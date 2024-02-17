من بوابة «كان 2025».. المغرب يقتحم سوق السياحة الأفريقية

تعتبر السياحة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، وتساهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي، وبالتزامن مع الأرقام القياسية حققتها السياحة المغربية خلال 2023، تسعى المملكة لدخول سوق السياحة في أفريقيا، من خلال الاستعدادات لاحتضان “كان 2025” (كأس أمم أفريقيا).

وفي هذا الاطار، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة اتفاقا استراتيجيا مع مجموعة تنظيم الرحلات والأسفار “واكاناو”، الرائدة بنيجريا، والتي تعد واحدة من المجموعات الرائدة بمجال تنظيم الرحلات والأسفار بالقارة السمراء.

وأفاد المكتب، في بيان صادر عنه، الجمعة، بأن الخطوة “تندرج في إطار الاستراتيجية الأفريقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وخاصة الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس أفريقيا المرتقبة سنة 2025 في المغرب”.

ويمتد هذا الاتفاق لخمس سنوات كاملة، تلتزم خلالها المجموعة الإفريقية برفع عدد الحجوزات والرحلات صوب وجهة المغرب، وتكتسي هذه الشراكة استراتيجية أكبر لكون المغرب سيقدم في سنة 2025 على تنظيم كأس إفريقيا للأمم، الحدث الرياضي الكبير بالنسبة للقارة السمراء الذي يستقطب أعداد مهمة من السياح من إفريقيا ومن الجالية الإفريقية وأوربا.

وفيما يتعلق بالسنة الجارية، تم إبرام اتفاق ما بين الطرفين، يحدد بموجبه هدف استقطاب 5 آلاف سائح بموسم صيف 2024 انطلاقا من نيجريا.

وتعتبر السياحة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، وتساهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي، وبحلول عام 2029 تلتزم “واكاناو” باستقطاب حوالي 66.000 سائح نحو وجهة المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة تنظيم الرحلات والأسفار “واكاناو” تمتلك شبكة تضم 47 وكالة أسفار موزعة بإفريقيا، وتتضمن 237 وكيل أسفار.