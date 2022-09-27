من بينها اختيار النائب الثاني.. «العرفي» يكشف لـ«عين ليبيا» أجندة جلسة النواب

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إنّ جلسة مجلس النواب اليوم ستكون برئاسة عقيلة صالح وستبحث ملف اختيار النائب الثاني للرئاسة.

وأوضح العرفي في تصريح لـ”عين ليبيا” أنّ هناك مجموعة من القوانين ستعرض للنقاش من بينها قانون الأمن الداخلي وقانون جدول المرتبات الموحد المحال من الحكومة الليبية.

وذكر العرفي أنّ جدول المرتبات الموحد المقدم من الحكومة الليبية، لم يحدد الوعاء المالي لمرتبات مسؤولي الدولة، مشيرا إلى أنّ لجنة المالية انتهت من تصورها لهذا الملف.

وأضاف العرفي أنّ هناك مايقارب 50 قانون جاهز ولكن لم يتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، من بينها قانون جهاز الأمن الداخلي، مشددا على ضرورة أن يحكم الجهاز في مدن البلاد قاونو واحد.