من بروكسل.. تحرك دبلوماسي ليبي لبحث ملفات فلسطين ولبنان

شارك سفير دولة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، جلال المهدي العاشي، في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناولت العلاقات الدولية والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وقالت البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، في بيان، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، إن العاشي شارك، أمس الأربعاء الموافق 15 أبريل، ضمن مجموعة الدول الإفريقية، في اجتماع مع نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ناقش الجانبان تطورات العلاقات بين المحكمة والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وأضاف البيان أن السفير العاشي عقد أيضاً اجتماعاً مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الاتحاد الأوروبي، يوسف بطاينة، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في فلسطين ولبنان، إلى جانب بحث آفاق التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

وفي سياق متصل، التقى العاشي، يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، سفير الجمهورية اللبنانية لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وليد حيدر، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في لبنان، والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.