من المآسي إلى التوترات العالمية.. أبرز الحوادث والوفيات

تصدرت الحوادث المروعة التي أسفرت عن فقدان أرواح العديد من الأفراد حول العالم، فقد شهدت محافظة الجيزة في مصر وفاة طالب يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب لعبة “الحوت الأزرق”، بينما توفي سبعة أشخاص إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة كولكاتا الهندية. ولم يكن الوضع أفضل في سجون الإكوادور حيث راح ضحية الاشتباكات الدموية بين العصابات 14 شخصًا، ليضاف إلى هذا القائمة الحزينة حادث مقتل مسلح داخل منشأة أمازون في ولاية جورجيا الأمريكية، في السعودية، فقدت المملكة أحد أعلامها الدينية البارزة، سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المفتي العام للمملكة، وبينما كانت كارثة قره باغ تتصاعد، أعلن رئيس أرمينيا الأسبق عن اتهامه للحكومة الحالية بالخيانة بعد الانهيار العسكري في المنطقة، ولم تغب المآسي عن تركيا، التي ودعت الجدة التركية “عائشة بيري” عن عمر 127 عامًا، لتكون إحدى أقدم المعمرات في البلاد التي شهدت ثلاث سلاطين و12 رئيسًا، وتواصلت الأنباء الحزينة مع وفاة المدرب الكرواتي الشهير نيكولا بيليتش عن 87 عامًا، الذي كان له دور محوري في مسيرة نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش.

ترامب يهاجم الأمم المتحدة ويشكو من تجهيزات مقرها بعد موقف محرج مع سلم كهربائي معطل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من التجهيزات داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن تعرض هو وزوجته ميلانيا لموقف محرج إثر تعطل السلم الكهربائي أثناء صعودهما لحضور اجتماعات الجمعية العامة.

واعتبر الرئيس الأميركي أن هذا الحادث يسلط الضوء على ما أسماه “الفوضى الداخلية” في المنظمة الدولية.

خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهل ترامب حديثه بتعليق ساخر على الحادث، حيث قال: “كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة هو سلم كهربائي توقف في منتصف الطريق أثناء الصعود”.

وأضاف مازحًا: “لو لم تكن السيدة الأولى في لياقة ممتازة لسقطت. لكنها في حالة رائعة. نحن الاثنان في حالة جيدة”.

ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل واصل انتقاده قائلاً: “هذان هما الأمران اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة: سلم كهربائي سيئ وجهاز تلقين أسوأ. شكراً جزيلاً. لكن الجهاز يعمل الآن”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق خطاب حاد شن فيه ترامب هجومًا على الأمم المتحدة، منتقدًا دورها في إحلال السلام في العالم، حيث قال: “كل ما تقوم به على ما يبدو هو صياغة رسائل شديدة اللهجة بالفعل، لكنها كلمات فارغة. الكلمات الفارغة لا تحل الحروب.”

وأضاف ترامب أن الأمم المتحدة فشلت في تقديم حلول ملموسة للأزمات العالمية، معتبرًا أنها مجرد “مؤسسة لا تُحقق نتائج عملية” على حد قوله.

هذا وقد أثار الخطاب موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط الدبلوماسية، خصوصًا في وقت حساس تتصاعد فيه التوترات الدولية، حيث تتوقع بعض الدول أن يكون لهذه التصريحات تأثيرات على العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

طالب مصري ينهي حياته بعد متابعته فيديوهات لعبة “الحوت الأزرق”

شهدت محافظة الجيزة في مصر حادثًا مأساويًا أودى بحياة طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، حيث أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته بعد متابعته سلسلة من الفيديوهات المرتبطة بلعبة “الحوت الأزرق”، التي أثارت جدلاً عالميًا بسبب تأثيراتها السلبية على المراهقين.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الطالب الذي كان يدرس في الصف الثاني الإعدادي، انتهى حياته مستخدمًا حبلاً علقه في سقف غرفته، بعد أن أصبح مدمنًا على مشاهدة فيديوهات تتعلق باللعبة الإلكترونية المميتة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة الطالب، يفيد بالعثور على جثته داخل منزله في منطقة المنيرة الغربية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن إدمان الطالب على لعبة “الحوت الأزرق” كان السبب الرئيسي وراء اتخاذه هذا القرار المأساوي.

وتشير التحقيقات إلى أن الطالب كان يتابع فيديوهات متعلقة باللعبة على مدار فترة طويلة، وهو ما قد يكون أثر على حالته النفسية وجعل منه هدفًا لتحديات اللعبة المدمرة.

هذا وظهرت لعبة “الحوت الأزرق” لأول مرة في روسيا عام 2013، لكنها نالت شهرة عالمية في عام 2016 بعد ارتباطها بحالات انتحار عدة بين المراهقين حول العالم.

وتقوم اللعبة على تحديات رقمية يتم تداولها عبر مجموعات مغلقة على منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”واتساب”.

ويتم استهداف المراهقين في أعمار بين 12 و16 عامًا، حيث تبدأ المهام التي يقدمها مدربو اللعبة بسيطة، مثل الرسم على الجسم

أمطار غزيرة في كولكاتا تودي بحياة 7 أشخاص وتشل المدينة



تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في مدينة كولكاتا الهندية في وفاة 7 أشخاص على الأقل، إثر تعرضهم لصعقات كهربائية نتيجة الفيضانات التي غمرت المدينة وأوقفت الحياة اليومية.

وأدت الأمطار المستمرة إلى تعطيل حركة المرور والقطارات، بينما دعت السلطات المواطنين للبقاء في منازلهم حرصًا على سلامتهم.

وغمرت المياه معظم مناطق كولكاتا، مما تسبب في فوضى في شوارع المدينة.

وأفادت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بأن الأمطار كانت غير مسبوقة، مشيرة إلى أن العديد من المدارس أغلقت أبوابها بسبب صعوبة الوصول إليها نتيجة الفيضانات، كما حذرت هيئة الأرصاد الهندية من استمرار الأمطار الغزيرة في المناطق المجاورة.

مقتل مسلح خلال إطلاق نار في منشأة أمازون بولاية جورجيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل شخص مسلح في مدينة كولومبوس غرب ولاية جورجيا، إثر حادث إطلاق نار وقع في وقت مبكر صباح اليوم داخل منشأة تابعة لشركة “أمازون” على الجانب الشرقي من المدينة.

ولم تُسجل أي وفيات أخرى حتى الآن، كما لم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حول الحادث. وأكدت شرطة كولومبوس أن وحدة الجرائم العنيفة التابعة لها تواصل جمع المعلومات والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وتقع مدينة كولومبوس على بعد نحو 161 كيلومترًا جنوب غرب أتلانتا، وتعد هذه الحادثة من الحوادث النادرة التي تقع داخل منشآت الشركة في المنطقة.

تمرد دموي في سجن الإكوادور.. مقتل 14 وإصابة العشرات في اشتباكات عصابات

شهد سجن مدينة ماتشالا جنوب غرب الإكوادور، ليلة الاثنين، تمردًا دامياً بين عصابات، أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 14 آخرين، بينهم حارس سجن، بحسب قناة “إكوافيسا” التلفزيونية ورئيس الشرطة المحلي.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ حوالي الساعة الثانية صباحًا عندما هرب سجناء من عصابة “لوس لوبوس بوكسينغ” من زنازينهم، وقتلوا حارس السجن وأصابوا شرطيين، ثم اختطفوا عددًا من موظفي السجن وتوجهوا إلى جناح آخر يضم سجناء من عصابة منافسة.

وأوضحت السلطات أنه تم نقل أربعة عشر شخصًا إلى المستشفيات، فيما ألقي القبض على 13 من الهاربين، وأعيدت السيطرة على السجن بعد عمليات أمنية مكثفة.

وتعد هذه الحادثة أحدث أعمال الشغب في سجون الإكوادور، التي تشهد صراعًا مستمرًا بين العصابات على النفوذ والسيطرة، وسط تعهد السلطات بمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن داخل المؤسسات العقابية.

السعودية تودع مفتيها العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والديني

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، بعد مسيرة علمية ودينية امتدت لعقود.

وأكد البيان الرسمي أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض بعد صلاة العصر، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر.

ووصف البيان الفقيد بأنه من أبرز أعلام العلم الشرعي والإفتاء في المملكة والعالم الإسلامي، وكرّس حياته لخدمة الدين والإفتاء، ونصح الأمة وولاة الأمر من خلال موقعه في هيئة كبار العلماء ومؤسسات دينية رسمية أخرى، معترفاً بمكانته العلمية والدينية الرفيعة التي أثرت على الأجيال ومسيرة الفقه الإسلامي في السعودية وخارجها.

يُذكر أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كان مرجعاً رئيسياً في إصدارات الفتاوى والمراجعات الشرعية، وساهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الإسلامية من خلال دوره القيادي في هيئة كبار العلماء.

رئيس أرمينيا الأسبق يتهم باشينيان بـ”خيانة الشعب” بسبب قره باغ

اتهم رئيس أرمينيا الأسبق ليفون تير بتروسيان، رئيس الوزراء الحالي نيكول باشينيان بـ”خيانة الشعب الأرمني”، مشيراً إلى أن تصريحاته عام 2019 حول أن “أرتساخ (قره باغ) جزء من أرمينيا” أدت إلى حرب مع أذربيجان وهزيمة فيها.

وأضاف تير بتروسيان، في منشور على “فيسبوك”، أن باشينيان “رفض بشكل متهور” مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف العمليات القتالية عام 2020، ما تسبب في نزوح السكان الأرمن من المنطقة.

وأكد أن باشينيان “يعلن يوميًا أنه جلب السلام للشعب الأرمني”، لكنه يرى أن أفعاله تركت إرثًا ثقيلاً للسلطات المستقبلية.

ويأتي هذا التصريح بعد انتهاء وجود جمهورية قره باغ غير المعترف بها في 1 يناير 2024، ونزوح آلاف السكان الأرمن، وتعمل أرمينيا وأذربيجان حاليًا على صياغة معاهدة سلام وتطبيع العلاقات، عقب إعلان مشترك وقع عليه باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أغسطس الماضي، إضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى على نص اتفاق السلام النهائي.

تركيا تودع الجدة عائشة بيري عن عمر 127 عامًا بعد حياة امتدت عبر ثلاثة سلاطين و12 رئيسًا

توفيت الجدة التركية عائشة بيري، عن عمر ناهز 127 عامًا، في منطقة صولوا بمحافظة أماسيا، بعد حياة طويلة شهدت مراحل تاريخية فارقة في تركيا.

ولدت الراحلة في الأول من يوليو عام 1898، وعاشت فترات حكم آخر ثلاثة سلاطين للدولة العثمانية، وهم عبد الحميد الثاني، ومحمد الخامس رشاد، ومحمد السادس وحيد الدين، كما عاصرت 12 رئيسًا للجمهورية التركية بدءًا من مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

الراحلة كانت أماً لخمسة أبناء وجدّة لعشرين حفيدًا، وقد أمضت الأيام الأخيرة من حياتها في المستشفى بسبب معاناتها من ضيق في التنفس وفشل في عدد من الأعضاء، قبل أن تفارق الحياة.

وشيع جثمانها من مسجد حجي مصطفى ودفن في مقبرة المنطقة، وسط مشاركة لافتة من الأهالي وأقاربها.

وقال رئيس بلدية صولوا، عفت أوزون، الذي زارها خلال عيد الفطر الماضي: “كانت الجدة عائشة أكبر المعمرين في بلدتنا ومنطقتنا. أدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأتقدم بخالص العزاء إلى أسرتها”.

وفاة المدرب الكرواتي نيكولا بيليتش “الأب الروحي” لنوفاك ديوكوفيتش عن عمر 87 عامًا

أعلن الاتحاد الكرواتي للتنس عن وفاة المدرب الكرواتي الشهير نيكولا بيليتش، الذي كان بمثابة “الأب الروحي” لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عن عمر يناهز 87 عامًا.

ووُصف بيليتش بأنه أحد أعظم اللاعبين والمدربين في تاريخ التنس، حيث ترك بصمة لا تُنسى في اللعبة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويعد بيليتش من الأسماء اللامعة في تاريخ التنس، حيث قاد منتخبات عدة لتحقيق الألقاب في كأس ديفيس، من بينها كرواتيا التي فازت باللقب في 2005.

كما عمل مع العديد من النجوم البارزين في التنس مثل غوران إيفانيشيفيتش وبوريس بيكر، بالإضافة إلى نوفاك ديوكوفيتش الذي يعتبره “والده في التنس”.

وُلد نيكولا في 27 أغسطس 1939 في سبليت، وكان له مسيرة احترافية متميزة كلاعب، حيث وصل إلى نهائي رولان غاروس عام 1973 وحقق لقب بطولة أمريكا المفتوحة في الزوجي عام 1970.

بعد اعتزاله، تحول إلى التدريب وحقق نجاحات كبيرة مع فرق مختلفة مثل ألمانيا وكرواتيا وصربيا.

ومن أبرز إنجازات بيليتش كمدرب، قيادته لمنتخبات ألمانيا وكرواتيا وصربيا في الفوز بكأس ديفيس.

كما حصل على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة الإنجاز مدى الحياة من الاتحاد الكرواتي للتنس في 2019.