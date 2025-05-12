من باري الإيطالية.. العقوري يفتح آفاق التعاون الدولي للنهوض بالزراعة والثروة البحرية

في إطار حرص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية إيطاليا، خاصة في مجالي الزراعة والثروة البحرية، أجرى يوسف العقوري، رئيس اللجنة، زيارة رسمية إلى مركز البحر الأبيض المتوسط للدراسات الزراعية المتقدمة (CIHEAM Bari) بمدينة باري الإيطالية.

وتضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المثمرة، أبرزها لقاء مع عدد من مسؤولي المركز، من ضمنهم مدير برامج الثروة البحرية، حيث جرى بحث سبل تطوير قطاع الأسماك في ليبيا، مع التركيز على دعم صغار الصيادين وتأهيل المناطق الساحلية، بالاستفادة من خبرات المركز في هذا المجال.

وشملت الزيارة أيضاً جولة ميدانية داخل أقسام ومختبرات المركز للاطلاع على الإمكانيات التقنية والعلمية المتوفرة، إضافة إلى زيارات لشركات متخصصة في إنتاج زيت الزيتون وتصنيع آلات عصر الزيتون، ما أتاح الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وعُقد اجتماع موسع ضم العقوري والمدير التنفيذي للمركز، بياجو دي تريليزا، بمشاركة القنصل الإيطالي في بنغازي عبر الاتصال المرئي، حيث ركز الاجتماع على آفاق التعاون المشترك، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة، وقطاع الأسماك، والتدريب والتأهيل المهني.

وأكد العقوري أهمية إتاحة برامج المركز لكافة المناطق الليبية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، داعياً المدير التنفيذي لزيارة مدينة بنغازي لبحث تنفيذ مشاريع مشتركة على أرض الواقع.

من جانبه، أعرب تريليزا عن استعداد المركز الكامل لدعم ليبيا في مجالات الزراعة، والصحة الحيوانية، وتطوير القدرات المحلية، مؤكداً التزام “سيام باري” بتعزيز الشراكة مع المؤسسات الليبية، كما أعرب القنصل الإيطالي عن تقديره لجهود العقوري في دعم أنشطة المركز وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي مجلس النواب للنهوض بالقطاع الزراعي الليبي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.