من الهند إلى هوليوود.. انتحار طفل ووفاة أسطورة وأحكام تهزّ العالم

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الحوادث الصادمة والمتنوعة حول العالم، بدأت بوقائع مأساوية راح ضحيتها أبرياء، وتوزعت بين انتحار طفل في الهند، ووفاة مسنة في إيطاليا نتيجة محاولة انتحار فاشلة لرجل سبعيني، ورحيل أحد أساطير هوليوود، النجم الأميركي الشهير روبرت ريدفورد عن عمر ناهز 89 عامًا، وفي قارة أفريقيا، أصدرت محكمة زامبية أحكامًا بالأشغال الشاقة ضد رجلين خططا لقتل رئيس البلاد باستخدام السحر، فيما وجهت القضاء المصري ضربة قوية لشبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين، بأحكام مؤبدة شملت رجالاً ونساءً، أما في الأردن، فقد أحالت نقابة الصحفيين 95 شخصًا إلى النائب العام بتهم انتحال صفة صحفي، في خطوة لحماية المهنة واستعادة الثقة بها.

صبي هندي يقتل نفسه بعد خسارة والده 14 لاك روبية في لعبة على الإنترنت

أقدم صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة موهانلالغانغ بمدينة لاكناو، عاصمة وأكبر مدينة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، على الانتحار شنقًا بعد خسارة 14 لاك روبية (ما يعادل 1.4 مليون روبية) من حساب والده المصرفي في لعبة على الإنترنت، حسبما أفادت الشرطة الثلاثاء.

ونقلت وكالة “برس ترست أوف إنديا” عن دي كيه سينغ، الضابط بقسم شرطة موهانلالغانغ، أن الفتى، وهو طالب في الصف السادس، لجأ إلى الانتحار بدافع الخوف بعد أن علم من والده أن حسابه أصبح صفراً.

وأوضحت الشرطة أن والد الفتى عاد إلى المنزل بعد تقديم شكوى لدى مدير البنك وروى ما حدث لعائلته، ما دفع الصبي للذهاب إلى غرفته فوق سطح المنزل بحجة المذاكرة، ثم قام بشنق نفسه.

واكتشفت الأسرة الحادث عندما ذهبت أخته إلى غرفته في المساء، وأسرع باقي أفراد العائلة إلى الغرفة عند سماع صرخاتها، وأخذوا الصبي إلى مركز الصحة المجتمعية، حيث أعلن الأطباء وفاته.

رجل سبعيني ينجو من محاولة انتحار بعد سقوطه على ثمانينية في ميلانو

نجا رجل يبلغ من العمر 70 عامًا في مدينة ميلانو الإيطالية من محاولة انتحار، بعد أن قفز من الطابق الرابع لمنزله وسقط على امرأة تبلغ من العمر 83 عامًا، ما أسفر عن وفاتها على الفور، وفق صحيفة “كورييري ديلا سيرا”.

وكانت الشرطة المحلية قد اعتقدت في البداية أن الرجل والمرأة حاولا الانتحار معًا، لكن التحقيقات أكدت أنهما لم يكونا على معرفة سابقة.

ويُشتبه في أن الرجل ارتكب جريمة قتل غير عمد نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

محكمة في زامبيا تسجن رجلين عامين بالأشغال الشاقة لمحاولتهما استخدام السحر لقتل الرئيس

قضت محكمة في العاصمة الزامبية لوساكا، بسجن رجلين لمدة عامين مع الأشغال الشاقة بعد إدانتهما بمحاولة استخدام السحر لقتل رئيس البلاد هاكايندي هيشيليما.

وألقت السلطات القبض على المواطن الموزمبيقي جاستن مابوليسي كاندوندي، وزعيم محلي يدعى ليونارد فيري في ديسمبر الماضي، وبحوزتهما تعويذات بينها حرباء حية.

وقالت الشرطة إنهما خططا لاستخدام هذه التعويذات لإيذاء الرئيس، ووجّهت إليهما تهمة ادعاء معرفة السحر وحيازة أدوات سحرية.

وأكد القاضي فاين مايامبو أن “الدافع وراء الجريمة كان قتل رئيس الدولة”، مشدداً على أن المتهمين لم يكونا عدوين للرئيس فحسب، بل “لجميع الزامبيين”، ليصدر حكماً بسجنهما 24 شهراً مع الأشغال الشاقة بدءاً من تاريخ اعتقالهما.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين تصرفا بتحريض وتمويل من شقيق النائب المعارض إيمانويل “جاي جاي” باندا، الذي يواجه بدوره محاكمة بتهم تتعلق بالسرقة ومحاولة القتل والهروب من السجن.

القضاء المصري يصدر أحكاماً مؤبدة ضد شبكة تهريب المهاجرين

وجه القضاء المصري ضربة موجعة لشبكات التهريب غير الشرعي، بعدما حكمت محكمة جنايات طوخ بالسجن المؤبد على 6 متهمين بينهم 4 سيدات، لتورطهم في إدارة جماعة إجرامية منظمة متخصصة في إيواء وتهريب المهاجرين.

وأثبتت المحكمة تورط المتهمين في تعريض حياة المهاجرين للخطر مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبر الطرق الصحراوية الوعرة في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون المصري وقوانين مكافحة الجريمة المنظمة الدولية.

القضية رقم 15930 لسنة 2024 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 3904 لسنة 2024 كلي شمال بنها، كشفت أن الشبكة ضمت متهمين هاربين مثل “عامر م.م.ح” و”أحمد أ.ا.ع” وآخرين، قاموا بتهريب مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقية جنوب الصحراء، وإيواؤهم في أماكن سرية قبل نقلهم نحو أوروبا.

وقالت التحقيقات إن أجهزة الأمن في القليوبية تمكنت من ضبط الشبكة بعد إحباط محاولة تهريب جماعية، واعترف المتهمون بتلقي مكافآت تصل إلى آلاف الدولارات لكل عملية، معرضين المهاجرين لمخاطر جسيمة مثل الجفاف والاعتداءات.

الأردن يحيل 95 منتحل صفة صحفي إلى النائب العام ضمن حملة لحماية المهنة

أحالت نقابة الصحفيين الأردنيين قائمة جديدة تضم 95 شخصاً إلى النائب العام بتهمة انتحال صفة صحفي وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص قانوني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة تقودها النقابة لمكافحة المخالفات الإعلامية وضمان احترام المهنة، وفق ما أعلنه نقيب الصحفيين طارق المومني، الذي شدد على أن النقابة “لن تتهاون” في التصدي لمثل هذه التجاوزات التي تضر بسمعة الإعلام الأردني وثقة الجمهور.

وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن عمر 89 عامًا أثناء نومه في يوتا

توفي النجم الأميركي الكبير روبرت ريدفورد، أحد أبرز وجوه السينما الأميركية على مدى أكثر من ستة عقود، صباح الثلاثاء عن عمر ناهز 89 عامًا، أثناء نومه في منطقة جبلية قرب بروفو في ولاية يوتا، بحسب بيان صادر عن سيندي بيرغر، الرئيسة التنفيذية لشركة “روجرز آند كوان بي إم كيه”. ولم يُكشف عن سبب الوفاة.

وجسّد ريدفورد بجاذبيته وحضوره الآسر جوانب مشرقة من شخصية الأميركيين، فكان فنانًا ملتزمًا، ناشطًا بيئيًا، ومدافعًا عن القضايا الإنسانية، كما ساهم في إبراز السينما المستقلة عبر تأسيس مهرجان سندانس.

وبدأ مشواره الفني بنجاح كبير في فيلم “Butch Cassidy and the Sundance Kid” عام 1969 إلى جانب بول نيومان، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى الإخراج ويحصد جائزة الأوسكار عن مجمل أعماله في 2002.

وشارك في أفلام أصبحت من كلاسيكيات هوليوود، مثل:

Jeremiah Johnson (1972)

All the President’s Men (1976)

Out of Africa (1985)

The Great Gatsby (1974)

Three Days of the Condor (1975)

وكان ريدفورد، واسمه الكامل تشارلز روبرت ريدفورد الابن، ناشطًا سياسيًا معروفًا بدعمه للديمقراطيين ودفاعه عن قبائل السكان الأصليين. وقد شكلت مسيرته الفنية إرثًا لا يُنسى في ذاكرة السينما العالمية.