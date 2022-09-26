من بينها الانتخابات البلدية.. «باشاغا» يبحث مع وزراءه الملفات الخدمية

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع وزير المواصلات والنقل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة، ووزير الحكم المحلي أداء الوزارات وخطط عملها والمشاريع المُدرجة تحت التنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى ملف صيانة الطرق المتهالكة وإنشاء مشاريع طرق جديدة بجودة عالية داخل المدن وأخرى تربطها ببعضها، وكذلك المشاريع التي هي قيد التنفيذ.

وناقش المجتمعون احتياجات قطاع الكهرباء وإجراء الصيانات المستعجلة، من بينها الكوابل ذات الجهد العالي وسد العجز خصوصاً في منطقة الجبل الأخضر استعداداً لفصل الشتاء، والنظر في تمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

واستعرض الاجتماع مقترحات تستهدف عدداً من المشاريع لتنفيذها في نطاق البلديات ضمن الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي، والوقوف على مدى جاهزية الوزارة لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وطلب رئيس الحكومة تقديم مقترح يتضمن جدول زمني لبدء العملية الانتخابية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده وإصدار قرار بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.