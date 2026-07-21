من الهواتف إلى الساعات.. أحدث ابتكارات «أوبو وسامسونغ» في الأسواق

تشهد سوق الأجهزة الذكية منافسة جديدة مع استعداد شركة Oppo لطرح هاتفها الجديد K15، بالتزامن مع كشف شركة سامسونغ عن ساعتها الذكية Galaxy Watch9، في خطوة تعكس استمرار الشركات الكبرى في تطوير منتجات تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة.

وبحسب موقع “gsmarena”، يأتي هاتف Oppo K15 بهيكل مصمم لمقاومة الماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، كما زُوّد بمروحة تبريد صغيرة مثبتة على الجهة الخلفية، بهدف تحسين تبريد المعالج والحفاظ على استقرار الأداء أثناء الاستخدام الطويل، خصوصًا خلال تشغيل الألعاب أو التطبيقات التي تتطلب قدرات عالية.

ويحمل الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.59 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1256×2760 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تقارب 460 بيكسل لكل بوصة، إضافة إلى حماية بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل Oppo K15 بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهات ColorOS 16، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7360 Super، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما زُوّد بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وماسح بصمات مدمجًا في الشاشة، إضافة إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

ويعتمد الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 8000 ميلي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 80 واط، إلى جانب إمكانية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 44 واط.

وفي الجانب الآخر، كشفت شركة سامسونغ عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch9، التي صممتها لتقديم أداء متطور مع مجموعة واسعة من المزايا الصحية والذكية.

وحصلت الساعة على هيكل مصنوع من الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المتين، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، إضافة إلى مقاومة الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

وتأتي Galaxy Watch9 بشاشة Super AMOLED بقياس 1.47 بوصة، بدقة 480×480 بيكسل، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مع حماية بطبقة من الزجاج الكريستالي.

وتعمل الساعة بنظام Android Wear OS 6 مع واجهات One UI Watch 9، وتعتمد على معالج Snapdragon SW6100 Wear Elite المصمم بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 32 غيغابايت.

وزودت سامسونغ الساعة بشريحة eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، إضافة إلى مكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات، وتطبيقات للتحكم بالموسيقى.

كما تدعم الساعة مجموعة من المستشعرات الصحية، بينها قياس نبض القلب، وضغط الدم، ونسبة الأكسجين في الدم، إضافة إلى أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، ومستشعر لقياس درجة حرارة الجلد.

وتدعم Galaxy Watch9 تقنية Bluetooth 6.0، وتحتوي على بطارية بسعة 445 ميلي أمبير، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط.