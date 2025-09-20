من الكويت والعراق إلى هولندا وتركيا.. حوادث دامية تطال دولاً عديدة

شهدت الساحة العالمية سلسلة من الحوادث المأساوية والعنيفة، شملت حالات وفاة وصدمات اجتماعية وأمنية في عدة دول. ففي الكويت، أقدم مواطن ثلاثيني على ذبح والدته داخل منزل الأسرة، ما أسفر عن وفاتها على الفور، فيما اعتُقل الجاني أثناء نقله للضحية إلى المستشفى، وفي موسكو، لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار جزء من مدرسة أثناء أعمال ترميم، بينما لا يزال شخص ثالث عالقًا تحت الأنقاض، كما أقدم ثلاثة أشقاء في جنوب بغداد على قتل ابن عمهم نتيجة خلافات عائلية، في حادثة مروعة هزت العاصمة العراقية، وفي مصر، أودى حادث تصادم بين شاحنتين على الطريق الدائري الإقليمي بحياة أحد السائقين بعد اندلاع حريق هائل، وفي الحوادث السياسية والأمنية، طُردت النائبة الهولندية إيستير أوويهانت من البرلمان لارتدائها قميصًا بألوان العلم الفلسطيني قبل أن تعود ببلوزة البطيخ تعبيرًا عن التضامن مع فلسطين، كما اعتقلت السلطات الهولندية شخصًا حاول اقتحام وإضرام النار في السفارة الإسرائيلية في لاهاي دون وقوع إصابات، بينما تعرّضت مطارات أوروبية لهجوم سيبراني واسع أثر على رحلات عدة، في حين أكدت مصر للطيران انتظام عملياتها، وفي حوادث دولية متنوعة، أصيب شخصان إثر اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن في مضيق البوسفور بتركيا، فيما اندلعت حرائق غابات في مناطق متعددة بأنطاليا، مهددة الأراضي الزراعية، وفي باكستان، أحيلت فتاة تبلغ 17 عامًا إلى المحكمة بعد أن قتلها شاب رفضت الارتباط به، في قضية أثارت إدانات واسعة، على الصعيد السياسي، دعت ابنة الرئيس الكاميروني الناخبين لعدم التصويت لوالدها، بينما انتخبت السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى 2027.

نائبة هولندية تُطرد من البرلمان لارتدائها قميصًا بالعلم الفلسطيني وتعود ببلوزة البطيخ تضامناً مع فلسطين

طلب رئيس البرلمان الهولندي، مارتن بوسما، من النائبة إيستير أوويهانت مغادرة قاعة مجلس النواب بعد ظهورها خلال مناقشة الميزانية مرتدية قميصاً يحمل ألوان العلم الفلسطيني.

وأشار بوسما، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف، إلى أن ملابس النائبة لا تتماشى مع مبدأ الحياد السياسي في المظهر داخل البرلمان، ورغم أنه ألمح في البداية إلى إمكانية السماح لها بالاستمرار، دفعت اعتراضات قادة أحزاب آخرين إلى تفعيل القواعد ومطالبتها بالمغادرة.

ورفضت أوويهانت الامتثال، متحدية الرئيس بالقول إنه إن كانت قد خالفت اللوائح فعليه إخراجها بنفسه، قبل أن تغادر القاعة احتجاجاً.

وعادت النائبة بعد وقت قصير مرتدية بلوزة بنقشة البطيخ، وهو رمز يستخدمه ناشطون للتعبير عن التضامن مع فلسطين، وتم السماح لها هذه المرة بتقديم مقترحاتها دون اعتراض.

وقالت أوويهانت إن ملابسها كانت تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين ورفضاً لما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، متهمة الحكومة الهولندية بالتقاعس عن الاعتراف بذلك أو اتخاذ موقف واضح.

وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: “حين ترفض الحكومة الاعتراف بالإبادة الجماعية وترفض التحرك، فإن من واجبنا أن نواصل إظهار التضامن مع الفلسطينيين. فلسطين حرة”.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مؤيدوها تصرفاً شجاعاً، في حين رأى معارضون أنه يعكس الانقسام المتزايد في أوروبا حول الحرب الإسرائيلية على غزة.

جريمة مروعة في الكويت.. مواطن يذبح والدته داخل منزلها والقبض عليه أثناء نقلها للمستشفى

شهدت منطقة سعد العبدالله جريمة مأساوية هزت الشارع الكويتي، بعدما أقدم مواطن كويتي ثلاثيني على نحر والدته بسكين داخل منزل الأسرة، في حادثة وصفتها المصادر الأمنية بأنها “بالغة البشاعة”.

وحاولت ابنة الضحية نقل والدتها فور وقوع الحادث إلى المستشفى، إلا أن الفريق الطبي أكد وفاة السيدة متأثرة بجراحها العميقة، رغم محاولات الإسعاف الأولية.

وخلال مرافقة الجاني لعملية نقل والدته، تمكن رجال الأمن من ضبطه داخل المستشفى، وعثر بحوزته على أداة الجريمة (سكين ملطخة بالدماء). وتم اقتياده إلى مخفر الشرطة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها على الفور.

وتأتي الجريمة في وقت تتزايد فيه الدعوات لتكثيف الجهود المجتمعية والنفسية لرصد المؤشرات الخطيرة داخل الأسر، خصوصًا تلك المرتبطة بالصحة النفسية أو العنف الأسري، في حين لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية حول دوافع الجريمة أو الحالة النفسية للجاني، والتحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

هولندا: اعتقال شخص حاول اقتحام وإضرام النار في مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي

اعتقلت السلطات الهولندية شخصًا حاول اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في لاهاي وإضرام النار فيه، دون أن يسفر الحادث عن إصابات بين موظفي السفارة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية.

وذكرت الوزارة أن الشرطة الهولندية تمكنت من السيطرة على الموقف واعتقال المهاجم. ويأتي هذا الحادث بعد نحو شهر من هجوم سابق استهدف إسرائيليين في هولندا، حيث كانت السفارة الإسرائيلية على اتصال بالسلطات المحلية لمتابعة القضية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع المزيد من الاعتداءات وتقديم المجرمين للعدالة.

كما أشارت التقارير إلى حادثة سابقة في السفارة نفسها، حيث قام ثلاثة أشخاص بسكب الطلاء على مدخل المبنى وتحطيم أحد الأبواب، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة عليهم واعتقالهم.

مصرع شخصين في انهيار مدرسة شرق موسكو خلال أعمال ترميم

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، إثر انهيار جزء من مبنى مدرسة في منطقة شرق العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصادر في فرق الطوارئ أن أربعة طوابق من المبنى انهارت أثناء تنفيذ أعمال ترميم داخل المدرسة، مما أدى إلى وفاة عاملين كانا في الموقع، بينما لا يزال شخص ثالث عالقًا تحت الأنقاض، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور عليه.

وأكدت المصادر أن المبنى كان خاليًا من الطلاب أثناء وقوع الحادث، حيث كانت المدرسة مغلقة بسبب عمليات الصيانة.

وتجري السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الانهيار وتحديد مدى التزام الشركة المنفذة لإجراءات السلامة خلال أعمال الترميم.

3 أشقاء يقتلون ابن عمهم في حادثة مروعة جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية، بأن ثلاثة أشقاء أقدموا على قتل ابن عمهم جنوبي بغداد، في حادثة مروعة ناجمة عن خلافات عائلية لم تُعرف أسبابها بعد.

وذكر المصدر أن “المتهمين حاصروا الضحية داخل أحد الأحياء في ناحية الرشيد وأشهروا الأسلحة البيضاء قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات”.

وأوضح أن الضحية تلقى عدداً من الطعنات في مناطق متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث.

وأضاف المصدر أن الجناة فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة وتعقبهم، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف العائلي العنيف.

تركيا: حريق غابات يشتعل في منطقة كوندو بأنطاليا وتحذيرات للمواطنين

اندلع حريق غابات جديد بين منطقتي كوندو وبيلك في محافظة أنطاليا التركية، ضمن سلسلة الحرائق التي شملت سابقًا ألانيا ومراد باشا. ولم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق حتى الآن.

وأرسلت فرق إطفاء بلدية أنطاليا الكبرى وفرق مديرية الغابات الإقليمية وقوات الأمن إلى المنطقة، بينما وُجه السكان إلى مناطق آمنة احترازيًا، وتستمر فرق الإطفاء في جهودها المكثفة لمنع انتشار الحريق، خصوصًا مع هبوب الرياح التي قد تزيد من سرعة انتشار النيران.

وفي قرية كومكوي التابعة لأكسو، اندلع الحريق حوالي الساعة 21:00، وركزت الفرق على حماية الأراضي الزراعية، خاصة دفيئات الفراولة، في حين يتقدم الحريق نحو البحر ويبعد حاليًا عن المناطق المأهولة.

هجوم سيبراني يضرب مطارات أوروبية ويؤثر على الرحلات الجوية، ومصر للطيران تؤكد انتظام عملياتها

تعرض مطار بروكسل مساء الجمعة لهجوم إلكتروني واسع أثر على أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، ما تسبب في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات، كما تأثرت بعض الرحلات في مطار لندن هيثرو نتيجة مشكلة فنية مع مزود خارجي.

وأوضحت إدارة مطار بروكسل أن مزود خدمة أنظمة تسجيل الركاب تعرّض للاختراق، ما اضطر الموظفين للتعامل مع العمليات يدويًا لحين حل المشكلة، داعية المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهم قبل الوصول وإتاحة وقت إضافي لإجراءات السفر. بينما لم تصدر تقارير عن أي قيود في مطاري زيورخ وبازل حتى الآن.

من جهتها، أعلنت مصر للطيران أن جميع رحلاتها الجوية المنتظمة لم تتأثر بالهجوم السيبراني، مؤكدة استمرار التشغيل دون إلغاء أي رحلات، مع الالتزام التام بمعايير السلامة وأولوية سلامة المسافرين، كما دعت عملاءها لمتابعة التطورات عبر مركز الخدمة على الرقم 1717 داخل مصر.

ويتزامن الهجوم مع اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى مثل بروكسل وبرلين وهيثرو وباريس وفرانكفورت، بعد أن استهدف نظام تسجيل الركاب الذي تصممه شركة كولينز أيروسبايس، وأدى إلى تأخير مئات الرحلات وإلغاء عشرات أخرى وفق تقارير منظمة الطيران المدني الأوروبي (EASA).

ويعتقد أن الهجوم من نوع نفذه مجموعة قراصنة غير معلنة، ومن المتوقع أن تستمر تداعياته لساعات إضافية، مع احتمال تأثير محدود على بعض الرحلات المصرية القادمة من أوروبا، بينما شددت مصر للطيران على تفعيل خطط الطوارئ لضمان انسيابية التشغيل.

تركيا: إصابة شخصين إثر اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن في مضيق البوسفور

أفادت وسائل إعلام تركية بإصابة شخصين على الأقل إثر اصطدام عبارة ركاب بسفينة شحن في مضيق البوسفور بإسطنبول، عند رصيف “أوسكودار” في الجانب الآسيوي من المدينة مساء الجمعة.

وذكرت قناة “سي إن إن ترك” أن العبارة، التي كانت تقوم برحلة بين بشكتاش وأوسكودار، اصطدمت بسفينة الشحن “أرتفين” التي ترفع علم بنما، ولم يسقط أي شخص في البحر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية.

وجرى سحب سفينة الشحن لتقييم الأضرار، ويقوم خفر السواحل بالعمل في موقع الحادث لضمان سلامة الملاحة.

ابنة رئيس الكاميرون تدعو الناخبين لعدم التصويت لوالدها في الانتخابات القادمة

في خطوة نادرة ومثيرة للجدل في المشهد السياسي الكاميروني، دعت برندا بيا، الابنة الوحيدة للرئيس بول بيا، الناخبين إلى عدم التصويت لوالدها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر 2025.

ونشرت برندا مقطع فيديو عبر “تيك توك”، سردت فيه الإساءات التي تعرضت لها من قبل عائلتها وتخلي المقربين عنها، قبل أن تحول رسالتها إلى موقف سياسي صريح قائلة: “لا تصوتوا لبول بيا… لأنه جعل الكثير من الناس يعانون.. آمل أن نحصل على رئيس آخر”، وأضافت: “اليوم لم تعد لدي عائلة”.

وتقيم برندا في سويسرا، وقد أعلنت قطع صلاتها بعائلتها والتخلي عن الامتيازات المالية التي كانت تتمتع بها، مؤكدة أن معارضتها لحكم والدها الطويل نابعة من قناعتها بأن سنوات حكمه جلبت معاناة لعدد كبير من الكاميرونيين.

وقد أثار الفيديو موجة واسعة من التعليقات والانقسامات على مواقع التواصل، بين من اعتبر موقفها “شجاعة سياسية” ومن رآه “خيانة أسرية”.

وتجدر الإشارة إلى أن برندا أعلنت في يوليو 2024 عن مثليتها الجنسية، في خطوة أثارت جدلاً كبيرًا في بلد معروف بقمع التوجه الجنسي.

السعودية تنتخب لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى 2027

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال دورته التاسعة والستين المنعقدة في فيينا، السعودية لعضوية مجلس محافظي الوكالة ضمن تشكيلته المقبلة حتى عام 2027.

ويضم المجلس 35 دولة ويُعد إحدى أهم هيئات صنع القرار داخل الوكالة، إذ يتولى دراسة القضايا الحساسة المرتبطة بالضمانات والتحقق من سلمية الأنشطة النووية، إضافة إلى مراجعة البيانات المالية وبرنامج عمل الوكالة وميزانيتها، وتقديم توصيات للمؤتمر العام بشأنها.

وكانت المملكة قد شغلت المقعد ذاته سابقا في الفترة من 2022 إلى 2024. ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن انتخابها مجددا يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الفاعل والبنّاء، وسعيها المستمر لتعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالميين.

كتلة لهب على الطريق.. حادث تصادم مروع بين شاحنتين في الدائري الإقليمي بمصر يُودي بحياة سائق

شهد الطريق الدائري الإقليمي شمالي مصر، السبت، حادث تصادم مروع بين شاحنتين، تخلله اندلاع حريق هائل في إحدى الشاحنات التي كانت تنقل مواد بترولية، ما أدى إلى وفاة أحد السائقين.

وأدى الحادث إلى احتراق إحدى الشاحنتين بالكامل، حيث تفحمت تمامًا نتيجة اشتعال النيران التي امتدت على مساحة واسعة، ما تسبب في توقف جزئي لحركة المرور على الطريق.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بالحادث وتصاعد النيران، فانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف بسرعة إلى موقع الحادث.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الشاحنة الأولى كانت قادمة من محافظة السويس باتجاه الفيوم، واصطدمت بشاحنة أخرى تحمل 40 طنًا من المواد البترولية، مما أدى إلى نشوب الحريق في المقطورة واحتراقها بالكامل.

وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات الإطفاء والتبريد لمنع تجدد الحريق، فيما شهد الطريق خلال الفترة الأخيرة عدة حوادث مماثلة دفعت السلطات إلى إغلاق جزئي للطريق من أجل أعمال الصيانة وتشديد الرقابة على المخالفين.

باكستانية تبلغ 17 عامًا تُقتل رفضًا للارتباط بها.. والمتهم يبرّأ نفسه أمام المحكمة

أحالت السلطات الباكستانية، قضية مقتل فتاة تبلغ 17 عاماً بعد رفضها الارتباط بشاب، إلى المحكمة، في حادثة أثارت إدانات واسعة في البلاد.

وأُلقي القبض على المتهم عمر حياة، البالغ 22 عاماً، الذي نفى التهم الموجهة إليه أمام محكمة بإسلام آباد، قائلاً للقاضي محمد أفضل ماجوكا: “كل الاتهامات الموجهة إليّ باطلة ولا أساس لها”.

ووصفت الشرطة الجريمة بأنها “وحشية ونُفذت بدم بارد”، مشيرة إلى أن المتهم قتل الضحية في يونيو بعد رفضها الاستجابة لطلباته المتكررة عبر الإنترنت.

وكانت الفتاة، سناء يوسف، من بين أبرز مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في باكستان، حيث تجاوز عدد متابعيها المليون على تطبيق تيك توك، وشاركّت مقاطع فيديو عن قهوتها المفضلة ومنتجات التجميل والملابس التقليدية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن أيدت المحكمة العليا الباكستانية في مايو الماضي، حكم الإعدام بحق وريث باكستاني أميركي قتل شريكته نور مقدم في يوليو 2021 لرفضها الزواج منه، ما يعكس استمرار القضايا المماثلة المتعلقة بالعنف ضد النساء في البلاد.