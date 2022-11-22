من بينها المصالحة الوطنية.. دفعة جديدة للعملية السياسية في ليبيا على مراحل

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إنّ هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل وإنّ الاتحاد الإفريقي كلف بمرحلة المصالحة الوطنية لأنها الأساس.

وذكر فكي في مقابلة مع فرانس 24 أنّه لابد أن يتم إيجاد صيغة تسمح لليبيين أن يتصالحوا ثم بعد ذلك يتم الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يُدير الأمور في ليبيا.

وتابع فكي أنّ الاتحاد الإفريقي يعمل على اجتماع تمهيدي لمؤتمر للمصالحة الوطنية بين جميع الليبيين ويفضل أن يُعقد في ليبيا، مشيرا إلى أنّ هناك تجاوب من الأطراف المحلية.

وأضاف فكي أنّه جرى إرسال وزير خارجية الكونغو إلى ليبيا وقامت لجنة إفريقية رفيعة المستوى بجهد كبير والليبيون اليوم يستمعون للاتحاد الإفريقي.

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أنّهم يتحدّثون اليوم مع جميع الأطراف الليبية عن المصالحة الوطنية لأنها قد تفتح الباب أمام حل سياسي في ليبيا.