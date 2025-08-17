من اليابان إلى الجزائر.. الزلازل والهزات تصدح في عدة قارات

شهدت مناطق متعددة حول العالم سلسلة من الهزات الأرضية خلال الأيام الماضية، من اليابان وروسيا إلى إندونيسيا والجزائر، لتذكّر سكان الكوكب بقوة الطبيعة وتقلباتها المفاجئة، من زلزال بقوة 5.6 درجات قبالة سواحل جزيرة كيوشو اليابانية، مرورًا بهزة بلغت 6 درجات في وسط جزيرة سولاويزي الإندونيسية التي أودت بإصابة العشرات، وصولاً إلى هزات بلغت 5.3 درجات في سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وهزة أخف بلغت 3.2 درجات في مدينة الأغواط الجزائرية، تباينت الأضرار والتهديدات، لكن كل هذه الأحداث تضع أمام العالم أهمية متابعة النشاط الزلزالي واتخاذ إجراءات الحماية.

زلزال بقوة 5.6 يضرب سواحل اليابان دون تسجيل إصابات

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجات قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو اليابانية، وبؤرة الهزة على عمق 26.7 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتعد هذه الهزة جزءًا من سلسلة نشاطات زلزالية شهدتها اليابان خلال الأشهر الماضية، إذ ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات السواحل القريبة من مجموعة جزر ريوكيو في مطلع مارس، بينما سجلت منتصف يناير هزة بلغت قوتها 6.6 درجات وأصدرت السلطات تحذيراً من احتمال وقوع تسونامي.

إصابة 29 شخصاً جراء زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، صباح الأحد، منطقة وسط جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، ما أسفر عن إصابة 29 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان في حالة حرجة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث عبد المهاري.

ووقع الزلزال في مدينة بوسو عند الساعة 5:38 صباحاً بالتوقيت المحلي (21:38 بتوقيت غرينتش السبت)، بمركز يبلغ عمقه 10 كيلومترات. وأسفر عن سقوط حطام دار عبادة متضرر على عدد من المصابين، ونجم عنه أضرار في كنيسة بقرية ماساني. ولم يتم بعد تحديد عدد النازحين من المنطقة.

كما شعر سكان المناطق المجاورة بهزات ارتدادية، خاصة في سيجي وبوسو بيسيسير، حيث استمرت الهزات لفترات متفاوتة دفعت السكان للخروج من منازلهم. وأكدت السلطات عدم وجود خطر حدوث تسونامي، وحثت السكان على توخي الحذر والابتعاد عن المباني المتضررة.

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رصد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية زلزالاً بقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

وأوضحت الخدمة في منشور على “تلغرام” أن مركز الزلزال كان على بعد 469 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، فيما بلغت عمق البؤرة 28.6 كيلومتراً.

ويأتي هذا الزلزال بعد نحو أسبوعين من هزة قوية ضربت شبه الجزيرة يوم 30 يوليو الماضي بلغت قوتها 8.8 درجات، وهي الأقوى منذ عام 1952، وأسفرت عن موجة من الهزات الارتدادية المستمرة يومياً، بلغت قوة بعضها 6.5 درجات بمقياس ريختر.

هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب مدينة الأغواط جنوب الجزائر

سجلت مدينة الأغواط الجزائرية، مساء السبت، هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المركز، في بيان مقتضب، أن مركز الهزة تم تحديده على بُعد 17 كيلومترًا جنوب شرق بلدة قلتة سيدي ساعد، الواقعة في ولاية الأغواط، التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر.

ولم تُسجل أي خسائر مادية أو بشرية جراء هذه الهزة، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.