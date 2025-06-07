حين تتحول التكنولوجيا إلى سلاح.. الجيش الإسرائيلي يقتل بالذكاء الاصطناعي وغزة تصمد

تتواصل موجة التضامن مع غزة تصاعدها في المغرب والعالم العربي، وسط تصاعد المعارك في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة في عمليات الاغتيال، وفي خضم هذا الصراع، يوجه زعيم التيار الوطني العراقي، مقتدى الصدر، رسالة تضامن وأمل بمناسبة عيد الأضحى، معبراً عن رغبة في الإصلاح والنصر لفلسطين والعراق على حد سواء.

في السياق، خرج آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة المغربية بعد صلاة الجمعة، في مظاهرات داعمة للمسجد الأقصى وقطاع غزة، الذي يعاني من حرب إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 20 شهراً.

وتشهد أيام الجمعة تنظيم مسيرات منتظمة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث كانت مسيرات هذا الأسبوع الـ79 على التوالي، وشملت مدناً مثل شفشاون، طنجة، مكناس، إنزكان، أكادير، تازة، جرادة، الجديدة وأزمور.

وتنظم هذه المظاهرات “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، وهي جهة غير حكومية، وحملت مسيرات الجمعة شعار “لن ننسى غزة والأقصى”.

وعبر المشاركون عن رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات دعم للفصائل الفلسطينية، مؤكدين استمرار التضامن المغربي مع القضية الفلسطينية.

تعليق مصري على كمين خان يونس الذي أسقط 4 قتلى من الجيش الإسرائيلي

رأى الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري أن اعتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن احتلال قطاع غزة وإبادة عدد كبير من أهلها سيؤدي إلى استسلام الفلسطينيين، هو وهم لا يستند إلى واقع.

وفي تدوينة على منصة إكس، أشار بكري إلى الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في معارك خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن “كارثة القتلى الإسرائيليين في خان يونس تثبت أن الشعب الفلسطيني لن يركع وأن المقاومة مستمرة طالما استمرت انتهاكات حقوقه”.

وأضاف: “نتنياهو واهم إذا ظن أن احتلال غزة وإبادة الكثيرين من أهلها سيجبر الفلسطينيين على الاستسلام. الشعب الفلسطيني لا يعرف الهزيمة أو الانكسار، والسلام لن يتحقق إلا بعودة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وأعلنت مصادر إسرائيلية مقتل أربعة جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلة إثر انفجار عبوة ناسفة، مما رفع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب إلى 866 جندياً، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

من جانبه، أكد الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة أن الخسائر التي تكبدها الاحتلال في خان يونس وجباليا تشكل امتداداً لسلسلة عمليات نوعية، محذراً من أن الاحتلال أمام خيارين فقط: إما وقف حرب الإبادة أو الاستعداد لاستقبال المزيد من جنوده في التوابيت.

نحو 50 مدينة مغربية من الشمال الى الجنوب خرجت في وقفات احتجاجية نصرة لغزة والمقاومة وتنديدًا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

طالبوا باسقاط التطبيع وايصال المساعدات الى القطاع المحاصر 🇵🇸🇲🇦#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/8GL7iwlZz5 — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) March 2, 2024

عشرات الوقفات الداعمة لغزة وفلسطين خرجت اليوم الجمعة في مدن مغربية مختلفة 🇵🇸🇲🇦 pic.twitter.com/reEGuoWqDj — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) November 8, 2024

تقرير عبري يكشف عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في عمليات اغتيال جماعية بغزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن اعتماد الجيش الإسرائيلي على نظام متطور للاغتيالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم “لافندر” (زهرة الخزامى)، استخدم في عمليات قتل جماعي داخل قطاع غزة.

ووفقاً لتقرير مفصل نشرته صفحة “أور فيالكوف” العبرية، يقوم النظام بمسح شامل لسكان غزة، ويصنف كل فرد وفق “درجة شك” تحدد احتمالية كونه مطلوباً أمنياً، مستعيناً بقوائم تضم عشرات الآلاف من الأسماء، تشمل عناصر مسلحة وقادة ميدانيين، وأشخاص تتطابق بياناتهم مع ملفات عسكرية محددة.

وأشار التقرير إلى وجود برنامج ثانٍ يتعقب المطلوبين بشكل فوري، وعند تحديد موقع الهدف يتم إرسال المعلومات مباشرة إلى سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ الضربة، وتُنفذ معظم عمليات الاغتيال خلال ساعات الليل، حين يعود المطلوبون إلى منازلهم، حيث يقوم الجيش بهدم المنزل كاملاً مع من فيه.

كما أشار التقرير إلى أن النظام يعمل بوتيرة سريعة، وينفذ عمليات قتل أحياناً دون تمييز، ويحسب ما يُعرف بـ”الأضرار الجانبية” من المدنيين غير المتورطين الذين قد يسقطون خلال كل عملية، ووفقاً لتقديرات النظام، كان يُسمح سابقاً بقتل ما بين 15 إلى 20 مدنياً مقابل اغتيال كل قائد ميداني في حركة “حماس”.

الصدر يوجه رسالة تهنئة للعراقيين وأهل غزة بعيد الأضحى المبارك

هنأ زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، العراقيين، اليوم السبت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبراً عن أمله أن يشكل العيد فرصة للإصلاح والصلاح في العراق، وللنصرة والدعم لأهل غزة.

ونشر الصدر عبر منصاته الرسمية منشوراً جاء فيه: “نتمنى أن يكون عيد الأضحى المبارك صلاحاً وإصلاحاً على عراقنا الحبيب”.

وذكر في رسالته التي بدأت بـ”بسمه تعالى” تهنئته لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولكل المنتظرين ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما كانت مليئة ظلماً وجوراً في السابق على يد الاستعمار والفاسدين.

وأضاف: “عيد نتمنى أن يعود بالنصر والسلام على إخوتنا المظلومين في كل أصقاع العالم، ولا سيما غزة هاشم، متمنين أن يكون عيد صلاح وإصلاح على عراقنا الحبيب، وعيد إيمان واستقامة على شبابنا الأعزة”، كما دعا المولى عز وجل أن يتقبل أعمال العاملين ومناسك الحجاج بأحسن القبول.

تأتي هذه التهنئة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة في العراق، تستدعي توحيد الجهود الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل.