من بريطانيا إلى أمريكا وتونس.. سلسلة حوادث وجرائم تتصدر المشهد

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الأحداث الأمنية والإنسانية الصادمة، تنوعت بين حوادث عنف وإطلاق نار وجرائم منظمة وكوارث مأساوية أودت بحياة عدد من الأشخاص وأثارت حالة من القلق في عدة دول. من إنجلترا والولايات المتحدة إلى تونس، تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات هذه الوقائع التي تصدرت عناوين الأخبار وأثارت تفاعلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.

حادثة مروعة في إنجلترا.. طفل في الثالثة بحالة حرجة بعد إلقائه داخل حظيرة تماسيح في حديقة حيوان

أفادت تقارير صحفية بأن طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات يرقد في حالة حرجة، بعد تعرضه لحادث صادم تمثل في إلقائه داخل حظيرة تماسيح في حديقة حيوان شهيرة في إنجلترا.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، للاشتباه في تورطه في جريمة محاولة قتل، وذلك على خلفية الحادثة التي وقعت في حديقة حيوان “جونسونز أوف أولد هيرست” في مقاطعة كامبريدجشير.

وأوضحت شرطة المقاطعة أن المشتبه به ينحدر من منطقة نورفولك، مشيرة إلى أنه لا توجد على الأرجح أي صلة قرابة أو معرفة سابقة تربطه بالطفل الضحية، الذي نُقل بشكل عاجل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة لكنها مستقرة.

وقالت المفتشة المحققة فيريتي ميكان، في تصريح لصحيفة “ذا صن”، إن التحقيقات مستمرة مع عدد من زوار الحديقة الذين كانوا موجودين أثناء الحادث، بهدف جمع مزيد من التفاصيل حول ملابساته.

وأكدت أن الدوافع وراء الحادث ما تزال غير واضحة حتى الآن، في ظل استمرار التحقيقات الجنائية المكثفة، دون الكشف عن هوية المشتبه به حتى اللحظة.

من جهته، دعا عضو البرلمان عن الدائرة التي تقع فيها الحديقة، بن أوبيسي-جيكتي، إلى التريث وعدم الانجرار وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القضية تخضع لتحقيق جنائي دقيق، وأن الشرطة ستصدر تحديثات رسمية في الوقت المناسب.

وأضاف أن مشاعر التعاطف والمواساة تتجه نحو الطفل وعائلته في هذه الأوقات الصعبة والصادمة.

وفي سياق متصل، كانت الحديقة قد افتتحت قسم الزواحف عام 2019، وتتيح لزوارها تجربة إطعام التماسيح مقابل رسوم مالية. وبعد الحادث، أعلنت إدارة الحديقة إغلاق منشأة “البيت الاستوائي” مؤقتًا، معربة عن تضامنها الكامل مع عائلة الطفل وداعية له بالشفاء.

دراما في فندق مشجعي اسكتلندا.. امرأة تفتح النار داخل الفندق قبل أن تنهي حياتها

شهدت مدينة ستريربريدج حادثة إطلاق نار داخل أحد الفنادق التي كانت تقيم فيها مجموعة من مشجعي منتخب اسكتلندا، وفق ما أفادت به شبكة CBS News.

ووقع الحادث فجر 18 يونيو عند الساعة 00:55 بالتوقيت المحلي، حين تلقت الشرطة بلاغًا يفيد بوقوع حادث داخل الفندق، ما استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا إلى الموقع.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن امرأة في شهرها الثامن من الحمل كانت تقود سيارة رياضية، اصطدمت أولًا بجدار الفندق، قبل أن تترجل من المركبة وتفتح النار داخل المبنى، وهي تردد عبارات غاضبة وتبحث عن أشخاص محددين.

وقال أحد مشجعي اسكتلندا، ستيوارت ماكلفي، إنه سمع أصوات إطلاق نار، وشاهد المرأة وهي تقتحم الفندق بسيارتها ثم أطلقت عدة طلقات داخل إحدى الغرف، ما تسبب بحالة من الذعر بين النزلاء.

وأوضحت الشرطة أنها حاولت إقناع المرأة بإلقاء السلاح والاستسلام، إلا أنها أقدمت في نهاية المطاف على إنهاء حياتها قبل إتمام عملية توقيفها.

ويأتي هذا الحادث في ظل أجواء متوترة مرتبطة بالبطولة، إذ سبق أن شهد محيط معسكر المنتخب الإنجليزي حادثة إطلاق نار أسفرت عن إصابات قبل انطلاق كأس العالم.

مقتل الممثل الأمريكي بول أفيري وزوجته في حريق منزل مروع

لقي الممثل الأمريكي بول أفيري، المعروف بدوره في مسلسل “All My Children”، مصرعه برفقة زوجته شيلا، إثر حريق منزل مروع اندلع فجر يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة “Ridge View Echo” بأن فرق الإطفاء هرعت إلى المنزل قبل الساعة الواحدة فجرًا، وتمكنت من انتشال الزوجين وهما في حالة حرجة، حيث جرى تقديم إنعاش قلبي رئوي لهما في موقع الحادث، إلا أنهما فارقا الحياة بعد وقت قصير.

ويُعد بول أفيري من الوجوه المعروفة في مسلسل “All My Children”، حيث أدى شخصية “هيوغي” داخل الحانة الشهيرة “Foxy’s” على مدى أكثر من عقد من الزمن، ما جعله يحظى بشعبية لدى متابعي العمل.

كما شارك أفيري في فيلم “Superman” الصادر عام 1978، حيث ظهر بدور مصور تلفزيوني دون أن يُدرج اسمه في قائمة الممثلين، إلى جانب تأسيسه لصحيفة محلية تحمل اسم “Ridge View Echo”.

وأصدرت ابنتهما بيان نعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه:

“ببالغ الحزن والأسى، أنقل إليكم نبأ وفاة والدينا، بول وشيلا غاري أفيري، فجر اليوم. لقد أحببناهما حبًا جمًا، وأحبانا حبًا جمًا، ولم يكن لأحد أن يشك في ذلك أبدًا”.

وقال جو فالون، وهو صديق مقرب لبول أفيري ويعمل في الصحيفة التي أسسها، في تصريحات لقناة WFMZ:

“كنت أصف بول دائمًا بأنه الرجل الأكثر إثارة للاهتمام في العالم، لأنه كان كذلك فعلًا بالنظر إلى كل ما قام به في حياته من تمثيل وقفز بالمظلات وخدمته في حرب فيتنام وتأسيسه لصحيفة”.

وأضاف أن وفاته ستترك فراغًا كبيرًا في المجتمع المحلي، ليس فقط في بلدته بل في البلدات المجاورة أيضًا، مؤكدًا أن تأثيره سيظهر بشكل أكبر مع مرور الوقت.

إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك واعتقال قاصر بعد الحادث

أعلنت شرطة نيويورك توقيف قاصر على خلفية حادث إطلاق نار وقع في ساحة تايمز سكوير بوسط مدينة نيويورك، وذلك قرابة الساعة الرابعة عصر يوم الخميس، بالقرب من شارع 44 الغربي والجادة السابعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصين يخرجان إلى الشارع ويطلقان النار قبل أن يلوذا بالفرار من الموقع، دون أن تُسجل أي إصابات جراء الحادث.

وأكدت الشرطة أنه تم ضبط مسدس واحد في موقع الحادث، بينما لا تزال التحقيقات جارية للبحث عن مشتبهين محتملين آخرين، في وقت لم يُكشف فيه سوى أن الموقوف قاصر دون سن 18 عامًا.

وأوضحت السلطات أن دوافع الحادث ما تزال غير معروفة حتى الآن، في ظل استمرار جمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

وأدى الحادث إلى اضطرابات مرورية في محيط تايمز سكوير، شملت إغلاق بعض الطرق وتباطؤ حركة النقل العام، قبل أن تعود الحركة تدريجيًا مع استمرار انتشار القوات الأمنية.

تونس تفكك شبكتين إجراميتين دوليتين متورطتين في المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجالات ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه العملية تأتي في إطار معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المنظمة، والعمل على إحباط ما وصفته بالمخططات التخريبية التي من شأنها المساس بأمن تونس واستقرارها.

وأضافت الداخلية التونسية أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت من تنفيذ عملية أمنية دقيقة، بعد عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة.

وأوضحت أن التحقيقات أسفرت عن كشف وتفكيك الشبكتين الإجراميتين الدوليتين، واللتين تنشطان في ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.

وأكدت الوزارة أنه تم، بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية، ضبط وإيقاف أغلب المتزعمين والعناصر المنتمية للشبكتين، ويبلغ عددهم 25 شخصًا.

كما تم حجز عدد كبير من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة، والتي يُشتبه في أنها متأتية من أنشطة غير قانونية داخل تونس وخارجها، إضافة إلى كميات من المخدرات ومبالغ مالية مهمة.

واشارت وزارة الداخلية إلى أن الأبحاث والتحقيقات ما تزال متواصلة في هذه القضية لكشف باقي الامتدادات والعناصر المرتبطة بالشبكتين.

الجيش الأميركي يقتل 3 أشخاص في هجوم على قارب شرق المحيط الهادئ ضمن حملة ضد تهريب المخدرات

أعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم استهدف قارباً يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، في إطار حملة عسكرية متواصلة ضد شبكات التهريب في أميركا اللاتينية.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية إن الضربة نُفذت الخميس ضد قارب يُعتقد أنه كان يستخدم في أنشطة تهريب عبر طرق بحرية معروفة، دون تقديم أدلة مباشرة على حمولته.

وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة “إكس” قارباً سريع الحركة في المياه قبل أن يتعرض للهجوم وينفجر وتشتعل فيه النيران.

وبحسب بيانات الجيش الأميركي، فإن هذا الهجوم يرفع عدد القتلى في العمليات المماثلة إلى 211 شخصاً على الأقل منذ بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهداف ما تصفه بـ”إرهابيي المخدرات” في سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت القيادة الجنوبية أن العمليات تستهدف مهربين مزعومين على طول مسارات تهريب معروفة في شرق المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، في إطار سياسة أمنية موسعة ضد شبكات المخدرات.

ولم يقدم الجيش الأميركي، وفق ما ورد في البيان، أدلة إضافية تثبت أن القارب كان يحمل مخدرات فعلاً، مكتفياً بتأكيد أنه ضمن أهداف مرتبطة بالتهريب.