً، إلى حادث تدافع مروّع داخل معبد شمال الهند أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وواقعة طعن جماعي في متجر “وول مارت” بولاية ميشيغان الأميركية خلفت 11 مصاباً، وفي مصر، تفاقمت معاناة سكان الجيزة بسبب انقطاعات حادة في الكهرباء والمياه وسط موجة حر تاريخية، في حين أعلنت الشرطة العراقية توقيف فتاة بعد انتشار فيديو يُظهر تعنيفها لوالدها ببغداد، أما اليونان، فشهدت اعتداءً على سائح إسرائيلي على شاطئ أثيني، ما أدى إلى تمزيق جزء من أذنه، وفي السعودية، برز خبر مغاير وسط الفوضى، حيث نجح فريق طبي في الرياض بفصل التوأم السوري الملتصق سيلين وإيلين بعد 9 ساعات من الجراحة الدقيقة، بينما أمرت الحكومة العراقية بفتح تحقيق عاجل في اشتباكات مسلحة داخل وزارة الزراعة، وأمنياً، اعتمدت مصر حركة تنقلات واسعة في وزارة الداخلية، وفي الهند، تصدّر خبر توقيف محتال أنشأ “سفارة وهمية” للاحتيال على الباحثين عن عمل عناوين الصحف.

مجزرة في كنيسة بشرق الكونغو: مقتل 21 شخصاً على الأقل في هجوم نفذته جماعة موالية لـ”داعش”

قُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً في هجوم مروّع استهدف كنيسة كاثوليكية في منطقة كوماندا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على يد عناصر من جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة”، المتمردة والمرتبطة بتنظيم “داعش”.

وقال ديودوني دورانثابو، منسق المجتمع المدني في كوماندا، إن الهجوم وقع نحو الساعة الواحدة صباحاً، وأسفر عن سقوط أكثر من 21 قتيلاً داخل الكنيسة وفي محيطها، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث متفحمة، في وقت تم فيه إحراق عدد من المنازل والمتاجر المجاورة.

ووفقاً لشهادات محلية وصور متداولة، فقد استخدم المهاجمون أسلحة بيضاء مثل السواطير لتنفيذ المجزرة، التي استهدفت عدداً من المصلين كانوا يشاركون في فعالية دينية ضمن “حملة القربان المقدس”، بحسب ما أفاد ناشطون محليون.

من جهته، أكد الجيش الكونغولي وقوع الهجوم، لكنه قدّر حصيلة الضحايا بعشرة قتلى فقط. وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم إيتوري، الملازم جولز نغونغا، إن “مسلحين يحملون السواطير اقتحموا كنيسة قرب كوماندا ونفذوا مذبحة، كما أحرقوا بعض المحال التجارية”.

وتقع كوماندا على الطريق الرابط بين بيني وبونيا، وهي إحدى المناطق التي تنشط فيها “القوات الديمقراطية المتحالفة”، وهي جماعة أوغندية المنشأ تعتبر من أخطر الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، وسبق أن أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش”، وتُتهم بتنفيذ عشرات المجازر بحق مدنيين خلال السنوات الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة من موقع الهجوم، بينها آثار دماء ودمار واسع النطاق، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وفاة 6 أشخاص في تدافع داخل معبد شمال الهند

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث تدافع وقع داخل معبد “مانسا ديفي” بمدينة هاريدوار شمال الهند، عقب تدفق أعداد كبيرة من الزوار، بحسب ما أعلنه مفوض منطقة جارهوال، فيناي شانكار باندي، في تصريحات نقلتها وكالة ANI.

ووفقاً للسلطات، فإن الحادث وقع بسبب تجمع كثيف للحشود داخل المعبد، مما أدى إلى فقدان السيطرة واندلاع تدافع مميت.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية أوتاراخند، بوشكار سينج دامي، عن أسفه للحادث، مؤكداً أن فرق الإنقاذ التابعة لقوة الاستجابة للكوارث (SDRF) والشرطة المحلية هرعت إلى الموقع وتقوم حالياً بعمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للضحايا.

وتُعد مدينة هاريدوار من أهم الوجهات الدينية في الهند، وتشهد بشكل متكرر تجمعات ضخمة خلال المناسبات الدينية، ما يثير مخاوف متكررة من حوادث التدافع.

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand | The injured are being rushed to the hospital following a stampede at the Mansa Devi temple. 6 people died and several others got injured in the stampede. pic.twitter.com/ScUaYyq2Z3 — ANI (@ANI) July 27, 2025

الشرطة الهندية توقف رجلاً يدير “سفارة وهمية” ويحتال على الباحثين عن عمل

أوقفت الشرطة الهندية رجلاً يُدعى هارش فاردان جاين (47 عاماً)، كان يدير ما يسمى بـ”سفارة القطب الشمالي الغربي الوهمية” من منزل مستأجر في غازي آباد قرب نيودلهي، وذلك بعد تورطه في خداع الباحثين عن عمل وسلب أموالهم عبر وعود بتوظيفهم في الخارج.

وكشفت الشرطة أن جاين ادعى تمثيل دول وهمية مثل القطب الشمالي الغربي، وسابورغا، وبولفيا، ولودونيا، مستخدماً سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة، ونشر صوراً مزيفة له مع قادة هنود لتعزيز ادعاءاته.

ووفقاً للشرطة، كان جاين يعمل كوسيط لتأمين فرص عمل مزيفة في الخارج لصالح شركات وأفراد، بالإضافة إلى تشغيل شبكة حوالات مالية غير قانونية عبر شركات وهمية، كما يواجه اتهامات بغسل الأموال.

وخلال مداهمة منزله، صادرت السلطات 53,500 دولار نقداً، بجانب جوازات سفر ووثائق مزورة تحمل أختام وزارة الخارجية الهندية.

إصابات في حادث طعن جماعي داخل متجر “وول مارت” بولاية ميشيغان الأميركية

تعرض عدد من الأشخاص للطعن داخل أحد متاجر سلسلة “وول مارت” بمدينة ترافيرس سيتي في ولاية ميشيغان الأميركية، مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا، بينهم 6 في حالة حرجة، وفق ما أفاد به مستشفى محلي يوم السبت.

وأعلنت شرطة ميشيغان أن مشتبها به محتجز وأن التحقيقات لا تزال جارية، مع توجيهها دعوة للسكان لتجنب منطقة الحادث أثناء سير التحقيق.

وأوضحت السلطات أن السلاح المستخدم على الأرجح كان سكينًا قابلًا للطي، بحسب تصريحات مأمور مقاطعة غراند ترافيرس مايكل شيا.

من جهتها، قالت شركة “وول مارت” إنها تتعاون مع الشرطة في التحقيق، بينما أكد مستشفى مونسون للرعاية الصحية أن جميع الضحايا يتلقون العلاج في مستشفى شمال ميشيغان الرئيسي.

Stabbing at a Walmart in Michigan



Today’s stabbing was in Traverse city.



Usual suspects from last week? pic.twitter.com/Joz3bq6t5a — Madeleine Case Tweets🌐 (@McCannCaseTweet) July 26, 2025

انقطاعات كهرباء ومياه تجتاح مناطق واسعة في الجيزة المصرية وسط موجة حر غير مسبوقة

شهدت عدة مناطق في محافظة الجيزة المصرية، يوم السبت، انقطاعات متكررة وشاملة في التيار الكهربائي والمياه، ما أثار معاناة كبيرة لدى السكان مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، شملت الانقطاعات مناطق العمرانية، فيصل، المنيب، منيل شيحة، البدرشين، والمرازيق، مما أدى لتعطل العديد من الأنشطة اليومية للمواطنين.

تزامنت الأزمة مع موجة حر غير مسبوقة، تسببت في ارتفاع قياسي في استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 38 ألف ميغاوات، وهو من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ البلاد، نتيجة زيادة الاعتماد على أجهزة التبريد.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة أن الإهمال في الصيانة خلال فصل الشتاء أدى إلى تفاقم الأعطال، خصوصًا في “النقاط الساخنة” في الشبكة الكهربائية التي تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة.

في محاولة لاحتواء الأزمة، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت اجتماعات مكثفة مع رؤساء شركات الكهرباء، مطالبًا بضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الصيف.

لم تقتصر الأزمة على الكهرباء، بل شملت أيضًا قطاع المياه، حيث تسبب انقطاع الكهرباء عن محطة مياه “جزيرة الدهب” في الجيزة بتوقف جزئي للمحطة، ما أدى إلى ضعف وانقطاع في المياه عن بعض المناطق.

وأوضح مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القانون يلزم المحطات بتوفير وحدات توليد احتياطية لتشغيلها أثناء انقطاع الكهرباء، لكن الأعطال الحالية حالت دون ذلك.

توقع مسؤولون استمرار هذه الأزمة خلال الساعات المقبلة، وسط مطالبات السكان بحلول سريعة تخفف من وطأة انقطاع الكهرباء والمياه المتزامن، خصوصًا في ظل الأجواء الحارة الصعبة.

الشرطة العراقية تلقي القبض على فتاة عذبت والدها وصورت الحادث في بغداد

أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بغداد اليوم السبت عن القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعنف والدها داخل العاصمة العراقية.

وقال بيان للشرطة إن مفارز شرطة الكرخ تمكنت من تحديد موقع الفتاة بعد تداول الفيديو الذي أثار استنكاراً شعبياً واسعاً، حيث استحصلت على الموافقات القضائية اللازمة وألقت القبض عليها فوراً.

وأضاف البيان أن الفتاة ووالدها تم تحويلهما إلى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون العراقي.

الإعدام شنقاً لسفاح المعمورة في مصر بعد إدانته بقتل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، بالإعدام شنقاً للمتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلامياً بـ”سفاح المعمورة”، بعد إدانته بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، أبرزها قتل زوجته ودفن جثث الضحايا تحت بلاط شقته في منطقة المعمورة.

وجاء الحكم بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، الذي أيّد تنفيذ عقوبة الإعدام، في جلسة شهدت حضوراً أمنياً مكثفاً وتفاعلاً كبيراً من أسر الضحايا والرأي العام.

وكان المتهم، وهو محامٍ، قد استخدم مهنته وسلطته القانونية لارتكاب سلسلة جرائم صادمة هزت الشارع المصري، مستغلاً ثقته لدى ضحاياه في عمليات قتل تم التخطيط لها بعناية، تبعها إخفاء الجثث في منزله.

التحقيقات كشفت أن بداية القضية كانت ببلاغات عن اختفاء أشخاص، قادت لاحقاً إلى اكتشاف الفظائع المرتكبة، حيث تبين أن المتهم تعمد القتل من أجل السرقة، مع سبق الإعداد والمراوغة باستخدام أساليب قانونية وتحايلية.

وقد وصفت النيابة العامة في مرافعتها المتهم بأنه “احترف القانون ليستخدمه كأداة للجريمة”، مؤكدة خيانته لمهنته وتورطه الكامل في القتل العمد. كما أثبت تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية سلامة قواه العقلية، ما أزال أي شكوك حول مسؤوليته الجنائية.

وكانت الجريمة قد وقعت تحت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، وتضمنت اعترافات تفصيلية من المتهم، حاول من خلالها إقحام أطراف أخرى، لكن النيابة اعتبرت تلك التصريحات محاولات للتضليل، مشيرة إلى اعتياده الكذب وتعاطي المواد المخدرة.

الحكم لاقى ارتياحاً واسعاً بين عائلات الضحايا، ووُصف بأنه انتصار للعدالة في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

مصر تعتمد حركة تغييرات واسعة في قيادات أمنية كبرى لتعزيز الأداء الأمني

اعتمد وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات واسعة بين ضباط الشرطة لعام 2025، في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء الأمني وتعزيز الكفاءة والانضباط داخل الجهاز الأمني.

وشملت الحركة تعيينات بارزة، مثل تعيين اللواء عاطف خالد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء نضال يوسف مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء ياسر الحديدي مساعدًا لقطاع شؤون الضباط، إضافة إلى اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

جاءت هذه التنقلات ضمن خطة لتصعيد العناصر الشابة المؤهلة وتجديد الدماء في المؤسسة الأمنية، مع الاستفادة من الخبرات المتميزة لضمان أعلى معدلات الفاعلية في الأداء الأمني.

وتأتي الحركة مواكبة لتوجهات الدولة في تمكين الكوادر الشابة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها مصر، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في شمال سيناء وتأمين الحدود مع ليبيا والسودان.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في خطوة تؤكد دعم القيادة السياسية لهذه التغييرات الأمنية.

مصرع مدير أمن الوادي الجديد في حادث انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

لقي اللواء عصام الدين عبدالله، مدير أمن محافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر، مصرعه السبت، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا جنوب القاهرة.

وتلقّت مديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى الموقع. أسفر الحادث عن وفاة اللواء عصام عبدالله فوراً، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين له بجروح وكسور متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج، فيما نُقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

وأظهرت التحريات الأولية أن انقلاب السيارة كان السبب في الحادث، دون تحديد أسباب دقيقة مثل السرعة أو الأعطال الفنية، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً شاملاً مع التحفظ على السيارة لفحصها فنياً، تم أيضاً إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وتشهد الطرق الصحراوية في مصر، وخصوصاً بمحافظة المنيا، حوادث مرورية متكررة تعزى إلى السرعة الزائدة وسوء حالة الطرق والتجاوزات أثناء القيادة، مما يسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأظهرت تقارير رسمية أن عام 2024 شهد أكثر من 12 ألف حادث مروري في مصر، أسفرت عن آلاف الوفيات والإصابات، مع بروز الطرق الصحراوية الغربية والشرقية كأكثر المناطق عرضة للحوادث.

رئيس الوزراء العراقي يأمر بتحقيق فوري بعد اشتباكات مسلحة داخل وزارة الزراعة والقبض على 14 من الحشد الشعبي

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، بإجراء تحقيق فوري لكشف ملابسات الاشتباكات المسلحة التي اندلعت داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ ببغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً مرتبطين بالحشد الشعبي، ينتمون تحديداً إلى اللوائين 45 و46.

وأفاد بيان قيادة العمليات المشتركة بأن المتهمين تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأدت الاشتباكات التي خاضتها الشرطة الاتحادية العراقية مع هذه المجموعة إلى إصابة 14 جندياً من الشرطة بجروح مختلفة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن القوات الأمنية ما زالت تواصل عمليات التفتيش والملاحقة الدقيقة بإشراف مباشر من القيادات العليا لتعقب باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون تبقى أولوية لا تهاون فيها.

كما أكدت الوزارة التزام الأجهزة الأمنية بمواصلة واجبها بحزم ومسؤولية وعدم التردد في التعامل بحزم مع أي محاولة لإثارة الفوضى أو تهديد الأمن العام.

سائح إسرائيلي يتعرض لهجوم عنيف على شواطئ أثينا واعتقال المهاجم السوري بعد تمزيق أذن الضحية

تعرض السائح الإسرائيلي سْتاف بن شوشان لهجوم عنيف من قبل شخص سوري على أحد شواطئ العاصمة اليونانية أثينا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في أذنه إثر قيام المهاجم بعضّها وتمزيق جزء منها بأسنانه.

ووقعت الحادثة على شاطئ “بوليفار” بالقرب من أثينا، حيث اقترب المهاجم – الذي تبين لاحقاً أنه مهاجر سوري – من بن شوشان وزوجته وزوجين إسرائيليين آخرين، وبدأ بتصويرهم مع إطلاق هتافات مناوئة مثل “تحيا حماس”، “حرروا فلسطين”، و”تسقط إسرائيل”.

وفقاً لرواية السائح، قام المهاجم برمي الرمال عليهم، مما دفعه للدفاع عن نفسه بدفع المهاجم بعيداً، ثم تدخل الأمن لإبعاد الأخير من الموقع.

لكن المهاجم عاد بعد نحو ساعة محاولاً الاعتداء على زوجة بن شوشان، وعندما تدخل بن شوشان للدفاع عنها، قام المهاجم بعض أذنه وتمزيق جزء منها، الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ألقت الشرطة اليونانية القبض على المهاجم، إلا أنه تقدم بشكوى ضد السائح الإسرائيلي، متهمه بإطلاق “تصريحات عنصرية”، مما أدى إلى احتجاز الطرفين مؤقتاً قبل نقل بن شوشان للعلاج.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تتابع الحادث عن كثب بالتنسيق مع السلطات اليونانية والسائح المصاب، مؤكدة ضرورة رد صارم وسريع من اليونان، ورفضها أي تساهل مع الاعتداءات ذات الطابع العنصري أو المعادي لإسرائيل.

يأتي هذا الحادث ضمن موجة تصاعد التوترات ضد السياح الإسرائيليين في اليونان، والتي شملت اعتداءات على مجموعات إسرائيلية في جزيرة رودس واحتجاجات ضد سفينة سياحية إسرائيلية مُنعت من الرسو في جزيرة سيروس.

الرياض.. نجاح عملية فصل التوأم السوري الملتصق سيلين وإيلين بعد 9 ساعات جراحية دقيقة

أعلنت السلطات الصحية في السعودية، الأحد، نجاح عملية فصل التوأم السوري الملتصق سيلين وإيلين، بعد عملية جراحية معقّدة استمرت نحو 9 ساعات متواصلة في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، بمشاركة فريق طبي سعودي متعدد التخصصات.

ووفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السعودية، فقد شارك في العملية 24 طبيباً ومختصاً من أقسام جراحة الأطفال، وجراحة الأعصاب، والتجميل، والتخدير، إلى جانب الطواقم التمريضية والفنية.

وُلد التوأم في 28 فبراير 2024 بمدينة بيروت، ضمن حالة حمل لثلاثة توائم، حيث كانت سيلين وإيلين ملتصقتين، بينما وُلد الطفل الثالث سليماً، وبعد وصول العائلة إلى السعودية في ديسمبر الماضي، خضعت الطفلتان لفحوصات دقيقة بيّنت أن الالتصاق يشمل أسفل الصدر والبطن، مع اشتراك في الكبد وغشاء القلب والأمعاء.

وقبل الجراحة، أجرى الأطباء تمديداً للجلد بوضع بالونات طبية تحت جلد التوأم لتكبير حجمه، تمهيداً لتغطية الجروح بعد عملية الفصل.

وبحسب الفريق الجراحي، تمت العملية على ست مراحل دقيقة، انتهت بفصل الطفلتين بنجاح، وسط مؤشرات طبية إيجابية لحالتهما الصحية بعد الجراحة.

هذا الإنجاز الطبي يضاف إلى سجل المملكة في مجال جراحات فصل التوائم السيامية، إذ باتت الرياض مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا التخصص المعقد، بفضل خبرات متراكمة وتكنولوجيا طبية متطورة.

السعودية تنفّذ حكم القتل تعزيراً بحق 4 مهربين من إثيوبيا وباكستان

نفذت السلطات السعودية، الأحد، حكم القتل تعزيراً بحق أربعة مدانين في قضيتي تهريب مخدرات منفصلتين، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الإثيوبية وآخر من الجنسية الباكستانية، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية ونقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوزارة أن الإثيوبيين خليفة حسين عبد القادر، وعبد النور ياسين آدم، وعبد الله عمر إبراهيم أقدموا على تهريب مادة الحشيش المخدر إلى داخل المملكة.

وقد تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقهم حكماً بالقتل تعزيراً بعد ثبوت إدانتهم، وتم تأييد الحكم من المحكمة العليا، وصدرت الأوامر الملكية بتنفيذه في منطقة نجران.

وفي بيان منفصل، أعلنت الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة مكة المكرمة بحق الباكستاني سارنج بختيار زيب، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين المخدر. وأشارت الوزارة إلى أن الحكم أصبح نهائياً بعد مروره بكافة درجات التقاضي، وتم تنفيذه الأحد 27 يوليو.

وأكدت الداخلية السعودية عزمها مواصلة التصدي بحزم لجرائم تهريب وترويج المخدرات، مشددة على أن العقوبات ستطال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المملكة وسلامة مواطنيها.