من الهند إلى الإمارات.. أحداث وقرارات رسمت ملامح يوم حافل

تصدّرت تطورات صحية وسياسية وفنية واجتماعية مشهد اليوم، وسط تباين لافت بين أحداث مأساوية وقرارات تشريعية مثيرة للجدل وملفات فنية حافلة بالتفاعل، إذ هزّت الهند كارثة صحية أودت بحياة تسعة أشخاص وأصابت أكثر من 200 آخرين نتيجة تلوث مياه الشرب، بينما عاد الجدل السياسي إلى الواجهة بعد سخرية جورج كلوني من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بجنسيته الفرنسية، وعلى الساحة الفنية تصاعد الاهتمام بإنهاء فائق حسن الجدل حول انفصاله عن أصالة نصري بمبادرة رومانسية في السعودية، بالتزامن مع تطورات صادمة شملت العثور على جثة فيكتوريا جونز ابنة الممثل تومي لي جونز في فندق فاخر بسان فرانسيسكو، وقرار غادة عبد الرازق منع استخدام اسمها تجاريًا حتى استكمال حقوقها القانونية، إلى جانب موجة تفاعل واسعة أثارتها ياسمين عز بعد إعلان قائمة ممنوعات السنة الجديدة، فيما خطفت الإمارات الأنظار بقرارها خفض سن الرشد من 21 إلى 18 عامًا ضمن تحديث شامل للإطار القانوني للمعاملات المدنية.

الهند.. وفاة 9 أشخاص وإصابة أكثر من 200 نتيجة تلوث مياه الشرب في إندور

سجلت مدينة إندور في ولاية ماديا براديش الهندية وفاة 9 أشخاص، وإصابة أكثر من 200 آخرين نتيجة تلوث مياه الشرب.

وأوضح النائب كايلاش فيجايفارغيا أن عدد الوفيات وصل إلى تسع حالات، بينما أكد كبير المسؤولين الطبيين في إندور، مادهاف براساد هاساني، لوكالة رويترز، أن مياه الشرب في منطقة بهاجيراثبور تعرضت للتلوث نتيجة تسرب في شبكة المياه، مشيراً إلى أن الفحوصات الأولية أظهرت وجود بكتيريا داخل خط الأنابيب.

وأضاف هاساني أن العدد النهائي للوفيات لا يزال قيد التأكيد، وأن أكثر من 200 شخص من المنطقة نفسها يخضعون للعلاج في مستشفيات مختلفة بالمدينة، مشيراً إلى أن التقرير النهائي لتحليل عينة المياه لم يصدر بعد.

من جهته، قال المسؤول الإداري في المقاطعة، شرافان فيرما، إن السلطات سارعت إلى نشر فرق طبية لإجراء فحوصات ميدانية من منزل إلى آخر، وتوزيع أقراص الكلور على السكان للمساعدة في تنقية المياه. وأوضح أن فرق الطوارئ حددت نقطة تسرب واحدة يعتقد أنها تسببت في التلوث، وقد جرى إصلاحها، وتم فحص 8571 شخصاً، وسُجلت 338 حالة تعاني أعراضاً خفيفة.

وتعتبر مدينة إندور من أنظف المدن الهندية، حيث حصلت على هذا اللقب على مدى ثماني سنوات متتالية في التصنيفات الوطنية للنظافة.

جورج كلوني يسخر من انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول جنسيته الفرنسية

رد الممثل الأمريكي العالمي الحائز على جائزة الأوسكار جورج كلوني بسخرية على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصوله وزوجته المحامية أمل علم الدين على الجنسية الفرنسية، وقال مقتبسا شعار ترامب الشهير: “علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، مضيفا: “سنبدأ في نوفمبر” في إشارة إلى الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2026.

وجاء رد كلوني خلال مقابلة مع مجلة “هوليوود ريبورتر”، حيث أضاف: “أوافق تماما مع الرئيس الحالي. علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، مستخدما عبارة ترامب بسخرية ليعكس موقفه السياسي المعارض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سخِر من قرار كلوني وزوجته بالحصول على الجنسية الفرنسية، واصفًا إياهما عبر منصته “تروث سوشيال” بـ”أحد أسوأ المتنبئين السياسيين على الإطلاق”.

وكتب ترامب: “أخبار جيدة! جورج وأمل كلوني، أسوأ متنبئين سياسيين على مر العصور، أصبحا رسميا مواطنين فرنسيين — وهي دولة، للأسف، في قلب أزمة جنوح جنائي خطيرة ناتجة عن سياسات الهجرة الكارثية التي تشبه إلى حد كبير ما حدث في عهد جو بايدن النائم”.

ويأتي هذا الخلاف في سياق توتر العلاقات بين ترامب وكلوني، الذي سبق أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2024 إلى الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، لكنه عاد لاحقا ووصف موقفه بأنه “خطأ”.

يُذكر أن كلوني وزوجته وطفلاهما أصبحوا مواطنين فرنسيين رسميا في ديسمبر الماضي، بعد سنوات من الإقامة في ممتلكاتهم الواقعة جنوب فرنسا.

فائق حسن ينهي جدل انفصاله عن أصالة نصري بمفاجأة رومانسية في السعودية

أنهى الشاعر العراقي فائق حسن الجدل حول علاقته الزوجية بالفنانة أصالة نصري، مؤكداً استقرار زواجهما، من خلال مفاجأة مؤثرة أعدها لها أثناء حفل رأس السنة في مدينة العلا السعودية.

ووصل فائق حسن إلى الحفل دون علم أصالة، حاملاً باقة ورد، قبل صعودها إلى المسرح، وهو ما وثقه مقطع فيديو يظهر لحظة مفاجأتها واستلامها الورد، لتكتشف أن الزوج هو من جاء بنفسه لمشاركتها الاحتفال، بعد أن ظنت في البداية أنه أحد المعجبين.

وتزوجت أصالة نصري وفائق حسن عام 2021، ويحرصان على إبراز قوة علاقتهما رغم الشائعات المتكررة عن انفصالهما، وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري لافت.

العثور على جثة فيكتوريا جونز ابنة الممثل تومي لي جونز في فندق فاخر بسان فرانسيسكو

عثرت السلطات الأمريكية على جثة فيكتوريا جونز، ابنة الممثل الشهير تومي لي جونز، في إحدى غرف فندق فيرمونت الفاخر في سان فرانسيسكو، وذلك بعد استجابة فرق الإطفاء لبلاغ طبي عند الساعة 2:52 صباح الخميس، بمشاركة شرطة سان فرانسيسكو وفريق الطب الشرعي، ولا يزال سبب الوفاة مجهولاً حتى الآن.

وُلدت فيكتوريا كافكا جونز في 3 سبتمبر 1991، وهي ابنة جونز من زوجته الثانية كيمبرليا كلوغلي، ولديهما أيضاً ابن اسمه أوستن يبلغ من العمر 42 عاماً.

بدأت فيكتوريا مسيرتها الفنية عام 2002 بدور صغير في فيلم والدها “Men in Black II”، وشاركت لاحقاً في أعمال قليلة خلال طفولتها، منها حلقة في مسلسل “One Tree Hill” عام 2005، وفيلم “The Three Burials of Melquiades Estrada” الذي أخرجه والدها في نفس العام. ولم تظهر على الشاشة بعد ذلك سوى في أدوار محدودة، لكنها واصلت حضور مناسبات فنية مع والدها.

وفي عام 2017، رافقت والدها في العرض الأول لفيلمه “Just Getting Started” في هوليوود، كما حضرت معه حفل افتتاح مهرجان طوكيو السينمائي الدولي في أكتوبر من العام نفسه، حيث ترأس تومي لي جونز لجنة التحكيم الدولية، وكان قد أشاد سابقاً بموهبتها التمثيلية، مشيراً إلى أنها “ممثلة وتتحدث الإسبانية بطلاقة”.

الفنانة تمنع استخدام اسمها في التسويق حتى استكمال حقوقها القانونية

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن مقاضاتها للشركة المنتجة لمسلسل “عاليا” المقرر عرضه في رمضان 2026، بسبب عدم التزامها ببنود العقد وتكرار تأجيل التصوير دون مبرر، بحسب بيان مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، الذي يمثلها.

وأوضح البيان أن الشركة قامت بتسويق المسلسل وبيعه في مصر وخارجها قبل بدء التصوير، مما ضمن لها عوائد مالية دون تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو منح الفنانة حقوقها المالية المستحقة.

وأكدت غادة عبد الرازق أنها لن تسمح باستخدام اسمها في أي نشاط تجاري أو تسويقي مرتبط بالمسلسل قبل استكمال التصوير والتسوية القانونية، مشددة على أن علاقتها بالشركة معطلة حتى تنفيذ جميع حقوقها بالكامل.

وكلّف مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش الجهات الرسمية لمنع إصدار تصاريح العمل الخاصة بالمسلسل لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وضمان حقوق الفنانة الأدبية والمادية.

وكان الكاتب أيمن سلامة قد أعلن قبل أيام عن استئناف تصوير المسلسل بعد توقف مؤقت، بدءًا من 27 ديسمبر، في محاولة للحاق بعرضه خلال موسم رمضان 2026.

ويضم مسلسل “عاليا” نخبة من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، محمد رياض، وصبري فواز، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، فيما تشير التوقعات إلى أن المنتج إسلام المرسي قد يجري تعديلات على فريق العمل بعد انسحاب بعض المشاركين قبل استكمال تصوير المشاهد المتبقية.

ياسمين عز تصدم الجمهور بقائمة “ممنوعات السنة الجديدة” وتطالب بترك مساحة للرجل

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن “ممنوعات السنة الجديدة”، خلال ظهورها في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقالت عز إن عام 2026 يجب أن يشهد تغييرا جذرياً في مفاهيم التعامل داخل العلاقات الزوجية، مؤكدة أنه “مافيش حاجة اسمها راجل خاين”، ومقترحة استبدال المصطلح بمفهوم “متعدد العلاقات النسائية”، مشبهة الأمر بأنظمة الموارد البشرية “HR”.

وأضافت أن من بين الممنوعات في العام الجديد أن تطلب الزوجة من زوجها التحمل، مشددة على أنه “مافيش حاجة اسمها تقولي لجوزك استحملني.. انتي مش حامل يا مدام”، داعية إلى التوقف عن هذا النوع من الطلبات.

كما أكدت على ضرورة إعادة تنظيم التواصل الهاتفي بين الزوجين، قائلة: “لما تتصلي بجوزك مافيش حاجة اسمها انت فين، ولا جاي إمتى، ولا ما بتردش ليه.. لغوا الأسئلة دي من السنة اللي فاتت”، مشيرة إلى أهمية عدم الاتصال بالأزواج أثناء جلوسهم مع أصدقائهم أو أثناء مشاهدة المباريات.

ودعت عز إلى ترك مساحة شخصية للرجل، موضحة: “جربي السنادي تسيبيه ينبسط، سيبيه براحته”، مضيفة: “ليه تضيقي إنه مبسوط من غيرك؟ ما يمكن هو مبسوط علشان من غيرك”.

الإمارات تخفض سن الرشد من 21 إلى 18 عاماً وتحدث الإطار القانوني للمعاملات المدنية

أعلنت الإمارات عن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 سنة، بهدف إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل يغير طريقة تنظيم المعاملات المدنية، ويواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”.

وأوضحت الوكالة أن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية، وهو جزء من المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، ويعتمد نهجاً عملياً يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة الصادرة مؤخراً.

ويتيح القانون للقضاة توسيع نطاق الاجتهاد القضائي، ومنحهم مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي. ويجوز للقاضي في حالة عدم وجود حكم تنظيمي محدد، أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة ويختار الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة لكل حالة، دون التقيد بمذهب معين.

وأكدت الوكالة أن القانون الجديد يعزز دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة، ويضمن سريان أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة لتنظيم مسائل مجهول النسب والمفقود والغائب.

السفارة السعودية في موسكو: اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع روسيا لم تدخل حيز التنفيذ بعد

أعلنت السفارة السعودية في موسكو أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين المملكة وروسيا لم تدخل حيز التنفيذ بعد، مشيرة إلى أن العمل مستمر لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسريانها.

وأوضحت السفارة عبر منصة “إكس” أنه إلحاقاً للإعلان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية في 1 ديسمبر 2025 بشأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، تود السفارة إعلام المواطنين الراغبين في زيارة روسيا بأن الاتفاقية ما زالت غير سارية المفعول حتى تاريخه.

وأضافت السفارة أن الجانبين لا يزالان في طور استكمال الإجراءات وفق الأطر المعتمدة بينهما، مؤكدة حرصها على إبقاء المواطنين على اطلاع دائم بأي تطورات، وأنها ستعلن موعد بدء سريان الاتفاقية فور اعتماده من الجهات المختصة في البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية وُقعت في أوائل ديسمبر 2025 على هامش منتدى الأعمال الروسي السعودي في الرياض، وهي تهدف إلى إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول أراضي البلدين، وتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي بينهما.