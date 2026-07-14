من بن غوريون إلى نتنياهو.. 37 حكومة إسرائيلية خلال 78 عاماً

تعاقبت على حكم إسرائيل 37 حكومة منذ إعلان قيامها عام 1948، بمتوسط حكومة واحدة كل عامين تقريبًا، رغم أن القانون يحدد مدة الولاية الحكومية بأربع سنوات، وفق تقرير نشرته وكالة الأناضول.

ومنذ تأسيس الدولة، شهد النظام السياسي الإسرائيلي تغييرات حكومية متكررة نتيجة الأزمات السياسية والانتخابات المبكرة، فيما بقيت حكومات قليلة فقط قادرة على استكمال ولايتها القانونية كاملة.

وكانت الحكومة السادسة عشرة برئاسة رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير الأقصر عمرًا، إذ استمرت نحو ثلاثة أشهر فقط، من 10 مارس 1974 حتى 3 يونيو 1974.

في المقابل، أكملت حكومة غولدا مائير الخامسة عشرة ولايتها كاملة، إذ بدأت في 15 ديسمبر 1969 واستمرت حتى 10 مارس 1974، لتصبح آخر حكومة إسرائيلية تنهي مدة كاملة قبل عقود.

وتتجه الحكومة السابعة والثلاثون الحالية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تصبح أول حكومة منذ عام 1974 تكمل ولايتها القانونية، رغم توقعات واسعة عند تشكيلها بانهيارها خلال فترة قصيرة.

ويُعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صاحب أطول فترة بقاء في منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إذ تولى رئاسة حكومات مختلفة لأكثر من 18 عامًا، متجاوزًا مؤسس إسرائيل ورئيس الوزراء الأسبق دافيد بن غوريون الذي أمضى أكثر من 13 عامًا في المنصب.

ورغم أن دافيد بن غوريون يملك الرقم الأكبر من حيث عدد الحكومات التي ترأسها، إذ قاد تسع حكومات، فإن نتنياهو يتصدر قائمة أصحاب أطول مدة زمنية في رئاسة الوزراء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه خوض الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل على رأس حزب الليكود اليميني، في محاولة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الأحد، أن انتخابات الكنيست السادسة والعشرين ستُجرى في موعدها المحدد في 27 أكتوبر المقبل، دون تقديم موعدها.

وستكون الانتخابات المقبلة الأولى منذ عام 1988 التي تُجرى في موعدها بعد إكمال الكنيست الحالي ولايته الكاملة البالغة أربع سنوات.

ويُعد الكنيست الحالي المجلس التشريعي الخامس والعشرين منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

وخلال العقود الماضية، شهدت الحكومات الإسرائيلية تغييرات متكررة في رئاسة الوزراء، إذ تعاقب على المنصب عدد من القادة، بينهم دافيد بن غوريون، موشيه شاريت، ليفي أشكول، غولدا مائير، إسحاق رابين، مناحيم بيغن، إسحاق شامير، شمعون بيريز، إيهود باراك، أريئيل شارون، إيهود أولمرت، نفتالي بينيت، يائير لابيد، إضافة إلى بنيامين نتنياهو.

ويعرض التسلسل التالي الحكومات الإسرائيلية منذ إعلان قيام الدولة، وفق وكالة الأناضول:

مجلس الدولة المؤقت: من 14 مايو 1948 حتى 10 مارس 1949، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الأولى: من 10 مارس 1949 حتى 1 نوفمبر 1950، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الثانية: من 1 نوفمبر 1950 حتى 8 أكتوبر 1951، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الثالثة: من 8 أكتوبر 1951 حتى 24 ديسمبر 1952، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الرابعة: من 24 ديسمبر 1952 حتى 26 يناير 1954، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الخامسة: من 26 يناير 1954 حتى 29 يونيو 1955، برئاسة موشيه شاريت.

الحكومة السادسة: من 29 يونيو 1955 حتى 3 نوفمبر 1955، برئاسة موشيه شاريت.

الحكومة السابعة: من 3 نوفمبر 1955 حتى 7 يناير 1958، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الثامنة: من 7 يناير 1958 حتى 17 ديسمبر 1959، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة التاسعة: من 17 ديسمبر 1959 حتى 2 نوفمبر 1961، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة العاشرة: من 2 نوفمبر 1961 حتى 26 يونيو 1963، برئاسة دافيد بن غوريون.

الحكومة الحادية عشرة: من 26 يونيو 1963 حتى 22 ديسمبر 1964، برئاسة ليفي أشكول.

الحكومة الثانية عشرة: من 22 ديسمبر 1964 حتى 12 يناير 1966، برئاسة ليفي أشكول.

الحكومة الثالثة عشرة: من 12 يناير 1966 حتى 17 مارس 1969، برئاسة ليفي أشكول.

الحكومة الرابعة عشرة: من 17 مارس 1969 حتى 15 ديسمبر 1969، برئاسة غولدا مائير.

الحكومة الخامسة عشرة: من 15 ديسمبر 1969 حتى 10 مارس 1974، برئاسة غولدا مائير.

الحكومة السادسة عشرة: من 10 مارس 1974 حتى 3 يونيو 1974، برئاسة غولدا مائير.

الحكومة السابعة عشرة: من 3 يونيو 1974 حتى 20 يونيو 1977، برئاسة إسحاق رابين.

الحكومة الثامنة عشرة: من 20 يونيو 1977 حتى 5 أغسطس 1981، برئاسة مناحيم بيغن.

الحكومة التاسعة عشرة: من 5 أغسطس 1981 حتى 10 أكتوبر 1983، برئاسة مناحيم بيغن.

الحكومة العشرون: من 10 أكتوبر 1983 حتى 13 سبتمبر 1984، برئاسة إسحاق شامير.

الحكومة الحادية والعشرون: من 13 سبتمبر 1984 حتى 20 أكتوبر 1986، برئاسة شمعون بيريز.

الحكومة الثانية والعشرون: من 20 أكتوبر 1986 حتى 22 ديسمبر 1988، برئاسة إسحاق شامير.

الحكومة الثالثة والعشرون: من 22 ديسمبر 1988 حتى 11 يونيو 1990، برئاسة إسحاق شامير.

الحكومة الرابعة والعشرون: من 11 يونيو 1990 حتى 13 يوليو 1992، برئاسة إسحاق شامير.

الحكومة الخامسة والعشرون: من 13 يوليو 1992 حتى 22 نوفمبر 1995، برئاسة إسحاق رابين.

الحكومة السادسة والعشرون: من 22 نوفمبر 1995 حتى 18 يونيو 1996، برئاسة شمعون بيريز.

الحكومة السابعة والعشرون: من 18 يونيو 1996 حتى 6 يوليو 1999، برئاسة بنيامين نتنياهو.

الحكومة الثامنة والعشرون: من 6 يوليو 1999 حتى 7 مارس 2001، برئاسة إيهود باراك.

الحكومة التاسعة والعشرون: من 7 مارس 2001 حتى 27 فبراير 2003، برئاسة أريئيل شارون.

الحكومة الثلاثون: من 27 فبراير 2003 حتى 4 مايو 2006، برئاسة أريئيل شارون ثم إيهود أولمرت بالإنابة.

الحكومة الحادية والثلاثون: من 4 مايو 2006 حتى 31 مارس 2009، برئاسة إيهود أولمرت.

الحكومة الثانية والثلاثون: من 31 مارس 2009 حتى 18 مارس 2013، برئاسة بنيامين نتنياهو.

الحكومة الثالثة والثلاثون: من 18 مارس 2013 حتى 14 مايو 2015، برئاسة بنيامين نتنياهو.

الحكومة الرابعة والثلاثون: من 14 مايو 2015 حتى 17 مايو 2020، برئاسة بنيامين نتنياهو.

الحكومة الخامسة والثلاثون: من 17 مايو 2020 حتى 13 يونيو 2021، برئاسة بنيامين نتنياهو.

الحكومة السادسة والثلاثون: من 13 يونيو 2021 حتى 29 ديسمبر 2022، برئاسة نفتالي بينيت ثم يائير لابيد.

الحكومة السابعة والثلاثون: بدأت في 29 ديسمبر 2022، برئاسة بنيامين نتنياهو.