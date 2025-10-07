من الوفيات إلى الحوادث الأمنية والاحتجاجات العنيفة

في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تقلبات سياسية واجتماعية عميقة، تبرز مجموعة من الحوادث التي تحمل في طياتها مآسي، احتجاجات، وأزمات، ففي مصر، فقدت الأمة الإسلامية أحد أعمدتها العلمية، حيث رحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء وأحد أبرز مفكري الأزهر، وفي ألمانيا، تتعرض رئيسة بلدية مدينة هيدريكه، إيريس شالتسر، لعدة طعنات داخل منزلها، أما في الكونغو الوسطى، فقد تحولت جلسة الجمعية الإقليمية إلى ساحة قتال، مما أسفر عن إصابات خطيرة، على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلب مغني الراب ديدي للعفو الرئاسي بعد صدور حكم قضائي بحقه، فيما تواجه جورجيا محاولة انقلابية على خلفية احتجاجات عنيفة أثناء الانتخابات المحلية، كما شهدت ولاية كاليفورنيا حادث تحطم مروحية طبية، بينما تعرضت بريطانيا لحادث اختراق أمني في ثكنة عسكرية بريطانية سرق خلالها الوقود.

الأمن الألماني: رئيسة بلدية تتعرض لطعنات خطيرة داخل منزلها

أفادت السلطات الأمنية الألمانية بالعثور على رئيسة بلدية مدينة هيدريكه غربي ألمانيا، إيريس شالتسر، وهي مصابة بجروح خطيرة تهدد حياتها داخل مسكنها.

وبحسب المصادر، تعرضت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لعدة طعنات بسكين، مما جعل حالتها الصحية حرجة للغاية.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن عملية أمنية واسعة النطاق قد انطلقت في المدينة لمتابعة التحقيقات، ولكن لم تكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث.

الجدير بالذكر أن السياسية البالغة من العمر 57 عامًا كانت قد فازت في جولة الإعادة قبل نحو عشرة أيام بمنصب رئيسة بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22,500 نسمة، والواقعة في منطقة الرور الألمانية. حصلت شالتسر على 52.2% من الأصوات في الانتخابات، ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن إيريس شالتسر هي محامية متزوجة وأم لطفلين في سن المراهقة.

فوضى وعراك بالأيدي خلال جلسة الجمعية الإقليمية في الكونغو الوسطى

تحولت جلسة عامة للجمعية الإقليمية في مقاطعة الكونغو الوسطى، كانت مخصصة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قيادة الجمعية، إلى فوضى واشتباكات بالأيدي بين النواب قبل انطلاقها، حسب وسائل إعلام محلية.

وشهدت القاعة حالة من الفوضى العارمة، حيث تبادل النواب الضرب وكسر الطاولات والكراسي، ما أسفر عن إصابة شخصين وتضرر عدد من النوافذ والمعدات داخل القاعة. ووصف الإعلام المحلي ما حدث بأنه “مظاهرة للعضلة ذات الرأسين” في إشارة إلى حدة العراك.

واضطرت قوات الأمن للتدخل لفض الاشتباك، ما أدى إلى إلغاء الجلسة بشكل نهائي. ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من قيادة الجمعية حول أسباب العنف أو الإجراءات التي ستتخذ بحق المتورطين.

مصر تودع أحمد عمر هاشم كبير علماء الأزهر بعد مسيرة علمية حافلة

توفي صباح الثلاثاء الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنته صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث نُعي بكلمات مؤثرة تمنى فيها أهله وأحباؤه “أن يبدله الله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وأن يجعل الجنة مثواه”.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف، ثم تشييع الجثمان إلى مدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.

ولد الدكتور هاشم في 6 فبراير 1941، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، وحصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عين معيداً في قسم الحديث، ونال درجة الماجستير في علوم الحديث عام 1969، قبل أن يحصل على الدكتوراه في التخصص نفسه. أصبح أستاذاً لعلوم الحديث عام 1983، وعين عميداً لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، ثم تقلد منصب رئيس جامعة الأزهر عام 1995.

وشغل الدكتور هاشم عدة مناصب علمية وإدارية، منها عضوية مجلس الشعب بتعيين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعضوية المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، ومجلس الشورى بالتعيين، إضافة إلى عضويته في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري.

رحيل الدكتور أحمد عمر هاشم يشكل خسارة كبيرة للمشهد العلمي والديني في مصر والعالم الإسلامي.

ترامب يعلن طلب مغني الراب ديدي للعفو الرئاسي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مغني الراب الشهير شون كومبس المعروف بـ”ديدي” قد طلب العفو الرئاسي، بعد صدور حكم بسجنه 50 شهراً وغرامة قدرها 500 ألف دولار بتهمة نقل نساء لأغراض الدعارة.

وفي أغسطس الماضي، أوضحت محامية ديدي، نيكول ويستمورلاند، أن فريق الموسيقي تواصل مع إدارة ترامب لمناقشة احتمال العفو. وقال ترامب للصحفيين: “طلب مني كثير من الناس العفو، وكان ديدي من بينهم”.

وكانت محكمة في نيويورك قد حكمت على كومبس بالسجن 50 شهراً بعد إدانته بتهمتين تتعلقان بنقل النساء لأغراض الدعارة، فيما برأته هيئة المحلفين من تهم أكثر خطورة مثل الاتجار بالجنس، وقد طلب الادعاء السجن لأكثر من 11 عاماً، بينما طلب الدفاع 14 شهراً.

ويواجه ديدي منذ سبتمبر 2024 عدة دعاوى قضائية تتهمه بالاغتصاب والتحرش والاعتداء والاحتجاز غير المشروع، بين عامي 2000 و2022 في نيويورك ولوس أنجلوس ولاس فيغاس خلال حفلاته الشهيرة، لكنه ينفي هذه التهم.

الداخلية الجورجية: اعتقال 13 شخصًا بتهمة محاولة الانقلاب

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية عن اعتقال 13 شخصًا يشتبه في ضلوعهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الاضطرابات التي اندلعت يوم الانتخابات المحلية في الرابع من أكتوبر.

وقال نائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه إن التحقيق يشمل تهم محاولة الإطاحة بالحكومة، والمشاركة في أعمال عنف جماعية، ومحاولة تغيير النظام الدستوري، مضيفًا أنه تم تحديد هوية 15 شخصًا شاركوا في أعمال الشغب وتم اعتقال 13 منهم.

وجرت الانتخابات المحلية في 64 بلدية ومنطقة، وفاز الحزب الحاكم “الحلم الجورجي” بجميع البلديات، حيث حصل مرشح الحزب لرئاسة بلدية تبليسي كاخا كالادزه على 71.58% من الأصوات.

وشهدت العاصمة تبليسي احتجاجات شملت رشق مبنى مقر إقامة الرئيس بالحجارة والزجاجات، وأسفرت عن إصابة ستة متظاهرين و25 من عناصر إنفاذ القانون.

3 جرحى في تحطم مروحية طبية بكاليفورنيا

تحطمت مروحية طبية طارئة، الاثنين، على الطريق السريع 50 في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما لم يكن هناك أي مريض على متنها.

وأفاد كيفن مكارثي، عمدة ساكرامنتو، بأن الناجين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد سقوط الطائرة على الجانب الشرقي للطريق السريع.

وأوضحت شركة REACH المشغلة للمروحية أنها تعمل على تحديد تفاصيل الحادث وحالة الطاقم، الذي نُقل جميع أفراده إلى مستشفيات المنطقة، مؤكدة أن طائراتها تقدم خدمات طبية عاجلة للمرضى في غرب الولايات المتحدة.

وتجري السلطات تحقيقاً لتحديد سبب الحادث.

سرقة وقود في ثكنة عسكرية بريطانية بعد اختراق سياجها الأمني



تحقق الشرطة العسكرية البريطانية وشرطة ويلتشير في حادث سرقة للوقود من ثكنة “لاركهيل” العسكرية الواقعة في سهل سالزبري، والحادث وقع يوم السبت الماضي عندما اقتحم لصوص السياج السلكي للثكنة وسحبوا كمية من الوقود من صهريج مدني داخل الموقع.

وفقًا للجيش البريطاني، لم يسجل أي ضرر مادي آخر أو سرقة معدات عسكرية. ومع ذلك، تم بدء التحقيق في الحادث بالتعاون بين الشرطة العسكرية وشرطة ويلتشير.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا الخرق الأمني لم يؤثر على العمليات التشغيلية داخل الثكنة، مشددة على أن الأمن في المواقع العسكرية يعد أولوية قصوى.

يأتي هذا الحادث بعد اختراق أمني مشابه في يونيو 2025 عندما قام متظاهرون باقتحام قاعدة سلاح الجو الملكي “بريز نورتون” في أوكسفوردشير، وعبثوا بطائرات عسكرية.

ووسط تصاعد القلق بشأن الأمن في القواعد العسكرية، طالب السياسيون بضرورة مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

من جهته، دعا النائب جيمس ماكليري، المتحدث باسم الدفاع في حزب الديمقراطيين الليبراليين، إلى إجراء مراجعة شاملة لمراجعة إجراءات الأمن في القواعد العسكرية البريطانية.