من المواجهة إلى السخرية.. كيف تفاعل العرب مع حرب الصواريخ بين تل أبيب وطهران؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي العربية نشاطاً غير مسبوق، بعد تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، حيث تحولت الساحات الرقمية إلى مسرح لتنوع واسع من ردود الأفعال، تراوحت بين التأييد، الإدانة، التحليل السياسي، والسخرية، ما يعكس الانقسامات العميقة في الرؤى الإقليمية وتأثير الإعلام على صياغة الرأي العام.
فالمعركة لم تقتصر على ساحات القتال فقط، إذ تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسرح صراع نفسي ودعائي شديد الشدة، وفيما اعتبر أنصار إيران الهجوم الصاروخي الأخير رداً مشروعاً على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وصفوا العملية بأنها دفاع عن السيادة الوطنية، بالمقابل، دافع مؤيدو إسرائيل عن الضربات باعتبارها إجراءً وقائياً لحماية الأمن الإسرائيلي من التهديدات الإيرانية التي يرونها تمددًا للإرهاب في المنطقة.
لكن الغموض السياسي والقلق الدولي كانا حاضرين بقوة، حيث حذر محللون من احتمالية تطور المواجهة إلى حرب أوسع، قد تمتد لتشمل دولاً إقليمية وعالمية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة إلى دوامة عنف لا نهاية لها.
ورأى آخرون أن التصعيد الحالي قد يكون جزءاً من لعبة جيوسياسية معقدة، هدفها اختبار قدرات الطرفين قبل انطلاق مفاوضات سياسية محتملة.
على الجانب الاجتماعي، لم تخلو التفاعلات من نبرة ساخرة وسخرية حادة، استخدمها النشطاء للتعبير عن الإحباط والقلق، متخذين من الأحداث مادة للانتقاد اللاذع، ما يعكس حالة التشظي والتوتر النفسي التي يعيشها الشارع العربي في ظل هذه الأزمات المتكررة.
ووسط هذا الزخم، يبقى المدنيون في دول المنطقة الأكثر تضرراً، ينتظرون بفارغ الصبر أن تخمد نار الصراع، مع مخاوف متزايدة من تداعيات إنسانية وبيئية كارثية قد تترتب على أي تصعيد إضافي.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تستمر الدعوات الدولية للتهدئة والحوار، لكن الوقائع على الأرض تشير إلى أن المواجهات ستظل مستمرة على الأقل في المدى القريب، وسط ترقب دولي وإقليمي لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات، قد تعيد رسم خارطة الأمن والاستقرار في المنطقة.
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