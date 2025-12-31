من الملاعب إلى الموضة.. نجوم الكرة يفرضون حضورهم!

تصدّر قائد نادي النصر السعودي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أكثر لاعبي كرة القدم وسامةً وجاذبيةً في عام 2025، وفق تصنيف نشره موقع تايمز أوف إنديا، في مؤشر جديد على حضوره العالمي الذي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

وجاء اختيار رونالدو في صدارة القائمة نتيجة حفاظه على لياقته البدنية ومظهره الأنيق رغم تقدمه في السن، مستندًا إلى أسلوب حياة صارم وانضباط يومي في التدريب والعناية الذاتية، ما عزز حضوره في عالم الموضة، ورسّخ مكانته كأحد أكثر الرياضيين تأثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي عالميًا.

وشهد التصنيف بروز نجم مانشستر سيتي اللاعب الإنجليزي جاك غريليش، الذي حظي بإشادة واسعة بسبب أسلوبه الأنيق وتسريحة شعره اللافتة، إلى جانب شخصيته الهادئة وذوقه العالي في اختيار الأزياء، ما جعله من أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي جذبًا لاهتمام الجماهير ووسائل الإعلام.

كما ضمت القائمة لاعب وسط ريال مدريد اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد، بفضل حضوره الواثق داخل وخارج الملعب، وأسلوبه البسيط والأنيق، الأمر الذي جعله واجهةً مفضلةً للعديد من العلامات التجارية في مجالات الموضة وأسلوب الحياة.

وشملت القائمة أيضًا اللاعب البرازيلي نيمار، المعروف بحضوره الاستعراضي وأناقته اللافتة، إلى جانب لاعب يوفنتوس اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بفضل ملامحه الهادئة وأسلوبه الكلاسيكي.

وضمت قائمة أوسم خمسة لاعبين في عام 2025:

اللاعب الإنجليزي جاك غريليش

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام

اللاعب البرازيلي نيمار

اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا

ويعكس هذا التصنيف التحول المتزايد في كرة القدم الحديثة، حيث لم تعد النجومية محصورة في الإنجازات الرياضية فقط، بل باتت تشمل الأناقة، والحضور الإعلامي، والتأثير الثقافي، والشعبية الرقمية، ما جعل لاعبي كرة القدم رموزًا عالمية تتجاوز شهرتهم حدود الملاعب.