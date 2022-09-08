من بينها التزوير.. «الصور» يأمر بحبس مسؤولين بالمركز العام للتدريب بعدة تُهم

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس عدد من مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم احتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أنّ أمر الحبس جاء بعد ثبوت ارتكابهم تجاوزات إدارية واستيلاء على المال العام، إضافة لتزوير مستندات رسمية، بحسب بيان نشره.

وقالت مكتب النائب العام إنّ التحقيق الابتدائي أثبت ارتكاب مدير عام المركز؛ ومسؤول المتابعة وضمان الجودة؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق لتجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها.

وتابع أنّ التّجاوزات شملت الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.