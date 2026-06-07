من النفط إلى الصحة.. مشروع جديد يعزز «الخدمات الطبية»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تسليم موقع مشروع صيانة وتجهيز قسم النساء والولادة بمستشفى فسانو القروي في بلدية مزدة إلى الشركة المنفذة، إيذاناً ببدء أعمال الصيانة والتطوير الفعلية، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الصحية ورفع كفاءة المرافق الطبية في المنطقة.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، باشرت إدارة التنمية المستدامة إجراءات تسليم الموقع ضمن برنامج يستهدف تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي وتعزيز جاهزية المؤسسات الطبية لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها المؤسسة لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، عبر تطوير المرافق الطبية ورفع قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الصحية والطوارئ.

وتسعى المؤسسة من خلال هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للنساء والأمهات في المنطقة، عبر توفير بيئة صحية أكثر ملاءمة داخل قسم النساء والولادة، بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للسكان.

وأكدت المؤسسة أن المشروع يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التنموية والخدمية التي تنفذها في المناطق المجاورة للحقول والمنشآت النفطية، انطلاقاً من دورها في دعم التنمية المحلية والمساهمة في تحسين الخدمات الأساسية بالمجتمعات المحيطة بعملياتها التشغيلية.

كما يعكس المشروع توجه المؤسسة نحو تعزيز شراكتها مع البلديات والمؤسسات الخدمية، والعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.