من المكسيك إلى ألمانيا.. حوادث مأساوية وجرائم وصدمات حول العالم

شهد العالم في الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث المأساوية، ففي المكسيك، أودى سقوط حافلة ركاب في واد بولاية فيراكروز بحياة 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين، فيما نفذت السعودية حكم الإعدام بحق قاتل مصري بمكة المكرمة، كما شهدت تنزانيا تحطم مروحية على جبل كليمنجارو أودى بحياة خمسة أشخاص، وتوفي لاعب كرة قدم بوروندي أثناء مباراة بعد ابتلاعه عملة معدنية، وليختنشتاين صدمت بجريمة غامضة راح ضحيتها أربعة من أفراد عائلة واحدة، وفقدت السعودية مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل نعمان بعد وعكة صحية، على الصعيد الدولي، قررت النيجر منع دخول المواطنين الأمريكيين ردًا على قيود التأشيرات، فيما شهدت ألمانيا انفجارًا في منشأة صناعية تسبب بحريق واسع دون إصابات.

سقوط حافلة ركاب في واد بولاية فيراكروز المكسيكية يقتل 8 ويصيب 19

لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون، جراء انحراف حافلة ركاب وسقوطها في واد ببلدية سونتيكوماتيلان بولاية فيراكروز المكسيكية، حسبما أعلنت وزارة الحماية المدنية بالولاية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

وأكدت الوزارة عبر منصة “إكس” تقديم المساعدة الطبية للمصابين، فيما أكدت النيابة العامة وفاة 8 أشخاص نتيجة الحادث.

وأوضحت الوزارة أن الحافلة التابعة لشركة “كونيكسيون” انحرفت عن مسارها، ما أسفر عن سقوطها في الواد، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية في الموقع بمشاركة جميع الفرق المختصة.

يأتي الحادث وسط حركة مكثفة للمركبات في فترة أعياد الميلاد، ما يزيد من خطورة الطرق في بعض المناطق الجبلية والريفية بولاية فيراكروز.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق سعودي قتل مصريًا في مكة المكرمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق جميل بن نزار بن جميل السراج، سعودي الجنسية، بعد إدانته بقتل محمد أحمد علي حامد، مصري الجنسية، بطريقة وحشية في مكة المكرمة.

وأوضح البيان أن الجاني قام باستدراج المجني عليه وضربه وتكبيله ووضعه حيًا في مركبته وتركه ينزف حتى وفاته، قبل مغادرة المكان.

وبعد القبض على الجاني والتحقيق معه، صدر الحكم القضائي بثبوت الجريمة، وأصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذه.

وأكدت وزارة الداخلية حرص المملكة على تحقيق الأمن والعدالة وتنفيذ أحكام الشريعة، محذرة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية على جبل كليمنجارو

أفادت هيئة الطيران المدني التنزانية، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم يوم الأربعاء في تحطم مروحية طراز “إيرباص آتش 125” بمخيم بارافو على جبل كليمنجارو، أثناء مهمة إنقاذ لإجلاء سائحين تشيكيين يعانيان من مشكلات صحية.

ضحايا الحادث:

سائحان تشيكيان

طيار من زيمبابوي

طبيب تنزاني

مرشد جبلي تنزاني

وأعلنت السلطات التنزانية فتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات وأسباب الحادث.

يذكر أن جبل كليمنجارو يُعد من أعلى جبال إفريقيا وأحد أبرز الوجهات السياحية لمتسلقي الجبال والسياح.

النيجر تمنع دخول المواطنين الأمريكيين ردًا على قيود التأشيرات الأمريكية

أفاد مصدر دبلوماسي نيجيري بأن النيجر قررت منع إصدار أي تأشيرة للمواطنين الأمريكيين ومنع دخولهم إلى أراضيها لأجل غير مسمى، ردًا على تصنيف الولايات المتحدة للنيجر ضمن الدول التي لم يعد مواطنوها يستفيدون من تأشيرات الدخول.

وأوضح المصدر أن القرار يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل ويعكس تأكيد النيجر لسيادتها الوطنية وتطور سياستها الدبلوماسية.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من القيود الأمريكية المفروضة على دخول مواطني عدة دول، شملت قيودًا كاملة وجزئية على التأشيرات لمواطني أكثر من 20 دولة، بينها بوركينا فاسو ومالي وجنوب السودان وسوريا، مع رفع بعض القيود عن دول أخرى مثل تركمانستان.

جريمة غامضة تهز ليختنشتاين بعد العثور على 4 قتلى من عائلة واحدة

عثرت السلطات في ليختنشتاين على أربعة قتلى من نفس العائلة في أماكن متفرقة، ما أثار صدمة في الإمارة الصغيرة التي تحدها سويسرا والنمسا وتتميز بانخفاض معدلات الجريمة.

وقال بيان الشرطة المحلية إن جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاماً عُثر عليها على الجانب السويسري من نهر الراين بالقرب من فادوز، فيما وُجد لاحقاً رجل يبلغ من العمر 73 عاماً وامرأتان تبلغان من العمر 68 و45 عاماً داخل شقة بالعاصمة، وأوضحت التحقيقات الأولية أن الضحايا هم والديه وأخته.

وأوضحت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب وملابسات هذه الجريمة الغامضة، مؤكدة أنها تتعامل مع الحادث بأعلى مستوى من الجدية لضمان كشف الملابسات المحيطة به.

وفاة لاعب بوروندي وسط المباراة بعد ابتلاعه “تميمة سحرية”

توفي إغيرانيزا إيمي جيريك، لاعب نادي “ليه غيبير دو لاك” في دوري الدرجة الثانية البوروندي، بعد أن سقط مغشيا عليه خلال المباراة السبت الماضي، ولقي حتفه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأعلن الاتحاد البوروندي لكرة القدم أن الحادث وقع خلال مواجهة ناديه مع “إل إل بي أماسيبيري نيفر غيف أب” على أرضية ملعب المركز الفني الوطني في نغاجار، معربا عن حزنه العميق وتعازيه لعائلة اللاعب وناديه وأسرة كرة القدم البوروندية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، ومنها “إذاعة إفريقيا العامة”، أن إغيرانيزا فقد وعيه نتيجة اختناق حاد بعد ابتلاعه لعملة معدنية كان يخفيها في فمه، في ممارسة تعرف في بعض الأوساط الإفريقية باسم “التمائم” أو “الحجاب”، المرتبطة بطقوس سحرية لضمان التوفيق أو الحماية.

وتعد هذه الممارسات محظورة تماما وفق لوائح كرة القدم البوروندية، شأنها شأن جميع الطقوس المرتبطة بـ”الفودو”.

وأثار الحادث جدلا وحزنا، خصوصا أن اللاعب كان قد نفى سابقا اللجوء لمثل هذه الممارسات، ونصح الشباب بالاعتماد على التدريب والصلاة فقط لتحقيق النجاح، قبل أن يصبح ضحية “التميمة” التي حاول إخفاءها.

وفاة مؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل نعمان بعد تلاوة الأذان على فراش المرض

توفي مؤذن المسجد النبوي الشريف، الشيخ فيصل نعمان، مساء يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بعد وعكة صحية ألمت به. ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ نعمان وهو يردد الأذان من على فراشه في المستشفى قبل وفاته، في مشهد مؤثر أثار استحسان وإعجاب رواد منصات التواصل.

وقال أحد النشطاء: “كان فضيلة الشيخ فيصل نعمان رحمه الله، وهو على سرير المرض، يرفع الأذان بصوت خافت، مشهد يختصر عمرًا طويلاً قضاه مع الأذان في المسجد النبوي الشريف. صوت فريد، سيبقى محفورًا في ذاكرة أهل المدينة، لم يكن نداء وقتٍ فحسب، بل طمأنينة وسكينة ورفقة عمر”.

ونقل الشيخ نعمان إلى أحد مستشفيات المدينة المنورة لتلقي العلاج، ووفقًا للفريق الطبي تحسنت حالته نسبيًا في البداية، لكنها سرعان ما تدهورت بشكل مفاجئ، ليعلن بعد ذلك عن وفاته رسميًا.

ويُعد الشيخ نعمان من أبرز الأصوات التي أدت الأذان في المسجد النبوي لسنوات طويلة، وهو امتداد تاريخي لعائلته التي عُرفت بخدمة الأذان ضمن الحرم النبوي لأكثر من قرن. وقد نعاه العديد من طلبة العلم والدعاة ورواد منصات التواصل الاجتماعي، معبرين عن تقديرهم لإسهاماته الدينية والروحية.

انفجار في منشأة صناعية بغرب ألمانيا يتسبب في حريق واسع دون إصابات

تسبب انفجار هائل ليلة عيد الميلاد في اندلاع حريق واسع النطاق في أحد المواقع الصناعية بمدينة شتاينهايم بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن 188 عنصرًا هرعوا إلى الموقع لمكافحة الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن سبب الحريق كان عطلاً فنياً، مؤكدًا عدم وجود دلائل على أن الحادث بفعل فاعل.

وبسبب كثافة الدخان وتعقيد الوضع نتيجة وجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير والمتفرع، تم استدعاء تعزيزات إضافية خلال الليل. وانتهت العملية بشكل أولي عند الساعة 8:40 صباحًا، قبل أن تضطر فرق الإطفاء للعودة مؤقتًا لإخماد بعض بقايا الجمر.