من المجموعات إلى منصة التتويج.. الجدول الزمني الكامل لبطولة «كأس العالم» حتى المباراة النهائية

تشهد النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم 2026 تغييرات جذرية وتاريخية تُطبق لأول مرة في نظام المسابقة وقواعد حسم التأهل للأدوار الإقصائية، وذلك بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.

فيما يلي استعراض شامل للمنتخبات التي حسمت صعودها رسميًا، وتلك التي ودعت المنافسات، إلى جانب تفاصيل نظام التأهل الجديد والمعايير المستحدثة للفصل بين المنتخبات المتساوية.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32 والمغادرة رسميًا

حسمت 3 منتخبات تأهلها وصدارتها لمجموعاتها رسميًا بعد الجولة الثانية بجمعها 6 نقاط كاملة، في حين تأكد خروج 3 منتخبات أخرى بشكل نهائي من دور المجموعات:

1. المنتخبات المتأهلة (الـصدارة المضمونة)

المكسيك (المجموعة الأولى): أول المتأهلين بعد فوزها الافتتاحي على جنوب أفريقيا 2-0، ثم تغلبها على كوريا الجنوبية 1-0.

أول المتأهلين بعد فوزها الافتتاحي على جنوب أفريقيا 2-0، ثم تغلبها على كوريا الجنوبية 1-0. الولايات المتحدة الأمريكية (المجموعة الرابعة): حجزت مقعدها بالفوز على باراغواي 4-1، ثم تخطي عقبة أستراليا 2-0.

حجزت مقعدها بالفوز على باراغواي 4-1، ثم تخطي عقبة أستراليا 2-0. ألمانيا (المجموعة الخامسة): ضمنت العبور بعد غياب طويل عن الأدوار الإقصائية باكتساح كوراساو 7-1، ثم الفوز الصعب على ساحل العاج 2-1.

2. المنتخبات التي ودعت البطولة رسمياً

تونس (المجموعة الفنية السادسة): أقصيت مبكراً بعد تلقيها خسارتين قاسييين أمام السويد 1-5 ثم اليابان 0-4.

أقصيت مبكراً بعد تلقيها خسارتين قاسييين أمام السويد 1-5 ثم اليابان 0-4. تركيا (المجموعة الرابعة): غادرت المنافسة بخسارتها أمام أستراليا 0-2 ثم باراغواي 0-1.

غادرت المنافسة بخسارتها أمام أستراليا 0-2 ثم باراغواي 0-1. هايتي (المجموعة الثالثة): انتهت رحلتها المونديالية بالخسارة من اسكتلندا 0-1 ثم البرازيل 0-3.

نظام التأهل الجديد للأدوار الإقصائية

بسبب زيادة عدد المجموعات إلى 12 مجموعة (تضم كل منها 4 منتخبات)، تم استحداث دور الـ 32 كأولى المراحل الإقصائية. ويتحدد المتأهلون وفق الآتي:

يتأهل بطل المجموعة والوصيف مباشرة من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 (إجمالي 24 منتخباً). يلتحق بالمتأهلين أفضل 8 منتخبات حققت المركز الثالث في مجموعاتها الـ 12.

المخطط الزمني للأدوار الإقصائية 2026

دور المجموعات: من 11 إلى 27 يونيو/حزيران.

من 11 إلى 27 يونيو/حزيران. دور الـ 32: من 28 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز.

من 28 يونيو/حزيران إلى 3 يوليو/تموز. دور الـ 16: من 4 إلى 7 يوليو/تموز.

من 4 إلى 7 يوليو/تموز. ربع النهائي: من 9 إلى 11 يوليو/تموز.

من 9 إلى 11 يوليو/تموز. نصف النهائي: 14 و15 يوليو/تموز.

14 و15 يوليو/تموز. مباراة المركز الثالث: 18 يوليو/تموز.

18 يوليو/تموز. المباراة النهائية: 19 يوليو/تموز.

ثورة في معايير كسر التعادل (المواجهات المباشرة أولاً)

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) معيار “المواجهات المباشرة” للفصل بين المنتخبات المتساوية في النقاط بـدلاً من قاعدة “فارق الأهداف الإجمالي” التي كانت تُطبق تاريخياً. ويتم اللجوء لكسر التعادل وفق التراتبية الدقيقة التالية:

أولاً: معايير المواجهات المباشرة (بين الفرق المتساوية فقط)

أكبر عدد من النقاط المكتسبة في المباريات بين الفرق المعنية. فارق الأهداف الأفضل الناتج عن مباريات المجموعات بين الفرق المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

ثانياً: معايير الأداء العام والسلوك (في حال استمرار التعادل)

فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة. معيار اللعب النظيف (أعلى رصيد نقاط في سلوك الفريق بناءً على البطاقات الصفراء والحمراء).

ثالثاً: الفيصل النهائي

إذا استمر التعادل التام بعد تطبيق كافة المعايير السابقة، يتم الفصل بين المنتخبات بالاعتماد المباشر على أحدث إصدار لتصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات.

آلية تحديد أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث

للمقارنة بين المنتخبات الـ 12 التي تحتل المركز الثالث واختيار أفضل 8 منها، يتم ترتيبها تنازلياً وفق المعايير التالية:

إجمالي النقاط المحصورة في مباريات المجموعة.

فارق الأهداف الإجمالي في المجموعة.

إجمالي الأهداف المسجلة في كافة المباريات.

نقاط اللعب النظيف (البطاقات الملونة).

تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات كخيار أخير للحسم.