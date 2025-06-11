من المطار إلى العاصمة.. طريق جديد يعكس صورة ليبيا الحديثة

ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة سير العمل في مشروع تحسين وتطوير طريق المطار، بحضور وزير المواصلات، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح مطار طرابلس الدولي.



وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة استكمال الأعمال بالكامل قبل موعد افتتاح المطار، مؤكدًا أن الطريق يمثل واجهة استراتيجية للعاصمة من الجهة الجنوبية، ويرتبط مباشرة بحركة المسافرين والزوار، مما يجعله محورًا حيويًا لا يمكن تأخير إنجازه.

طريق بخمس حارات وخدمات متكاملة

يشمل المشروع يشمل تطوير الطريق الممتد من مطار طرابلس حتى جزيرة باب السلام، بطول 23 كيلومترًا، وبعرض 19 مترًا، موزعة على خمس حارات في كل اتجاه، كما يتضمن إنشاء طريق خدمي موازٍ يسهم في تسهيل حركة المركبات الخدمية ويخفف من الازدحام على المسار الرئيسي.

وتتضمن الأعمال:

صيانة الأجزاء المتضررة ومعالجة التشققات

إعادة طلاء المسارات وتركيب إشارات مرورية حديثة

تنفيذ شبكة إنارة متطورة

تحسين الأرصفة والتشجير

تطوير المدخل الرئيسي للمطار

جزء من خطة أشمل لتطوير البنية التحتية

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة حكومية شاملة لتحسين مداخل العاصمة، ورفع كفاءة البنية التحتية، خاصة في المناطق المرتبطة بمرافق حيوية كمطار طرابلس الدولي.