من اليابان إلى فرنسا.. وفيات وصراعات وحوادث تهزّ العالم

سجلت الساعات الماضية موجة من الحوادث الصادمة حول العالم، بدأت بوفاة ملاكمين يابانيين وأحداث مميتة في مصر وكذلك العراق بسبب تسرب غاز خطير أصاب العشرات، في تشاد، صدرت أحكام بالسجن بحق زعيم معارض، فيما قتلت الجزائر 4 مسلحين على حدودها، الولايات المتحدة شهدت إطلاق نار واعتقال جندي بتهمة التجسس، وفرنسا فرضت حجر صحي إثر حريق ضخم بمصنع، تركيا تعرضت لحادث اصطدام سفن، وإيران تواجه أزمة مياه حادة، وباكستان اهتزت بانفجار استهدف قطاراً، ومصر شهدت حريقاً ضخماً، بينما نفذت السعودية حكم إعدام أثار جدلاً.

تمثيلية تتحول إلى جريمة قتل في قنا بعد إطلاق نار قاتل خلال اتفاق مسبق

تحولت تمثيلية كانت متفقاً عليها بين شابين في قرية زليتن بمحافظة قنا، إلى جريمة قتل حقيقية بعد أن أطلق أحدهما النار على صديقه فأرداه قتيلاً في الحال.

وبدأت الواقعة بخلاف بين شاب وأحد أقاربه حول قطعة أرض، ما دفعه للتخطيط مع صديقه لإصابة نفسه إصابة طفيفة بطلق ناري لتلفيق التهمة لقريبه. لكن الإصابة كانت في منطقة حساسة أدت إلى وفاته فوراً، رغم محاولات الإسعاف والأطباء لإنقاذه.

وأكد مصدر أمني في مديرية أمن قنا أن المتهم أطلق النار بناءً على اتفاق مسبق مع القتيل، وكان الهدف إلحاق الضرر بقريب القتيل عبر تلفيق التهمة، لكنه لم يتوقع أن تنتهي المسرحية بمأساة حقيقية. المتهم محتجز حالياً ويخضع للتحقيقات القضائية، فيما تم نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

اليابان تشهد وفاة ملاكمين شابين في حادثة غير مسبوقة خلال بطولة واحدة

أعلن منظمو بطولة ملاكمة في العاصمة اليابانية طوكيو عن وفاة الملاكمين شيغيتوشي كوتاري وهيروماسا أوراكاوا، وكلاهما يبلغ 28 عامًا، متأثرين بإصابات خطيرة في الدماغ تعرضا لها في نزالات مختلفة ضمن الحدث ذاته الذي أقيم في قاعة كوراكوان في 2 أغسطس الجاري.

كوتاري، الذي أنهى نزاله بالتعادل بعد 12 جولة، فقد وعيه لاحقًا ونقل إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية عاجلة في الدماغ، لكنه فارق الحياة مساء 8 أغسطس، أما أوراكاوا، فتدهورت حالته الصحية بعد إيقاف نزاله في الجولة الثامنة، وخضع لعملية مماثلة قبل أن يعلن عن وفاته.

المنظمة العالمية للملاكمة (WBO) نعت الملاكمين وقدمت تعازيها لعائلتيهما ومجتمع الملاكمة الياباني، فيما وصف اتحاد الملاكمة في اليابان الحادثة بأنها الأولى من نوعها في البلاد، حيث يخضع ملاكمان لعمليات جراحية في الجمجمة إثر إصابات من نفس البطولة.

بعد إصابة 20 شخصًا بحالات اختناق.. السلطات العراقية تسيطر على تسرب غاز الكلور في كربلاء

أعلن محافظ كربلاء ناصيف جاسم الخطابي، الأحد، السيطرة على حادث تسرب غاز الكلور بين محافظتي كربلاء والنجف وسط العراق، والذي تسبب في إصابة 20 شخصًا بحالات اختناق.

وقال الخطابي إن فرق الدفاع المدني والإسعاف تدخلت بسرعة للسيطرة على التسرب، مشيدًا بـ”سرعة الاستجابة” التي حالت دون وقوع إصابات حرجة أو وفيات بين المصابين.

وقع الحادث مساء السبت 9 أغسطس على طريق كربلاء-النجف قرب عمود 1194، حيث أدى تسرب الغاز إلى إصابة عشرات الزوار بحالات اختناق، تم نقلهم إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج. كما باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء المنطقة والسيطرة على مصدر التسرب.

وأكدت الشرطة العراقية واللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية أن جميع المحاور أصبحت آمنة بعد السيطرة على التسرب، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤثر على مشاريع المياه أو محطات التعبئة.

وأثارت الحادثة قلق الزوار، إلا أن الإجراءات السريعة للجهات المختصة حدت من الأضرار الصحية، فيما يُعتقد أن التسرب جاء من أحد مشاريع مجاري كربلاء الموحد أو محطة مياه على طريق كربلاء-النجف.

إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة في إطلاق نار عشوائي بمدينة بالتيمور الأمريكية

أصيب ستة أشخاص بجروح، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات ورجل حالته حرجة، جراء إطلاق نار عشوائي وقع مساء السبت في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، بحسب ما أفادت به قناة CBS News.

وأوضح رئيس شرطة بالتيمور، ريتشارد وورلي، أن الحادث وقع في منطقة بارك هايتس، مؤكدًا أن الطفلة أصيبت في ذراعها وأن إصابتها لا تُعد خطيرة، في حين يرقد أحد المصابين في حالة حرجة داخل المستشفى.

وأشار وورلي إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا واسعًا في الحادث، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية مطلق النار أو الدافع وراء الهجوم.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث تشهد البلاد بشكل شبه يومي إطلاقات نار فردية وجماعية. ففي حادث منفصل، شهدت منطقة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، يوم السبت، إطلاق نار أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

فرنسا.. حريق في مصنع لإنتاج الكلور مصنف “سيفيزو” يفرض حجراً مؤقتاً على السكان

اندلع صباح الأحد حريق في مصنع “هيدرابرو” بمدينة ليدينون شرق مقاطعة غارد بمنطقة أوكسيتاني جنوب فرنسا، والمصنف ضمن فئة “سيفيزو” الخاصة بالمنشآت عالية الخطورة التي تتعامل مع مواد كيميائية خطرة، ما استدعى فرض حجر مؤقت على السكان في محيط 825 متراً من الموقع.

فئة “سيفيزو” تعتمد على توجيه أوروبي يهدف لمنع الحوادث الكبرى وحماية الصحة العامة والبيئة عبر إجراءات وقائية صارمة للمنشآت التي تخزن أو تعالج كميات كبيرة من المواد الخطرة.

وفق وسائل إعلام فرنسية، رُصد انبعاث دخان كثيف قرابة الساعة 9:30 صباحاً، فيما أوصت السلطات السكان بإغلاق الأبواب والنوافذ، خصوصاً في نحو 10 بلديات جنوب ليدينون حيث انتشرت رائحة الكلور بفعل الرياح الشمالية.

المحافظة أعلنت لاحقاً رفع الحجر بعد أن أظهرت الاختبارات أن مستويات سمية الهواء غير مقلقة، مؤكدة عدم تسجيل إصابات. كما نجح رجال الإطفاء في تطويق الحادث، بدعم متوقع من وحدة متخصصة قادمة من بوش دو رون.

المصنع نفسه شهد حريقين سابقين في يوليو 2023، ويُعد من المواقع ذات المخاطر البيئية العالية نتيجة معالجته للمواد الكيميائية الخطرة.

إطلاق نار في ساحة البحرية بواشنطن والقبض على مسلح

شهدت ساحة البحرية في واشنطن العاصمة مساء السبت حادث إطلاق نار، تمكنت أجهزة إنفاذ القانون من السيطرة عليه بسرعة، حيث تم القبض على المشتبه به واسترجاع السلاح المستخدم.

وأفاد مراسل “Broder Hawk News” في البيت الأبيض بتواجد عدة وكالات فيدرالية بمنطقة الحادث، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من اعتداء على موظف في وزارة الكفاءة الحكومية بالعاصمة، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مؤتمر صحفي مرتقب بشأن مكافحة الجريمة في واشنطن.

وفي سياق متصل، أصيب أحد ضباط الشرطة أثناء استجابته لبلاغ عن وجود مسلح قرب مقرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية وجامعة إيموري في أتلانتا، حيث قتل الجاني، وأكدت السلطات زوال الخطر.

وأفاد شهود من مطاعم ومباني قريبة بسماع طلقات نارية، كما تعرضت نوافذ عدة مبان في حرم مركز السيطرة على الأمراض لإطلاق النار.

إعلام: إطلاق نار قرب سجن تحتجز فيه مساعدة جيفري إبستين في تكساس

شهد محيط سجن “براين” الفيدرالي في ولاية تكساس حادث إطلاق نار في ساعات الصباح الباكر من السبت، حيث يُحتجز غيسلين ماكسويل، مساعدة الملياردير جيفري إبستين، وفق ما أفادت قناة “إن بي سي” الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة.

ووقع تبادل إطلاق نار بين شخصين متعادين أو مجموعتين من العصابات بالقرب من منشأة السجن، دون أن تكون هناك علاقة مباشرة للحادث بماكسويل، بحسب المصادر التي أكدت أيضاً عدم إصابة أي من موظفي السجن.

وكانت ماكسويل نُقلت في بداية أغسطس من سجن فيدرالي في فلوريدا إلى سجن “براين” في تكساس، في ظل استئناف محاميها لحكم السجن الصادر بحقها ومحاولات للحصول على تخفيف للعقوبة أو عفو رئاسي مقابل تعاونها في قضية إبستين.

يُذكر أن ماكسويل حُكمت في يونيو 2022 بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم الاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال الجنسي، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب تورط إبستين الذي انتحر قبل محاكمته.

السجن 20 عاماً لزعيم المعارضة في تشاد بتهمة التحريض العرقي

حكم على رئيس وزراء تشاد السابق وزعيم المعارضة سكسيه ماسرا بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بنشر رسائل عنصرية ومعادية للأجانب تحرض على العنف، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن محاميه السبت الماضي.

يُذكر أن ماسرا كان من أبرز المعارضين للرئيس محمد إدريس ديبي، وقد شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة التي ترأسها ديبي لمدة خمسة أشهر قبل أن يخوض الانتخابات ضد الرئيس في مايو 2024.

وفي مايو الماضي، فتح المدعي العام تحقيقاً ضد ماسرا على خلفية اشتباك دام في بلدة مانداكاو جنوب البلاد أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

إلى جانب عقوبة السجن، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها مليار فرنك إفريقي (ما يعادل 1.8 مليون دولار) على ماسرا. وأكد محاميه أن فريق الدفاع يعتزم استئناف الحكم.

سرقة معدات قناة سعودية أثناء تصوير تقرير عن تزايد السرقات في لندن

تعرض طاقم قناة سعودية في لندن لسرقة إحدى معداته أثناء تصوير تقرير عن تزايد جرائم السرقة في العاصمة البريطانية، في واقعة سجلتها كاميرات القناة نفسها ونشرتها عبر منصة “إكس”، ما أثار تفاعلاً واسعاً وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحادثة وقعت في شارع أوكسفورد، أحد أشهر شوارع التسوق في لندن، حين اقترب شاب من معدات الطاقم الإعلامي وانتزع إحدى الكاميرات بسرعة وفر هارباً.

وعلقت القناة على الفيديو قائلة: “أثناء تصوير تقرير عن تزايد حالات السرقة في لندن.. طاقم الإخبارية يتعرض لسرقة معداته في شارع أوكسفورد الشهير.”

وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع ملحوظ بجرائم السرقة في لندن، لا سيما سرقة الهواتف المحمولة، حسب تقارير وزارة الداخلية البريطانية.

وتباينت ردود فعل النشطاء بين السخرية واللوم على الطاقم الإعلامي لعدم تأمين معداته، حيث وصف البعض التقرير بأنه “كتب نفسه” بسبب وقوع السرقة خلال تصويره، بينما طالب آخرون بحماية أفضل للمعدات.

القبض على جندي أمريكي في تكساس بتهمة تجسس وتسريب أسرار دبابة إم 1أيه 2 إلى روسيا

ألقت السلطات الأمريكية، الأربعاء الماضي، القبض على جندي يبلغ من العمر 22 عاماً يُدعى تايلور أدام لي، يخدم في قاعدة “فورت بليس” بولاية تكساس، بتهمة محاولة مشاركة معلومات حساسة تتعلق بالدبابة القتالية إم 1أيه 2 مع روسيا، بحسب تقرير لمجلة “ناشونال انتريست” الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن لي بدأ اتصالات مع جهات اعتقد أنها تمثل وزارة الدفاع الروسية منذ مايو الماضي، ونقل معلومات سرية لأول مرة في يونيو. وذكرت الوزارة أن لي يمتلك تصريحا أمنيا للوصول إلى معلومات سرية للغاية، واستخدم هذا التصريح لنقل بيانات فنية خاضعة للقيود الخاصة بالتصدير حول الدبابة.

وأشار تقرير الكاتب الأمريكي بيتر سوسيو إلى أن لي أرسل رسائل تُظهر رغبته في مساعدة روسيا، ونجح في تسليم قطعة من معدات الدبابة إلى منشأة تخزين في إل باسو، تكساس، قبل أن يؤكد “تم إنجاز المهمة” عبر رسالة أرسلها لشخص يعتقد أنه يعمل لحساب الاستخبارات الروسية.

وقال البرجيدير جنرال سين إف ستنشيون، قائد قيادة مكافحة التجسس بالجيش الأمريكي، إن عملية القبض تُبرز التهديدات الخطيرة التي تواجه الجيش، مؤكداً أن جهود مكافحة التجسس ومكتب التحقيقات الفيدرالي ستواصل حماية الجيش ومعداته، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

ويعد تايلور أدام لي أحدث أفراد الجيش الأمريكي الذين تم توقيفهم في قضايا تسريب معلومات سرية، إذ ألقي القبض خلال السنوات الأخيرة على أكثر من ستة أفراد متهمين بنقل معلومات إلى الصين وروسيا.

حريق هائل يشب في شبرا الخيمة بالقليوبية ويوقف حركة مترو الأنفاق

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مساء السبت حريقًا ضخمًا اندلع في عدد من المحلات التجارية بميدان المؤسسة قرب محطة مترو شبرا الخيمة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.

وبدأ الحريق في محل عصائر، ثم امتد إلى محلات مجاورة منها مطعم “كشري الخديوي” ومحل “الحسيني للعصائر”، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة وأدى إلى إصابة أربعة أشخاص بحروق واختناق تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى ناصر العام.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ساعات من الجهود المكثفة، حيث دفعوا بعشر سيارات إطفاء في محاولة لمنع امتداد النيران للمباني المجاورة، فيما عرقلت ضيق الشوارع عملية تدخل سيارات الإطفاء.

وأدى تصاعد الدخان الكثيف إلى توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة في الاتجاهين، وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إخلاء المحطة حفاظًا على سلامة الركاب.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي، وهو ما يعكس المخاطر المتكررة الناجمة عن الأعطال الكهربائية التي تشكل نحو 40% من الحرائق في مصر.

وشبرا الخيمة تعد من المناطق التجارية المزدحمة في القليوبية، حيث تستخدم المحلات التجارية الكهرباء بشكل مكثف، مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مماثلة، وسط مطالب متزايدة بتحديث أنظمة السلامة الكهربائية للحد من مثل هذه الكوارث.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق امرأة نيجيرية أدينت بتهريب الكوكايين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطنة النيجيرية روكايات بوكولا لاوال في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانتها بتهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمة، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا يقضي بثبوت ما نُسب إليها وتنفيذ القتل تعزيرًا. وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم جرى الأحد بمنطقة مكة المكرمة، مشددة على حرص حكومة المملكة على حماية المجتمع من آفة المخدرات وإيقاع أشد العقوبات بحق المهربين والمروجين، نظرًا لما تسببه هذه المواد من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، محذّرة في الوقت ذاته من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدم على هذه الجرائم.

إيران تحذر من نفاد مياه طهران بالكامل بحلول أكتوبر وسط انقطاعات تصل إلى 48 ساعة

أعلنت السلطات الإيرانية عن انقطاع المياه لفترات تصل إلى 48 ساعة في عدة مناطق، محذرة من احتمال نفاد المياه تماماً في العاصمة طهران بحلول أكتوبر المقبل.

وقال محمد تقي حسين صادق، المتحدث باسم هيئة المياه في طهران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) إن الأزمة لم تعد مجرد مسألة ندرة، بل يوشك السكان على فقدان المياه تماماً، مؤكداً عدم وجود حلول واقعية سوى تقليل استهلاك المياه بشكل جذري.

وتسعى الحكومة حالياً لتخفيف الأزمة عبر سحب المياه من خزان طالقان شمال غرب طهران، إلا أن الموارد هناك محدودة ومن المتوقع أن تكفي حتى أكتوبر فقط.

وحذر خبراء من أن نفاد المياه سيؤدي إلى كارثة طبيعية في العاصمة، فيما أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى خطورة جفاف السدود التي تزوّد طهران بالمياه إذا لم يتم ترشيد الاستهلاك بشكل عاجل.

وقال بزشكيان: “إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في طهران وتعاون الناس لترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء خلف سدودنا”.

الجزائر.. تصفية 4 مسلحين حاولوا اختراق الحدود الجنوبية الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على أربعة مسلحين حاولوا اختراق الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية نُفذت صباح السبت بالناحية العسكرية الرابعة، حيث تم تحييد المسلحين الذين كانوا مزودين بمسدسات رشاشة من نوع “كلاشنيكوف”، مشيرة إلى أنهم ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الجزائر.

وكشفت وزارة الدفاع هوية القتلى، وهم: عمراني معاذ، بوصبع حسام، غدير بشير معمر، وبدغيو عقبة، مؤكدة أن العملية تجسد جاهزية الجيش وإصراره على إحباط أي محاولة لاختراق الحدود أو تهديد أمن المواطنين.

باكستان.. إصابة 4 أشخاص بانفجار استهدف قطار “جعفر إكسبريس” في بلوشستان

أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أدى إلى خروج خمس عربات من قطار “جعفر إكسبريس” المتجه إلى بيشاور عن مساره، في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقالت هيئة السكك الحديدية الباكستانية إن الانفجار وقع على خط السكة بالقرب من محطة “سبيزاند”، على بعد نحو 25 كيلومتراً من كويتا، بعد وقت قصير من مغادرة القطار المدينة عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتم إرسال فرق إنقاذ وقطار إغاثة لإعادة الركاب العالقين إلى كويتا، فيما طوقت قوات الأمن الموقع ونشرت وحدة لتفكيك القنابل لتأمين المنطقة.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت “جعفر إكسبريس” خلال الأشهر الأخيرة، كان آخرها انفجار قرب محطة سيبي في 7 أغسطس، وإطلاق نار على محرك القطار قرب كولبور في 4 أغسطس، وهي هجمات تبنتها جماعات انفصالية بلوشية.

تركيا.. اصطدام عبارة ركاب بعدة سفن في ميناء جشمة دون إصابات

تعرضت عبارة ركاب في ميناء جشمة غرب تركيا، كانت متجهة إلى جزيرة خيوس اليونانية، لعطل في غرفة المحركات أدى إلى فقدان السيطرة عليها عند مدخل الميناء، ما تسبب في اصطدامها بعدة سفن يونانية كانت ترسو في الموقع.

وذكرت السلطات أن الركاب ظلوا عالقين داخل العبارة لمدة تقارب الساعتين قبل أن يتم إجلاؤهم بأمان بمساعدة زوارق السحب البحرية، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وأعلنت الجهات المختصة فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وحصر الأضرار المادية التي خلفها.

الكويت تتيح للأجانب المقيمين بدول الخليج دخول أراضيها بتأشيرات سياحية من المنافذ مباشرة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قرارًا جديدًا يسمح للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى الكويت بتأشيرات سياحية تمنح مباشرة عبر المنافذ الحدودية.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” على السماح للأجنبي المقيم بإحدى دول الخليج، بشرط أن تكون إقامته صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالدخول إلى الكويت بتأشيرة سياحية تمنح فور وصوله المنفذ.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة الانفتاح والتسهيل التي تنتهجها الكويت في دعم السياحة والتبادل التجاري، وجذب المزيد من الزوار من المقيمين في دول الجوار الخليجي.

من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز القطاع السياحي بالكويت، خاصة مع ازدياد أعداد الأجانب العاملين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يحملون إقامات طويلة الأجل في هذه الدول.