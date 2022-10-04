من اليونان.. إيريني تُعيّن ضابط جديد لقيادة السفينة الرئيسية

أعلنت العملية البحرية الأوروبية إيريني، تعيين قائد جديد لتولى قيادة السفينة الرئيسية الجديدة «إتش إس إيجه».

ووفقا لبيان صحفي صادر عن إيريني، فإن قائد القوة لديه سيطرة تكتيكية على السفن والطائرات والهياكل اللوجستية في منطقة العمليات، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وأعرب الأدميرال توركيتو عن ارتياحه لتعيين سلطة قيادة إيريني للقائد ديموبولوس، الذي شغل سابقا منصب رئيس أركان إيريني من أبريل إلى سبتمبر 2022، ليصبح العميد البحري ديموبولوس قائد القوة بعد تعيينه من قبل اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وقال توركيتو إنّ ما نقوم به هنا هو مساهمة مهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مبينا أنّ حوض البحر الأبيض المتوسط مايزال يمثل منطقة عدم استقرار ومواجهة مستمرة للعديد من اللاعبين المحليين والدوليين، وفي الوقت نفسه، منطقة استراتيجية للحركة الدولية.

وأضاف توركيتو أنّ إيريني بصفتها الفاعل الدولي الوحيد، أثبتت قدرتها على إتاحة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بحيادية وبطريقة متوازنة في الوضع المعقد الحالي.

الجدير بالذكر أنّه يتم تكليف السفن الرائدة ومناصب قائد قوة إيريني ودور رئيس الأركان في المقر الرئيسي بالتناوب كل ستة أشهر بين إيطاليا واليونان، وفق نوفا.