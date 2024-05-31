«الدبيبة» يُناقش مع «أردوغان» التعاون بين البلدين

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب أردوغان، بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وعقدا اجتماعا ثنائيا لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين، وتوحيد الجهود بشأن دعم القضية الفلسطينية، بحضو وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وأشاد أردوغان، “بالموقف الليبي، بمحكمة العدل الدولية، واعتبره متوافقا مع الموقف التركي، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية”، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم “مناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة ومتابعة نتائج اللقاءات السابقة بين الدبيبة وأردوغان”.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على “ضرورة دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتنسيق مع الدول ذات العلاقة للوصول إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

وتطرق اللقاء إلى “ملف التعاون التنموي، والاتفاق على عدد من المشروعات التي تخدم مصالح البلدين، وعقد المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي، برئاسة الجانبين، في طرابلس خلال المدة القادمة”.