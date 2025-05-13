من اليابان إلى مصر.. تطورات أمنية وثقافية تشغل الساحة الدولية

في ظل تواصل تداعيات الماضي على الحاضر، شهدت اليابان ومصر هذا الأسبوع تطورات بارزة تمثل جانبين مختلفين من المشهد الدولي، أحدهما أمني يتعلق بمخلفات الحرب العالمية الثانية، والآخر ثقافي يتمثل في حدث تاريخي مرتقب يعكس الاعتزاز بالإرث الحضاري.

قذيفة من الماضي في جامعة هيروشيما

أعلنت السلطات اليابانية، الثلاثاء، العثور على قذيفة غير منفجرة يُشتبه بأنها تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك في حرم جامعة هيروشيما غرب البلاد.

ووفقاً لوكالة “Kyodo”، يبلغ طول القذيفة نحو 90 سنتيمتراً وقطرها 25 سنتيمتراً، وقد تم اكتشافها خلال أعمال هدم لأحد المباني في الحرم الجامعي. وعلى الفور، قامت فرق التفكيك المختصة بتطويق المنطقة وإيقاف الدراسة لبقية اليوم احترازياً.

والحادث يسلط الضوء من جديد على مخلفات الحرب العالمية الثانية التي لا تزال تشكل خطراً في اليابان، إذ تشير تقارير إلى وجود مئات القنابل غير المنفجرة في أنحاء البلاد، آخرها انفجار وقع في أكتوبر الماضي بمطار ميازاكي، وأدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

[Kasumi Campus] Notice regarding class arrangements due to the occurrence of an assumed unexploded bomb on May 13 (updated at 12:10pm, May 13)（By Momji : Emergency Information）

▼https://t.co/8ol4rqax21 — Hiroshima University (@HiroshimaUnivEn) May 13, 2025

مصر تستعد لافتتاح أكبر متحف في تاريخها

وفي تطور ثقافي بارز، أعلن وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن مصر ستفتتح رسميًا المتحف المصري الكبير في 3 يوليو المقبل، في حدث وصفه بأنه “عالمي وفريد”، يجري التحضير له على أعلى مستوى.

ويقع المتحف في منطقة الجيزة قرب الأهرامات، ويُعد من أكبر المتاحف في العالم المخصصة لعرض الحضارة الفرعونية. وأكد الوزير أن المتحف سيكون أيضًا مركزًا دوليًا للأبحاث والدراسات في علم المصريات، مما يعزز دور مصر كمهد للحضارة ومركز علمي عالمي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من التخطيط والعمل، وتطمح مصر من خلاله إلى جعل المتحف وجهة رئيسية للزوار والباحثين في مجال الآثار والتاريخ القديم.

بين قذائف الحرب المدفونة في اليابان، وكنوز الحضارة المستكشفة في مصر، يُظهر هذان الحدثان كيف أن الماضي يواصل التأثير في الحاضر، سواء كخطر يجب التعامل معه، أو كإرث يجب الاحتفاء به.