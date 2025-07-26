من باريس إلى الرباط.. الفيفا يوسع خارطة مكاتبه حول العالم

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم السبت، أول مكتب إقليمي له في القارة الإفريقية، وذلك في العاصمة المغربية الرباط، ليشكل خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور المؤسسي للفيفا في المنطقة

وجرت مراسم التدشين بحضور رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الرياضيين من داخل القارة وخارجها.

ويقع المكتب الجديد بمحاذاة مركز محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، وبالقرب من مقر الجامعة الملكية المغربية، ما يعزز من تكامل البنية التحتية الرياضية المغربية ويدعم التنسيق بين الفيفا والاتحادات المحلية والإفريقية.

ويأتي افتتاح المكتب تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024 بمدينة مراكش، على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

يُعد مكتب الرباط الرابع من نوعه على مستوى العالم، بعد مكاتب الفيفا في باريس، ميامي، وجاكرتا، ويهدف إلى تعزيز دعم الفيفا للاتحادات الإفريقية وتسهيل برامج التطوير وتكثيف التواصل بين مختلف الأطراف الكروية في القارة.

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم السبت، أول مكتب إقليمي له في القارة الإفريقية، وذلك في العاصمة المغربية الرباط، ليشكل خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور المؤسسي للفيفا في المنطقة

وجرت مراسم التدشين بحضور رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الرياضيين من داخل القارة وخارجها.

ويقع المكتب الجديد بمحاذاة مركز محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، وبالقرب من مقر الجامعة الملكية المغربية، ما يعزز من تكامل البنية التحتية الرياضية المغربية ويدعم التنسيق بين الفيفا والاتحادات المحلية والإفريقية.

ويأتي افتتاح المكتب تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024 بمدينة مراكش، على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

يُعد مكتب الرباط الرابع من نوعه على مستوى العالم، بعد مكاتب الفيفا في باريس، ميامي، وجاكرتا، ويهدف إلى تعزيز دعم الفيفا للاتحادات الإفريقية وتسهيل برامج التطوير وتكثيف التواصل بين مختلف الأطراف الكروية في القارة.

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم السبت، أول مكتب إقليمي له في القارة الإفريقية، وذلك في العاصمة المغربية الرباط، ليشكل خطوة جديدة نحو تعزيز الحضور المؤسسي للفيفا في المنطقة

وجرت مراسم التدشين بحضور رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الرياضيين من داخل القارة وخارجها.

ويقع المكتب الجديد بمحاذاة مركز محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، وبالقرب من مقر الجامعة الملكية المغربية، ما يعزز من تكامل البنية التحتية الرياضية المغربية ويدعم التنسيق بين الفيفا والاتحادات المحلية والإفريقية.

ويأتي افتتاح المكتب تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في ديسمبر 2024 بمدينة مراكش، على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

يُعد مكتب الرباط الرابع من نوعه على مستوى العالم، بعد مكاتب الفيفا في باريس، ميامي، وجاكرتا، ويهدف إلى تعزيز دعم الفيفا للاتحادات الإفريقية وتسهيل برامج التطوير وتكثيف التواصل بين مختلف الأطراف الكروية في القارة.