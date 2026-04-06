من بيروت إلى القرم وإندونيسيا.. هزات وكوارث ومآسي حول العالم

شهد العالم في الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث العاجلة التي أثرت على مناطق متعددة، من هزات أرضية تضرب شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى كوارث طبيعية وانهيارات مروعة للمباني والسدود، وأحداث مأساوية تتعلق بالأسرة والجريمة، فضلاً عن حوادث عسكرية وبركانية واشتباكات رياضية عنيفة، هذه التطورات توزعت بين لبنان وسوريا وإسرائيل وروسيا ومصر والمكسيك والهند وإندونيسيا وألمانيا.

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تُشعر سكان بيروت ودمشق وشمال إسرائيل

شهدت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، مركزها قبالة سواحل لبنان، حيث شعر بها سكان العاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة دمشق السورية وريفها، إضافة إلى مناطق في شمال إسرائيل.

ووفق مراسلي وكالات الأنباء، وقع مركز الهزة على بعد نحو 56 كيلومترًا غرب مدينة صيدا اللبنانية، وشعر بها عدد من سكان المناطق اللبنانية المختلفة، كما سجل شعور السكان بها في شمال إسرائيل.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.

مصرع قائد طيران الأسطول الشمالي الروسي في تحطم طائرة عسكرية بالقرم

أعلن أندريه تشيبيس، حاكم مقاطعة مورمانسك شمال روسيا، مصرع قائد طيران الأسطول الشمالي الروسي الفريق ألكسندر أوتروشينكو في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز “أن-26” في شبه جزيرة القرم يوم 31 مارس.

وخلال اجتماع روتيني في مكتبه صباح الاثنين، استهل الحاكم اللقاء بدقيقة صمت حدادًا على أرواح جنود الأسطول الشمالي الذين كانوا على متن الطائرة، مؤكّدًا أن الحادث أودى بحياة جميع ركاب الطائرة.

وقال تشيبيس: “وقعت فاجعة الأسبوع الماضي. قضي جنودنا، جنود الأسطول الشمالي، في حادث تحطم طائرة في شبه جزيرة القرم. ومن بينهم، للأسف، قائد سلاح الجو التابع للأسطول ألكسندر أوتروشينكو، الذي التقينا به قبل أيام قليلة فقط”.

وكانت طائرة “أن-26” في رحلة مجدولة عندما تحطمت بالقرب من قرية كويبيشيفو في القرم، حيث أفادت التقارير بأنها اصطدمت بجرف صخري.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 6 أفراد للطاقم و23 راكبًا، لاقوا حتفهم في الحادث، الذي يُرجح أن سببه عطل فني.

ويعد الفريق ألكسندر أوتروشينكو من أبرز القيادات العسكرية في الأسطول الشمالي الروسي، وقد شغل منصبه لعدة سنوات، حيث تولّى قيادة الطيران العسكري للأسطول، وهو مسؤول عن العديد من العمليات والتدريبات الجوية الاستراتيجية في المنطقة القطبية الشمالية.

وأكدت السلطات الروسية استمرار التحقيق في أسباب الحادث، في حين تُجري فرق الإنقاذ عمليات تقييم موقع الحطام لجمع الأدلة وتوثيق ملابسات الحادث.

مقتل طفلة نتيجة تعذيب وانتهاكات أسرية في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية في مصر وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بعد تعرضها لتعذيب شديد على يد أفراد من عائلتها.

وكشفت التحقيقات أن جد الطفلة وزوجة الأب قاما بإخفاء الجريمة ومحاولة دفنها دون تصريح رسمي، قبل أن تتدخل السلطات.

وأظهرت المعاينة وجود آثار تعذيب متعددة على جسد الطفلة، إضافة إلى تعرضها لاعتداء جنسي متكرر.

وتم القبض على جميع المتهمين الثلاثة (الأب والجد وزوجة الأب)، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، فيما شيع أهالي القرية الطفلة في جنازة حزينة.

العثور على رفات 14 شخصاً في مدينة رينوسا شمال المكسيك

عثرت منظمة مكسيكية متخصصة في البحث عن المفقودين على رفات ما لا يقل عن 14 شخصاً في مدينة رينوسا بولاية تاماوليباس شمال المكسيك، على مقربة من الحدود الأمريكية.

وأوضحت منظمة “Amor por los desaparecidos”، في بيان لها، أن الاكتشاف جاء بالتنسيق مع أمانة الأمن العام في تاماوليباس، وأن البقايا البشرية وُجدت في مستعمرة بويرتا سور بمدينة رينوسا، مشيرة إلى أن الهياكل العظمية تعود لما لا يقل عن 14 فرداً.

وأضافت المنظمة أن البقايا كانت متناثرة ومدفونة في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 500 متر مربع، كما عُثر على آثار ما يُعرف بـ “مطبخ تحت الأرض”، حيث تعرضت الجثث لدرجات حرارة مرتفعة، في مؤشر على محاولات لتدمير الأدلة.

وبعد الاكتشاف، باشرت النيابة العامة المحلية عمليات جمع البقايا وتحديد هوية أصحابها عبر طرق الطب الشرعي، مطالبةً العائلات التي فقدت أفراداً الاتصال بها لتقديم عينات وراثية للمساعدة في التحقق من صلة القرابة.

الهند.. ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في ماديا براديش إلى قتيلين

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انهيار مبنى “أجاروال لودج” المكون من أربعة طوابق في منطقة أنوبور بولاية ماديا براديش وسط الهند إلى شخصين، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار بالقرب من موقف الحافلات في مدينة كوتما، حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الهند المحلي يوم السبت، ما أدى إلى حصر عدة أشخاص تحت الركام، وفقاً لوكالة برس تراست أوف إنديا.

وأشار مسؤول شرطة محلي إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال جثتين، فيما أصيب خمسة آخرون، بينهم شخصان في حالة حرجة، تم نقلهما إلى مدينة شاهدول المجاورة لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وتواصل فرق قوة الاستجابة الوطنية للكوارث، المدعومة بمعدات ثقيلة وكلاب بحث مدربة، عمليات البحث المكثفة في موقع الانهيار، في محاولة للوصول إلى أي ناجين قد يكونون عالقين تحت الركام.

وتشهد الهند بشكل متكرر حوادث انهيار المباني، خاصة في المناطق الحضرية القديمة، نتيجة ضعف معايير البناء والتشييد، وعدم الالتزام باللوائح الإنشائية، بالإضافة إلى تقادم العديد من المباني.

داغستان.. إجلاء 800 أسرة إثر انهيار سد في دربند

أعلنت سلطات جمهورية داغستان الروسية عن إجلاء حوالي 800 أسرة من منازلها في منطقة دربند، بعد انهيار سد نتيجة فيضان نهر قادم من منطقة كايتاغ، ما أدى إلى تدفق المياه نحو المناطق المأهولة بالسكان.

وقال رئيس المنطقة إلمان اللهفيردييف، إن انهيار المنشأة الواقية لسد غيدجوخ تسبب في توجيه مياه الفيضان نحو القرى والمناطق التالية: ميخائيلوفكا، دوزلاك، زاريشنايا، سوليپا أورسون وبلانا، مؤكداً أن عمليات الإجلاء جارية حالياً وأن نحو 800 أسرة تم نقلها إلى نقاط الإيواء المؤقتة.

وأضاف اللهفيردييف أن السلطات تقدم المساعدة اللازمة لجميع الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك الوجبات الساخنة، داعياً السكان المحتاجين للإغاثة إلى الاتصال بالرقم 112.

وتشهد مناطق مختلفة في روسيا فيضانات موسمية، لكن انهيار السد في داغستان يُعد حالة طارئة، وتواصل فرق الطوارئ جهودها لإنقاذ المتضررين وتأمين المأوى لهم.

حرق علم هيرتا برلين.. فوضى وشغب في مباراة دينامو دريسدن بالدوري الألماني

شهدت مباراة فريق دينامو دريسدن وضيفه هيرتا برلين (0-1) يوم السبت الماضي في دوري القسم الثاني الألماني لكرة القدم “بوندسليغا 2″، أحداث شغب وفوضى عارمة.

وأجبر الحكم سفين يابلونسكي على إيقاف المباراة لنحو 20 دقيقة بسبب اقتحام بعض المشجعين أرضية الملعب من كلا الفريقين، وإعادة اللاعبين لغرف خلع الملابس. وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر الشرطة وهي تطارد المشاغبين بينما تُطلق الألعاب النارية من المدرجات.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قام مشجعو هيرتا برلين باختراق الحاجز الفاصل بين المدرجات والملعب، فيما تمكن نحو 60 مشجعًا من دينامو دريسدن من دخول أرض الملعب، واندفع بعضهم تجاه مدرجات أنصار الضيوف، مما استدعى تدخل الشرطة لإعادة السيطرة.

وشهدت المباراة حرق علم فريق هيرتا برلين، بينما غادر نحو 600 مشجع من الفريق الضيف الملعب مبكرًا برفقة الشرطة بعد استئناف المباراة.

وأكدت الشرطة الألمانية في بيان رسمي: “دخلت قوات العمليات المنطقة الداخلية للملعب وفصلت بين المجموعتين، وقامت بتأمين الملعب. واضطرت المباراة للتوقف لمدة 20 دقيقة تقريبًا”.

وفتحت الشرطة أكثر من 12 تحقيقًا بشأن الشغب، تشمل جرائم الإخلال بالأمن العام، والإيذاء الجسدي، والتخريب، والإهانة، وتزوير التذاكر، بينما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن فتح تحقيق أولي مع الناديين.

إندونيسيا.. ثوران بركان دوكونو يقذف عمودًا عملاقًا من الرماد

أطلق خبراء مركز مراقبة البراكين في جزيرة هالماهيرا بإندونيسيا تحذيرات للسكان المحليين بعد ثوران بركان دوكونو، الذي أطلق كمية كبيرة من الرماد في الجو.

ووفقًا لوكالة Antara، ارتفع الرماد البركاني حوالي ألف متر فوق فوهة البركان، ليصل إلى ارتفاع يقارب 2087 مترًا فوق مستوى سطح البحر. ورافق الثوران انبعاثات كثيفة من الرماد الأبيض والرمادي، متجهة نحو الغرب.

ونصحت الجهات المعنية السكان المحليين والسياح بعدم الاقتراب من فوهة البركان ضمن دائرة نصف قطرها 4 كيلومترات، وارتداء الكمامات الواقية لحماية الجهاز التنفسي من استنشاق الرماد البركاني.

ويقع بركان دوكونو على الحدود بين الصفيحتين التكتونيتين للمحيط الهادئ وأستراليا. ويُذكر أن الأرخبيل الإندونيسي، الأكبر في العالم، يتألف من نحو 18 ألف جزيرة تقع ضمن ما يعرف بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، ما يجعل المنطقة شديدة النشاط الزلزالي. ويبلغ إجمالي البراكين في إندونيسيا أكثر من 500 بركان، منها حوالي 130 بركانًا نشطًا.

إنقاذ عشرات العمال العالقين في منجم فحم بلوجانسك بعد هجوم أوكراني

أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الروسية، ليونيد باسيتشنيك، إجلاء جميع العمال الذين كانوا عالقين في منجم فحم تعرض لهجوم أوكراني، دون تسجيل أي إصابات.

ووفقًا لتصريحات باسيتشنيك، استهدفت القوات الأوكرانية ليلة أمس منجم الفحم “بيلوريتشينسكايا”، ما أدى إلى تلف محطة فرعية للكهرباء وانقطاع التيار، ما تسبب في حصر 41 عاملاً تحت الأرض.

وقال باسيتشنيك عبر منصات التواصل الاجتماعي: “تم إجلاء جميع العمال العالقين تحت الأرض في منجم بيلوريتشينسكايا، وهم الآن بأمان”.

وأضاف: “بفضل سرعة استجابة فرق الإنقاذ والصيانة، تمكّنا من إعادة التيار الكهربائي وإخراج العمال إلى السطح، ولحسن الحظ، لم يصب أي منهم بأذى”.